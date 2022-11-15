Бездомная связь

Принятие двух законопроектов, предполагающих упрощение доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов и к муниципальным объектам, откладывается на 2023 год. Причиной стали сложности в согласовании, в частности Минстроем. Минцифры рассчитывает доработать инициативы с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Сами же операторы уже не рассчитывают на улучшение ситуации: меры, которые оговаривают законопроекты, обсуждаются более пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рабочая группа по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» на заседании 11 ноября на год перенесла исполнение двух пунктов федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», касающихся упрощения доступа операторов к инфраструктуре жилых домов и размещения оборудования связи на муниципальной собственности, рассказали источники “Ъ”.

Речь идет о двух группах поправок к закону «О связи». Одни вводят правила доступа операторов к государственной инфраструктуре (здания, сооружения, крыши и опоры), пригодной для размещения сетей, с обязательностью его предоставления. Вторые обеспечивают при строительстве или реконструкции многоквартирных домов доступ в помещения не менее двух операторов, не связанных с застройщиком или управляющей компанией (см. “Ъ” от 13 октября). Оба документа разработало Минцифры.

Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян подтвердил, что вопрос действительно рассматривался рабочей группой. По его словам, перенос сроков исполнения на 2023 год обусловлен «необходимостью дополнительной проработки инициатив». Собеседники “Ъ”, участвовавшие в совещании, пояснили, что законопроекты отложены из-за «сложностей в согласовании». Один из источников уточнил, что законопроект о доступе операторов к муниципальным объектам вызвал вопросы у Минстроя. В министерстве не ответили на запрос “Ъ”.

В Минцифры “Ъ” заявили, что в части единых правил доступа операторов связи к государственной и муниципальной инфраструктуре законопроект уже доработан по замечаниям государственно-правового управления президента и направлен на согласование заинтересованным ведомствам. «Законопроект о доступе инфраструктуры связи в многоквартирных домах затрагивает не только отрасль связи, но и касается вопросов строительства, поэтому потребовал детального рассмотрения на соответствие антимонопольному законодательству»,— добавили в министерстве. По предлагаемым изменениям перенос даты «является превентивной мерой, пока разработка идет по плану», пояснили в Минцифры.

Доступ операторов к муниципальной собственности обсуждается с 2015 года, когда соответствующие поправки были подготовлены министерством. Весной 2022 года инициатива появилась уже как часть мер поддержки экономики в условиях санкций (см. “Ъ” от 22 апреля).

Законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в новостройки и дома в процессе реконструкции, призван гарантировать создание необходимой инфраструктуры связи. Недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре готовых многоквартирных домов должен регулироваться другим законопроектом, который находится на рассмотрении в Госдуме с 2018 года. По нему управляющие компании должны обеспечивать доступ операторов в помещения безвозмездно. Сейчас они могут устанавливать плату за доступ, а для его получения операторы должны получить согласие двух третей собственников жилья. В «Вымпелкоме», МТС, «МегаФоне» и «ЭР-Телекоме» отказались от комментариев.

Без установления четких правил взаимодействия управляющих компаний и операторов любые инициативы мало чем будут полезны, считает источник в одном из операторов связи. По его мнению, решение вопросов, связанных с упрощением доступа, может растянуться еще не на один год: «Промедление с размещением в домах инфраструктуры двух и более операторов, не связанных с застройщиком, негативно скажется на абонентах, так как им придется переплачивать за услуги доступа в интернет от провайдеров-монополистов». Минстрой не заинтересован в принятии нового регулирования, поскольку оно создает дополнительную нагрузку на застройщиков и УК, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, например, за счет обеспечения технических условий для вхождения в дома операторов связи.

Анастасия Гаврилюк