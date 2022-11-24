Искусственный требует жертв

24 ноября президент России Владимир Путин принял участие в конференции «Сбера», посвященной «Путешествию в мир искусственного интеллекта». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников вместе с российским президентом окунулся в мир искусственного интеллекта и вынырнул только через два часа преображенным, с новым пониманием смыслов и оттенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф приветствует традиционное появление Владимира Путина на конференции «Сбера»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Герман Греф приветствует традиционное появление Владимира Путина на конференции «Сбера»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Конференция «Сбера» происходила в Центре международной торговли и производила впечатление камерной. То есть участников было мало — не то что до обидного, но до странного.

Впрочем, так не считал господин Путин:

— Как-то вас совсем далеко отсадили,— произнес он, войдя в зал и оглядевшись в большом и темном помещении.— У нас как за что-то возьмутся, так до крайностей доводят.

Мысль претендовала на обобщение геополитического уровня (но только претендовала).

Да, с его места все выглядело не так уж камерно, и рассмотреть участников было непросто, а когда российский президент предложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву выступить, то это, похоже, означало, что президент России узнает губернатора Московской области даже по очертаниям лица и фигуры.

Смысл встречи объяснял глава «Сбера» Герман Греф, но такими словами, что лучше бы не надо:

— Трендом этого года международные агентства назвали кастомизацию,— разъяснил он.

«Тренд», «кастомизация»... Ну что ж, он ведь и разъяснил:

— Это очень простое применение промышленного искусственного интеллекта: искусственный интеллект стал очень доступной технологией для применения даже в небольших компаниях.

«Кастомизацией» до сих пор, кажется, считалась индивидуализация массовой продукции под конкретные заказы, но можно было и так: все равно красивое.

Герман Греф сообщил, что искусственный интеллект захватил уже некоторые регионы, а Москву так просто подмял под себя:

— Москва за последние годы сделала огромные шаги вперед. Наверное, даже тяжело сказать, в каком из направлений больше: и транспорт, и здравоохранение, и все социальные службы, и, собственно говоря, работа с населением! Работа самой администрации города переведена на совершенно уже другие рельсы!

Он так хвалил искусственный интеллект города, что даже не очень понятно было, что тут делает естественный в виде мэра Москвы Сергея Собянина. Не только для того ведь, чтобы все время переговариваться с Андреем Воробьевым.

Герман Греф рассказал, что на конференциях «Сбера» ежегодно проходят соревнования по искусственному интеллекту (а не «с искусственным интеллектом»):

— В этом году на соревнованиях было предложено решить четыре задачи, достаточно сложные задачи — мы постепенно усложняем задания для участников соревнований,— и было предложено более шести тысяч решений. Одна из таких задач — это FusionBrain Challenge 2.0. Это создание основ сильного искусственного интеллекта, создание сетки, которая бы могла решать двенадцать разноплановых задач.

Что ж, чем загадочней выражался Герман Греф, тем больше удовольствия было его слушать.

Он добавил, что на конференцию пригласили пятерых лидеров в области искусственного интеллекта. Как ни странно, это были люди, причем молодые.

Речь самого Владимира Путина продолжалась почти целый час. И не вспомнить, в какой аудитории он выступал бы столько времени. Даже обоснование всех целей и задач специальной военной операции (СВО) в конце февраля этого года заняло у него меньше времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин делает ставку на искусственный интеллект

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин делает ставку на искусственный интеллект

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально,— говорил президент,— соперничество между государствами идет ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны...

На СВО в этом смысле надежды, очевидно, больше нет. Все начинаем надеяться на искусственный интеллект.

Выяснилось, что «создан альянс компаний в сфере искусственного интеллекта. По его инициативе разработаны этические принципы разработки и внедрения этой технологии. К соответствующему кодексу этики уже присоединились более 120 участников».

— Мы когда говорили, Герман Оскарович, о том, чтобы создать его? — озаботился президент.

— Два года назад,— напомнил Герман Греф.

— Вот, два года назад! — оживился Владимир Путин.— И мне очень приятно отметить, что этот альянс работает... Еще несколько раз упомяну это в своем выступлении... Работает хорошо!.. Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления. Мы с Германом Оскаровичем, когда он еще в правительстве работал, все время говорили, это конек был Германа Оскаровича, когда он говорил о том, что нужно переходить к новому этапу управления вообще, в целом!

И сам Владимир Путин по всем признакам проникся идеей искусственного интеллекта. И не им ли должны в конце концов закончиться поиски, например, преемника?

В самом деле, полагаться на людей — занятие ненадежное и неблагодарное. Впрочем, куда заведет искусственный интеллект — и вовсе непонятно. Но ведь, с другой стороны, хуже-то не будет.

Между тем Владимир Путин в какой-то момент разъяснил свою позицию по этому поводу.

— Внедрение искусственного интеллекта, как и в принципе успешное руководство регионом, отраслью, компанией, в современном мире требует использования модели управления на основе данных. Это прежде всего означает, что процесс принятия решений в значительной степени осуществляется не на основе интуиции, что тоже, кстати говоря, немаловажно,— подчеркнул он, имея в виду, очевидно, не в последнюю очередь себя самого.— Но в этой связи хочется отметить, что сама-то интуиция складывается из чего? Из опыта и большого количества данных, которые накапливаются у человека в голове!

Теперь-то уж точно Владимир Путин имел в виду себя. Больше данных, чем поступает к нему в голову со всех сторон, невозможно накопить.

Но и по поводу цифровых данных нет иллюзий.

— Не зря говорят: если оцифровать хаос, то получится всего лишь цифровой хаос! — заявил Владимир Путин.— Поэтому, занимаясь цифровизацией и применением технологий искусственного интеллекта, нужно, безусловно, сначала навести порядок, как говорится, в собственном хозяйстве, в любом собственном хозяйстве.

Впору растеряться: вообще уже, что ли, не на что надеяться — ни на интуицию толком, ни на цифровую, как говорится, трансформацию.

Еще оставался, как выразился президент, платформенный подход, но и на него хотелось уже сразу махнуть рукой: ведь для начала следовало понять, что и это такое тоже.

Возможно, поэтому Владимир Путин в какой-то момент прямо сказал:

— И я очень прошу вас, уважаемые коллеги,— обращаюсь сейчас к участникам альянса еще раз — оказать правительству России, вашим коллегам, с которыми вы в постоянном контакте находитесь, необходимую консультативную поддержку.

А вот дошла очередь и до Андрея Воробьева:

— В свою очередь, Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта. Речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение системы управления с повсеместным сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта. Может быть, губернатор — я вижу, он в зале находится — тоже скажет об этом чуть позднее.

Несмотря на усиливающийся туман в формулировках, его внезапно прорезали время от времени лучи солнца. Так, выяснилось:

— Внедрение инноваций не должно нести больших издержек для бизнеса. Для этого начиная с 1 января 2023 года при покупке и внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление. Например, при расчете налога на прибыль не будет учитываться сумма, в полтора раза превышающая фактические расходы компании на приобретение передовых российских разработок.

Казалось уже было, что все, что связано с искусственным интеллектом, окутано такой нечеткостью смыслов, что можно уже и перестать вслушиваться в речь президента, как вдруг прозвучали такие понятные слова, как «расчет налога на прибыль», «полтора раза» и «фактические расходы».

Российский президент поставил еще одну масштабную задачу:

— Нужно в целом оказать содействие развитию наших собственных, суверенных облачных технологий, то есть различных платформ, сервисов, которые позволяют компаниям, гражданам и органам власти пользоваться ресурсами через интернет: работать в приложениях, хранить информацию, производить вычисления. Нужно выстроить механизмы, чтобы работать, хранить данные на отечественной облачной платформе, и нужно сделать так, чтобы это было значительно надежнее и безопаснее, чем держать информацию и вести документооборот в своем собственном компьютере или на бумаге.

То есть речь шла прежде всего о психологической задаче: человеку следовало довериться отечественной облачной платформе, которая должна быть надежней и безопасней, чем его собственный компьютер. Необходимо было то есть уже сейчас признать превосходство искусственного интеллекта над любым другим.

Но как прийти к такой мысли и принять ее, если свой компьютер перед стуком к тебе в дверь ты еще можешь успеть спрятать, а вот облако не останется в штанах.

Выяснилось, что амбиции Владимира Путина в области искусственного интеллекта распространяются на создание новой системы безналичных платежей:

— Например, специалистам известна система «хавала», которая многие сотни лет, задолго до появления западной банковской системы (которая так насолила Владимиру Путину.— А. К.), выполняла и, кстати говоря, выполняет функции международных расчетов. В чем ее суть? Отправитель отдает деньги брокеру в своей стране. Получатель принимает их в другой, можно тоже через соответствующих брокеров. Брокеры в свою очередь производят взаиморасчеты, как сказали бы сейчас — по клиринговой системе. На базе технологий цифровых валют (они, оказывается, тоже приветствуются.— А. К.) можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную и безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран.

И может, хоть так, если что, не украдут.

— Я уверен, что-то подобное будет развиваться,— добавил господин Путин.— Потому что вот этот диктат монополистов никому не нравится.

Предложенная система не имела прямого отношения к области влияния искусственного интеллекта, зато имела отношение к чаяниям российского президента.

Кроме того, Владимир Путин предложил ввести в оборот понятие «индекс интеллектуальной зрелости регионов». То есть с федерального уровня будут следить за тем, кто как внедряет в жизнь искусственный интеллект.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал наконец, что его область уже более или менее зрелая в интеллектуальном отношении. Так, робот Светлана, по его словам, уже принимает каждый день по 35 тыс. звонков от желающих записаться к врачу или вызвать его на дом. Она, очевидно, и являет собой образец искусственного интеллекта, не позволяющий забаловать и прокрасться без очереди с идеей «Я только спросить».

Встреча продолжалась около двух часов, прежде чем Владимир Путин не перешел к другой, по видео-конференц-связи,— с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Здесь предстояло понять, как это — «кардинально улучшить качество координации и темпы работ министерств, ведомств, регионов и предприятий и в целом, и по выполнению гособоронзаказа».

И вот на этом любой интеллект потерпит, без сомнения, сокрушительное поражение.

И лучше даже и не пытаться.

Андрей Колесников