Дефляция заходит со стороны химии и металлургии

Сводка Росстата по ценам производителей промышленных товаров за октябрь 2022 года дает возможность по крайней мере частично объяснить прирост промышленного производства осенью этого года в экономике. Впервые с начала года можно говорить о промышленной дефляции, сейчас — достаточно мягкой и, возможно, неустойчивой. По данным статистического ведомства, к сентябрю индекс цен производителей в РФ снизился на 2,5%, это обеспечило и снижение индекса к началу года на 2%. В измерении «год к году» прирост промышленных цен сохраняется в положительной зоне (плюс 0,8%), тем не менее при сохранении тренда (см. график) краткосрочное снижение номинальных цен и в промышленности в этом измерении неизбежно.

В большинстве случаев в России главным драйвером изменения индекса промышленных цен является добыча, очень во многих случаях работающая прямо или косвенно на экспорт — и в ней годовая дефляция уже ощутима (минус 6,3% год к году) и, видимо, усилится в начале 2023 года. Но в индексе промцен в октябре достаточно сильная (минус 1,9% к ценам сентября) дефляция обнаруживается в обработке. Здесь шансы на фронтальное и устойчивое снижение субиндекса промцен меньше, чем у индекса в целом, хотя цены в обработке с начала года выросли всего на 2,5%, а к началу года на 0,6%. Эта динамика принципиально расходится с динамикой потребительской инфляции, хотя в начале 2022 года они вели себя сходно.

Росстат описывает прежде всего существенное снижение цен промежуточных товаров, главным образом продуктов химического оргсинтеза — в этот сектор, в отличие от металлургии, дефляция 2022 года пришла позже, в машиностроении (во многом поддержанном военными заказами и госзакупками) рост цен на уровне многократно выше потребительской инфляции в октябре продолжался, снижение цен отмечается в смежных отраслях — коксохимии, переработке на НПЗ, добыче руд и угля. В октябре также заторможен рост цен на utilities всех видов, цены на которые растут медленнее инфляции уже много месяцев.

На практике невозможность роста цен в промышленности может в текущей конфигурации поддерживать текущий рост промпроизводства. Но в начале 2023 года происходящее, видимо, указывает на риск стагнации в промышленности в целом и в обработке в частности.

Дмитрий Бутрин