Семья чекистов отдала все

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура конфисковала коррупционные активы у еще одного сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина. У его родителей Михаила и Татьяны Кулюкиных, служивших в ФСБ ранее, надзор нашел 385 счетов, на которых хранилось 150 млн руб., не соответствующих их официальным доходам. У Кулюкина-младшего оказалось всего десять счетов с нетрудовыми доходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владислав Кулюкин служил в ФСБ по контракту. С 2010 года — в управлении материально-технического обслуживания 7-й службы ФСБ, где начальником отделения и сотрудником кадровой службы трудились его родители Михаил и Татьяна Кулюкины, а затем, в 2020 году, стал контролером одной из войсковых частей специального назначения, откуда его уволили в связи с утратой доверия в апреле 2021 года.

Доходами семьи Кулюкиных Генпрокуратура заинтересовалась в то время, когда осуществляла надзор за расследуемым СКР уголовным делом об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке сухпайков для Росгвардии, МВД и ФСБ. Поскольку одним из участников закупок выступало отделение Михаила Кулюкина, следствие через Росфинмониторинг навело справки об активах семьи. В результате оказалось, что, имея с супругой совокупный доход, полученный за годы службы, едва превышающий 17 млн руб., семья Кулюкиных оказалась владелицей различной недвижимости и 395 счетов.

В частности, Михаил Кулюкин с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках, его супруга с 2013 по 2020 год — 132 счета в 33 банках. Правда, действующими к моменту разбирательства были всего 203 счета, на которых оказалось 149,8 млн руб., а также $43 тыс. Кроме того, средства со счетов были использованы супругами на приобретение двух квартир.

И хотя, по версии господ Кулюкиных, они лишь размещали в российских банках средства брата Михаила, проживающего на Украине, большая часть их активов была конфискована. Соответствующий иск, заявленный первым заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным, удовлетворил Щербинский райсуд Москвы.

После того как решение суда вступило в силу, надзорный орган занялся Кулюкиным-младшим, у которого было десять счетов. На них оказалось чуть более 7 млн руб., а еще около 1 млн в валюте чекист хранил дома. При этом, как говорилось в новом иске генерала Разинкина, найденные у Владислава Кулюкина средства не соответствовали его законным доходам, превышая их более чем в три раза. Кроме того, выяснилось, что господин Кулюкин с 2016 года проживал в арендуемой квартире, ежемесячная плата за которую также превышала его годовой доход.

Рассмотрев требования надзорного органа, Щербинский суд столицы их полностью удовлетворил, конфисковав найденные деньги. Счета от проверяющих ответчик, как и его родители, скрывал, а объяснить законность происхождения на них средств не смог. Решение райсуда обжаловано не было и уже вступило в силу.

Николай Сергеев