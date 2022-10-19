Взыскное управление

Верховный суд РФ (ВС) решит, можно ли привлечь к ответственности арбитражного управляющего (АУ), который не обратился за взысканием убытков с руководителя компании-должника. В данном конкретном деле АУ основывался на решении собрания кредиторов, которые проголосовали против иска. Но теперь миноритарные кредиторы обвиняют управляющего в невыполнении обязанностей. Эксперты согласны, что АУ должен сам принимать управленческие решения, но предлагают исключить из оценки причиненных убытков долг перед кредиторами, одобрившими бездействие.
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В Верховный суд передан спор о том, может ли решение собрания кредиторов, проголосовавшего против подачи иска к руководителю компании-банкрота, освободить АУ от ответственности за бездействие. В ходе дела о несостоятельности АО «Строймонолит» (в июне 2020 года признано банкротом) выяснилось, что компания в лице директора Марины Исаевой продала свои ключевые активы — торговый комплекс и трансформаторную подстанцию в Московской области за 32,1 млн руб. Средства поступили на счет должника в Московском кредитном банке и были перечислены ООО «Амулет-К» «по агентскому договору за ремонт здания».
После появления информации о ликвидации «Амулет-К» конкурсный управляющий «Строймонолита» Алексей Белоусов вынес на собрание кредиторов 30 марта 2021 года вопрос об обращении в суд за взысканием с Марины Исаевой убытков. Но мажоритарный кредитор проголосовал против, а миноритарии не участвовали в заседании. В апреле 2021 года «Амулет-К» исключили из ЕГРЮЛ. В июле завершилось банкротство АО — долги составили 6,96 млн руб., имущества не обнаружено.
Миноритарные кредиторы Виктор Денисков, Андрей Кузнецов и Андрей Баранов обжаловали бездействие управляющего в виде неподачи иска к госпоже Исаевой и потребовали взыскать с него убытки в размере непогашенной задолженности банкрота.
Они заявили, что АУ «ненадлежащим образом исполнил обязанности», в том числе не обратился в правоохранительные органы при выявлении признаков преднамеренного банкротства и не оспорил платеж «Амулет-К».
Суды первых двух инстанций жалобу отклонили, но кассация направила спор на новое рассмотрение. Во взыскании с АУ убытков тоже было отказано — суды пояснили, что управляющий не получил первичную документацию должника, что с учетом решения собрания кредиторов не позволяло предъявить претензии экс-директору. Но миноритарные кредиторы обратились в ВС, подчеркнув, что реальность обязательств «Строймонолита» перед «Амулет-К» также не подтверждена. По их мнению, оценивая действия АУ как добросовестные или недобросовестные, суд должен соотнести их с «поведением, ожидаемым от любого независимого профессионального управляющего, учитывающего права и законные интересы сообщества кредиторов, а не отдельных лиц». Дело передали в экономколлегию, слушание назначено на 14 ноября.
«Суды не всегда точно определяют, когда решение собрания кредиторов обязательно для управляющего, то есть способно смягчить или освободить его от ответственности, а когда носит рекомендательный характер»,— говорит старший юрист BGP Litigation Владимир Клименко. Данный случай он относит «скорее к рекомендательным». Партнер ProLegals Марина Морозова согласна, что в этом случае АУ был «не связан решениями кредиторов», а в отсутствие первичных документов мог «истребовать банковские выписки должника и проанализировать сомнительные операции». Младший партнер «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис добавляет, что в обзоре от 2018 года ВС высказывался о самостоятельности «управленческих решений» АУ. Вероятно, полагает юрист, ВС «разовьет эту позицию» в деле «Строймонолита».
Гендиректор союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко признает, что обязанность управляющего по подаче иска «никто не отменял», но считает неправильным «возлагать всю ответственность исключительно на АУ».
Кредиторы и сами могут обратиться в суд, добавляет госпожа Герасименко, «но по большей части они этими правами не пользуются и должны принимать риск неблагоприятных последствий». АУ Сергей Домнин отмечает, что из судебных актов до конца не ясно, выводил ли должник деньги и можно ли было это доказать. По его мнению, даже если взыскивать убытки с управляющего за бездействие, нужно исключать из их размера долг перед мажоритарным кредитором, который это бездействие одобрил.