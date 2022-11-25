Бездействие равно противодействию

Верховный суд РФ (ВС) признал, что арбитражный управляющий (АУ) обязан отвечать за бездействие в банкротстве, повлекшее убытки, даже если оно одобрено кредиторами. Юристы полагают, что мажоритарный кредитор, проголосовавший за такое бездействие, может быть и сам привлечен к ответственности. Впрочем, по словам экспертов, открытым остается вопрос о размере убытков, который может быть сведен к минимуму, если активные действия управляющего все равно не привели бы к пополнению конкурсной массы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ВС 23 ноября опубликовал решение об ответственности АУ за бездействие. В рамках дела АО «Строймонолит» (в июне 2020 года признано банкротом) его конкурсный управляющий Алексей Белоусов вынес на собрание кредиторов вопрос о взыскании убытков с директора должника Марины Исаевой. В 2018 году она продала ключевые активы компании за 32,1 млн руб., перечислив деньги ООО «Амулет-К» (ликвидировано в апреле 2021 года) по агентскому договору за ремонт. Против предложения АУ проголосовал мажоритарный кредитор, миноритарные не участвовали в заседании. В июле 2021 года дело о банкротстве было завершено, имущества не обнаружено, долг по реестру составил 6,96 млн руб.

Миноритарные кредиторы Виктор Денисков, Андрей Кузнецов и Андрей Баранов обратились в суд за взысканием с управляющего убытков в сумме непогашенной задолженности банкрота. По их мнению, помимо неподачи иска к руководителю должника, господин Белоусов также не оспорил платеж в пользу «Амулет-К» и не обратился в правоохранительные органы по выявлению признаков преднамеренного банкротства.

Арбитражный суд Московской области в августе 2021 года отклонил иск, апелляция и кассация с этим согласились. Суды пришли к выводу, что управляющий не мог предъявить претензии к директору, так как у него не было первичной документации должника, к тому же собрание кредиторов не одобрило привлечение руководителя к ответственности. Но миноритарии пожаловались в ВС, настаивая, что при оценке действий АУ суд должен соотнести их с «поведением, ожидаемым от любого независимого профессионального управляющего, учитывающего права и законные интересы сообщества кредиторов, а не отдельных лиц» (см. “Ъ” от 19 октября). Дело передали в экономколлегию, которая отменила все судебные акты.

ВС признал, что АУ должен сам оценивать реальную возможность восстановления нарушенных прав должника и кредиторов. Коллегия отметила, что «без активного участия управляющего» практически невозможно погашение долгов. Поэтому АУ не может ссылаться на то, что его действия, повлекшие негативные последствия, были одобрены собранием кредиторов, и «обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения обязанностей».

ВС пояснил, что Алексей Белоусов должен был запросить Марину Исаеву и «Амулет-К» о характере ремонтных работ, стоимость которых «по необъяснимой причине» была равна всей сумме вырученных средств. Также АУ должен был потребовать доказательств выполнения работ и сам рассмотреть вопрос об оспаривании платежей в пользу «Амулета-К» и взыскании убытков с госпожи Исаевой. Мажоритарий же, допустила коллегия, мог защищать интересы лиц, участвовавших в отчуждении главных активов должника. Признав преждевременными выводы судов об отсутствии связи между бездействием АУ и убытками кредиторов, ВС направил дело на новое рассмотрение.

Юрист «Арбитраж.ру» Антон Кравченко поясняет, что ВС применил к АУ «подход из корпоративной сферы», по которому руководитель компании обязан действовать в ее интересах вне зависимости от одобрения его действий советом директоров или собранием акционеров. «Какую бы санкцию кредиторов АУ ни получил — оценке подлежит его собственное поведение, все бремя ответственности за принятые решения, действия или бездействие несет он»,— согласна старший юрист по банкротным проектам Vegas Lex Валерия Тихонова.

АУ Сергей Домнин добавляет, что значение имеет не только факт продажи активов перед банкротством, но и то, куда пошли вырученные деньги: «Такая проверка находится в компетенции и зоне ответственности АУ». Госпожа Тихонова сомневается в добросовестности АУ и допускает, что он «мог действовать совместно с мажоритарным кредитором». В связи с этим гендиректор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко считает, что с мажоритария можно взыскивать убытки «солидарно с управляющим».

Между тем, уточняет Антон Кравченко, вопрос о размере ответственности остался открытым. По мнению Валерии Герасименко, нужно взыскать с АУ убытки в пользу пострадавших кредиторов и только в части их непогашенных требований, то есть без учета долга перед мажоритарием. Господин Кравченко считает, что нужно оценить реальность пополнения конкурсной массы при условии, если бы АУ действовал активно и подал иск: «Если кредиторы не докажут, что у директора имелось имущество, позволявшее погасить долги банкрота, то перспективы взыскания с управляющего убытков маловероятны».

Екатерина Волкова