Банкир смешал коньяк

Увеличение спроса на российский коньяк в том числе низкого ценового сегмента и рост оборотов этого сегмента привели к укреплению незаметных ранее игроков рынка. Так, в двадцатку производителей напитка вошла структура, учредитель которой Арие Гелер мог быть в свое время партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера. Дальнейший рост бизнеса, не исключают эксперты, осложнят ужесточение конкуренции и ограниченная доля брендов массового сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В двадцатку производителей коньяка в России вошло ООО ВКЗ «Шереметьевский», совладелец которого мог быть партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера, судившегося с РФ за права на водочные марки Stolichnaya и Moskovskaya. Это следует из имеющейся у “Ъ” статистики участников алкогольного рынка и данных ЕГРЮЛ.

Согласно ЕГРЮЛ, более 60% ВКЗ «Шереметьевский» принадлежит самой компании, а около 40% — ООО «Кантри» гражданина Израиля Арие Гелера, совладельца Синко-банка. В СМИ он также упоминался как акционер банка «Деловая Россия», чья лицензия была аннулирована в 2003 году. А Юрий Шефлер в 2002 году в интервью журналу «Компания» называл господина Гелера одним из совладельцев российской СПИ на конец 1990-х годов. Источник “Ъ”, знакомый с работой SPI Group, подтвердил, что господин Гелер был среди совладельцев группы на раннем этапе, но вскоре вышел из бизнеса. В созданной на базе SPI Group Stoli Group, Синко-банке и ВКЗ «Шереметьевский» “Ъ” не ответили. Связаться с самим Арие Гелером не удалось.

За январь—октябрь 2022 года ВКЗ «Шереметьевский» (до июля 2022 года «Мега-алко Групп») выпустил 53 тыс. дал коньяка, что на 37% больше год к году, следует из данных участников рынка. Компания управляет заводом в подмосковном Долгопрудном, выпускает напитки «Шереметьевский стандарт», «Талант сомелье» и др. В «Перекрестке» трехлетние коньяки этих марок стоят 489 руб. и 599 руб. за бутылку объемом 0,5 л соответственно. По данным Росаккредитации, ВКЗ «Шереметьевский» получал декларации соответствия на коньячные дистилляты из Узбекистана.

На фоне сокращения импорта крепкого алкоголя в РФ после начала военных действий на Украине и новой волны западных санкций локальное производство коньяков растет. По данным Росалкогольрегулирования, в январе—октябре выпуск напитка год к году увеличился на 14,66%, до 7,18 млн дал. Для сравнения: производство водки выросло на 7,7%, до 67,01 млн дал.

Гендиректор КВК (Крымская водочная компания; коньяк «Коктебель») Виктор Злотницкий говорит, что к росту спроса на российский коньяк привело стремление заместить выпадающий импорт. По его словам, около 40% продаж в категории приходится на напитки по цене до 550 руб. за бутылку 0,5 л, но значительного прироста доли сегмента в этом году не наблюдается. Кроме того, добавляет господин Злотницкий, в нижнем ценовом сегменте возможна лишь ценовая конкуренция, поэтому перспектив в нем КВК не видит.

Но владелец ГК «Традиции успеха» (водка «Хорта», коньяк «Золото династии») Александр Беспалов отмечает тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки. По его словам, рост спроса в категории будет стимулировать вывод новых местных брендов. Так, его ГК планирует начать выпуск коньяков традиционных выдержек и коньячных коктейлей.

По словам Виктора Злотницкого, КВК в ближайшее время собирается наращивать продажи ординарных коньяков среднего сегмента по 550–750 руб. за бутылку 0,5 л. А наиболее перспективной он называет категорию марочных коньяков — от 750 руб. за бутылку, к которой относились в том числе зарубежные бренды, прекратившие поставки в Россию.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что российский коньяк все равно остается напитком не на каждый день и снижение доходов потребителей вряд ли приведет к росту спроса на дешевый продукт. Скорее, отмечает эксперт, могут вырасти продажи небольших бутылок для разового потребления.

Анатолий Костырев