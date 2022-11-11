Владимир остался без фаворита

Четыре человека прошли конкурс по отбору кандидатов в мэры Владимира, двое из них — представители «Единой России». Третий единоросс, врио первого вице-губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов, в последний момент снялся с гонки. Выбирать нового мэра будет городской совет Владимира, полностью подконтрольный партии власти. Кто из двух членов «Единой России» станет новым градоначальником, там пока не решили, говорит источник “Ъ”. Эксперт считает сложившуюся во Владимире ситуацию весьма нетипичной для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конкурсная комиссия в четверг допустила к участию в выборах главы Владимира четырех претендентов из пяти, сообщил “Ъ” пресс-секретарь мэрии Александр Карпилович. Самый статусный кандидат — врио первого вице-губернатора региона по внутренней политике, член президиума политсовета владимирской ячейки «Единой России» Дмитрий Лызлов, заявившийся на конкурс в самый последний момент, свою кандидатуру в итоге отозвал. При этом до финала дошли два других представителя партии власти — вице-спикер заксобрания Владимирской области, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Роман Кавинов и глава администрации Гороховецкого района Владимирской области Дмитрий Наумов. Также в выборах примут участие заместитель директора областного департамента экономического развития Андрей Наумов и первый заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов.

Должность градоначальника стала вакантной 20 сентября в связи с назначением бывшего мэра Андрея Шохина, возглавлявшего город на протяжении 11 лет, сенатором от исполнительной власти региона (на сентябрьских выборах губернатора победил бывший депутат Госдумы, единоросс Александр Авдеев). Около полутора месяцев обязанности главы областного центра исполнял первый вице-мэр Александр Максимов, но впоследствии он перешел на пост врио вице-губернатора региона. С 31 октября пост и. о. мэра Владимира занимает другой вице-мэр — Владимир Гарев.

Дмитрий Лызлов не объяснил свой отказ участвовать в выборах мэра Владимира. Одним из членов конкурсной комиссии был его брат, депутат горсовета Алексей Лызлов, что многие в городе расценили как конфликт интересов. Правда, по завершении приема документов он взял самоотвод, а в комиссию был назначен другой депутат — Дмитрий Чижов. Тем не менее еще два члена комиссии, включая ее председателя, являлись прямыми подчиненными Дмитрия Лызлова — это Татьяна Адулова, занимающая должность директора департамента региональной политики, и глава комитета государственной и муниципальной службы администрации Сергей Терехов.

Заседание горсовета, на котором планируется избрать нового мэра Владимира, предварительно запланировано на 16 ноября. Все 25 депутатов городского парламента представляют «Единую Россию». Источник в органах власти Владимирской области сообщил “Ъ”, что решение о том, кто в итоге станет мэром, пока не принято.

Политолог Александр Кынев, ссылаясь на опыт других кампаний, считает сложившуюся во Владимире ситуацию нетипичной, поскольку к моменту голосования в городской думе «решение практически всегда принято». «Конкуренция бывает на этапе определения кандидатуры, в основном она носит внутриэлитный характер. К моменту голосования, как правило, вопрос решается. До открытой борьбы дело не доходит. Конечно, бывают бунты, но они в основном носят регионально-клановый характер»,— отмечает эксперт.

Александр Тихонов, Ярославль