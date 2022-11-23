Мосгордума производит шумовой эффект

Мосгордума вносит в Госдуму законопроект, позволяющий столице и другим регионам штрафовать владельцев автомобилей и мотоциклов за чрезмерный шум на сумму от 5 тыс. руб. Для «отмороженных автомобилистов, гоняющих без глушителей и с громкой музыкой» по ночам, власти намерены применить автоматические камеры со встроенными шумомерами, которые прошли тестирование в Москве. Необходимые для работы комплексов поправки депутаты подготовили еще год назад и с тех пор ждали отзыв правительства РФ. Белый дом попросил парламентариев, в частности, ввести верхний предел санкции в 30 тыс. руб. и передать на федеральный уровень регламентацию требований к новым приборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Район Патриарших прудов в Москве, там тестировалась камера-шумомер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Район Патриарших прудов в Москве, там тестировалась камера-шумомер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мосгордума в среду принимала постановление о внесении поправок в КоАП. Речь идет о законопроекте, который позволит Москве и остальным регионам применять камеры-шумомеры и штрафовать на основании полученных материалов нарушителей—владельцев транспортных средств. С такой инициативой в августе 2021 года выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда он поручил создать систему наказаний владельцев чрезмерно шумных машин и мотоциклов, призвав к борьбе с «отмороженными автомобилистами, гоняющими без глушителей и с громкой музыкой» по ночам.

За техническую часть проекта отвечает ЦОДД Москвы: в 2021 году тестировалась камера на Патриарших прудах. Юридической частью вопроса занимается Мосгордума: в сентябре прошлого года она разработала проект изменений в КоАП России, в котором введены штрафы от 5 тыс. руб., размер санкций увеличивается прогрессивно в зависимости от мощности двигателя. Транспортное средство нарушителя при этом будут отправлять на штрафстоянку.

Столичный парламент больше года ждал отзыва правительства РФ на документ (поступил в середине ноября). Белый дом поправки поддержал, но просил доработать. Мосгордума внесла в новую редакцию два изменения, рассказал депутат Александр Семенников («Единая Россия»): теперь в законопроекте будет установлен максимальный размер штрафа в 30 тыс. руб. для граждан (в первой редакции лимита не было). Уточняется, что требования к шумомерам определят федеральным законодательством. Депутаты также назвали предполагаемую дату вступления в силу поправок — 1 марта 2023 года.

Пока существуют только опытные образцы приборов, рассказал господин Семенников, но общие технические требования к ним уже сформулированы.

Шумомер должен иметь минимум три микрофона, устанавливаться он будет на мачтах и фасадах домов. Комплексы будут дислоцировать в тех районах, где на шум жалуются жители, пояснил Александр Семенников, а также около различных «социальных» объектов — домов ветеранов, больниц.

Поправки поддержали практически все депутаты. Ряд парламентариев, как выяснилось, получают массу жалоб от горожан на шум и разбираются в технических нюансах. Коммунист Николай Зубрилин, например, рассказывал о стритрейсерах, которые за счет демонтажа глушителя добиваются прироста мощности в 3–4 л. с., а при снятии коллектора (видимо, имеется в виду выпускной коллектор двигателя) — еще 2–3 л. с. Единоросс Людмила Стебенкова рассказывала про «рокеров на мотоциклах» на улице Перерва в Марьино. Александр Семенников, в свою очередь, рассказал, что на Новоясеневском проспекте собираются ребята из «боевой классики» (имея в виду, видимо, неформальное сообщество любителей классических «Жигулей» ВАЗ-2106, 2105 и т. д.).

Депутат от «Яблока» Дарья Беседина, в свою очередь, удивилась, что авторы поправок назвали дату вступления в силу закона 1 января 2023 года, ведь он даже еще не поступил в Госдуму. Депутат Елена Николаева прогнозирует, что законопроект на федеральном уровне поддержат «с определенной настороженностью», поскольку такой уровень цифровизации и технической оснащенности, как в Москве, доступен далеко не во всех регионах.

Елена Шувалова увидела в новых камерах риск «прослушки» частной жизни москвичей: «Не надо прикрываться реальной проблемой для решения каких-то сугубо проправительственных вопросов!»

Доработанные поправки направят в Госдуму в ближайшее время. Единоросс Степан Орлов заявил, что рассчитывает на поддержку депутатов нижней палаты и принятие законопроекта в максимально короткие сроки. До вступления документа в силу, согласно требованию правительства, шумомеры должны пройти сертификацию и получить статус «типа средства измерения». Также должны быть разработаны нормативы с предельно допустимыми значениями шума, на которые будут настраиваться приборы, пояснили “Ъ” в среду в ЦОДД. «Задачи сделать это (применять новые камеры.— “Ъ”) завтра или послезавтра нет,— заявлял в сентябре вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Нужно сделать хороший продукт, который был бы конкурентный, чтобы не зависеть от одного производителя. Нужно убедиться в точности изменений, чтобы не было никаких ошибок и штрафы присылали ровно тому, кто нарушил».

«Результат работы шумомеров невозможно перепроверить, в отличие от комплексов, замеряющих скорость,— предупредил “Ъ” эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.—Неясно, каким образом будут выявлять и исключать ошибки. А они могут быть, ведь по дороге движется много автомобилей, все они издают шум». Фиксация шумной машины или мотоцикла, считает эксперт, может быть лишь поводом для остановки автомобиля и проверки его технического состояния инспектором, но не для вынесения автоматического штрафа.

Иван Буранов