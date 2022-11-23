Докторам прописали деньги в малых дозах

До конца этого года регионы РФ получат почти 59 млрд руб. на повышение зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Как следует из изменений, предложенных в методику распределения этих средств, они будут поступать непосредственно в региональные минздравы и использоваться на выплаты исключительно тем категориям специалистов, которые есть в майском указе президента от 2012 года. Возможно, с помощью таких трансфертов правительство стремится смягчить перенос системной реформы зарплат врачей на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство представило изменения в методику распределения субсидий из резервного фонда на повышение зарплат врачей в регионах — проект постановления Белого дома был опубликован на портале pravo.gov.ru. Ранее, напомним, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал регионам выделить 58,6 млрд руб., чтобы зарплаты врачей и медперсонала в регионах по темпам прироста не отставали от средних по экономике. Этот показатель, по оценке Минэкономики, по итогам года составит 11,5%. Благодаря майскому указу президента от 2012 года, регионы обязаны поддерживать уровень зарплат определенных категорий бюджетников в зафиксированном соотношении со средней по субъекту РФ. Для врачей, а также среднего и младшего медперсонала оно составляет 200%.

В конце октября правительство опубликовало методику распределения средств резервного фонда по регионам: с учетом предложенной формулы субсидии наибольшего размера должны были получить субъекты с максимальным числом медработников, в том числе Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Средства, как и бывает обычно в таких случаях, должны были поступить в бюджеты территориальных фондов ОМС, а оттуда — в конкретные медучреждения для «финансового обеспечения медицинской помощи».

Новым постановлением в методику внесены правки, которые, вероятно, позволят сделать расходование выделенных средств более целевым, а также упростить сбор отчетности о нем. Так, теперь целью выплат называется «финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников». Речь, как указано в документе, идет только о тех специалистах, которые были изначально перечислены в майском указе президента.

Изменился и получатель этих средств: если раньше они должны были передаваться в территориальные фонды ОМС, то теперь будут поступать в региональные минздравы.

Они, в свою очередь, теперь формально прямо подчинены федеральному министерству, что, вероятно, позволит последнему лучше контролировать траты.

Отметим, что с учетом общего размера фонда оплаты труда медработников — а он может составлять до 70% годового бюджета системы ОМС (в 2022 году — 2,8 трлн руб., из которых на зарплаты идет около 2 трлн руб.) — выделенные правительством средства вряд ли существенны: это около 3% отраслевого ФОТ. Впрочем, их целевое назначение на повышение зарплат отдельным категориям медработников, видимо, позволит максимально приблизить их к нормативу. С другой стороны, прирост средних зарплат по итогам года может оказаться выше прогноза Минэкономики — как уже писал “Ъ”, их рост стимулировали частичная мобилизация и усиление конкуренции за специалистов между работодателями (подробнее см. “Ъ” от 19 ноября).

Несмотря на относительно небольшое потенциальное влияние новых трансфертов на ситуацию с зарплатами в медицинской отрасли, само по себе тестирование механизма их начисления и особенно сбора отчетности об их использовании может свидетельствовать о готовности правительства продолжать реформу системы оплаты труда в отрасли. Те предложения, которые были разработаны для системного повышения зарплат медработников ранее Минтрудом и Минздравом — реформа ОСОТ,— были отложены до 2025 года из-за нехватки средств федерального бюджета. Как ранее писал “Ъ”, речь шла о 600–700 млрд руб. дополнительных трансфертов в систему ОМС ежегодно. Нынешний же трансферт дает правительству возможность отладить систему передачи средств в отрасль без больших системных преобразований и в меньшем объеме.

Анастасия Мануйлова