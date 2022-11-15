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Коммерсантъ FM
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Импорт демонстрирует склонность к восстановлению

Мониторинг внешней торговли

В сентябре, согласно данным «зеркальной» внешнеторговой статистики стран — основных торговых партнеров РФ (45 государств, более 80% внешней торговли до февраля 2022 года), собранной аналитиками Telegram-канала «Твердые цифры», экспорт РФ вырос на 12% в годовом выражении после роста на 15% в августе, импорт снизился на 12% после сокращения на 9%.

Среди лидеров ввоза из РФ в сентябре оставались Индия (рост в пять раз год к году) и Турция (в 2,5 раза). Экспорт в Грецию и Венгрию вырос в три и два с половиной раза на поставках нефти. Общая доля Китая, Индии и Турции в сентябре в поставках из РФ выросла до 54% с 30% в январе. В структуре экспорта доля энергосырья в третьем квартале превысила 60%, тогда как год назад составляла менее половины.

Импорт в РФ быстрее всего в сентябре рос из Турции (его объем был в 2,3 раза больше, чем год назад), Казахстана (на 41% больше) и КНР (на 21%). Доля Китая в импорте РФ достигла 43% против 30% в начале года. Ввоз инвестиционных товаров при этом сократился на 24% против падения на 26% в августе.

Аналитики отмечают, что исходя из оценки платежного баланса, опубликованной ЦБ (см. “Ъ” от 11 ноября), экспорт мог быть слабее, а восстановление импорта активнее, чем показывают «прокси-замеры»,— детальная статистика доступна не по всем торговым партнерам. «Точность прокси снижается с переориентацией торговли на страны, статистику которых мы не видим (например, Иран и Саудовская Аравия): не хватает данных ФТС — даже без деталей»,— замечают они. По данным ФТС, за девять месяцев падение импорта в годовом выражении замедлилось до 15–16% против 30% на пике спада в апреле 2022 года. Причина восстановления — параллельный импорт. Замглавы ФТС Руслан Давыдов говорил, что на конец октября такой ввоз составлял уже $12,6 млрд (1,6 млн тонн), а по итогам года может превысить $15 млрд (2 млн тонн).

Разворот динамики импорта в сентябре отмечали аналитики Telegram-канала MMI. Бюджетная статистика показывает, что восстановление импорта продолжилось: поступления от импорта в октябре снизились на 20,9% против 28,5% в годовом выражении в сентябре. «Восстановление импорта в большей части связано с поставками товаров народного потребления. Поставки же товаров инвестиционного назначения по-прежнему крайне затруднены»,— отмечают аналитики.

Артем Чугунов

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