Ташкент — город винный

На фоне сложностей с импортом алкоголя из западных стран и экономии потребителей российские дистрибуторы резко нарастили ввоз недорогих вин из Узбекистана. За три квартала года импорт из этой страны в Россию увеличился в 4,5 раза, почти до 850 тыс. л. В сегменте вин до 300 руб. за бутылку есть нехватка продукции и потенциал для увеличения поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Узбекистан стал лидером по темпам роста поставок вина в Россию по итогам трех кварталов 2022 года. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за период из страны ввезено почти 847 тыс. л тихих и крепленых вин, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Основной объем — более 515 тыс. л — пришелся на импорт в третьем квартале.

По данным участников рынка, большую часть вин из Узбекистана импортировало ООО «Винно-коньячный трест» (ВКТ), чьим владельцем и гендиректором в ЕГРЮЛ указан Михаил Фомин. Согласно Роспатенту, ему принадлежит несколько алкогольных брендов, частью которых ранее владел поставщик спиртного из Армении «Ереванский коньячный дом». По данным Росаккредитации, ВКТ получил декларации соответствия на вина и коньяки комбината «Ташкентвино» — основного производителя спиртного в Узбекистане. Меньшую часть импорта вин из Узбекистана, по данным участников рынка, обеспечил «Мистраль Алко», который в основном известен как поставщик абхазских вин в Россию.

Портвейны «Ташкентвина» есть на онлайн-витрине сети «Красное & белое» по 299,99 руб. за бутылку 0,75 л, а вина этого комбината — в «Бристоле» по цене от 249,9 руб. за бутылку 0,75 л. В «Красном & белом», «Ташкентвине», ВКТ и «Мистраль Алко» комментарии не предоставили.

Директор по импорту Fort Дарья Сологуб говорит, что Узбекистан еще в советское время был крупным поставщиком столового винограда, а сейчас там начали делать и вино. Процесс переоснащения индустрии достаточно долгий, поэтому пока качество вин среднее, но работающие в недорогом сегменте импортеры могли сделать ставку на страну, указывает она. Кроме того, добавляет госпожа Сологуб, потребители в условиях экономии могут переходить на недорогие вина. Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что узбекские вина по органолептическим свойствам близки потребителю на постсоветском пространстве, а логистика со страной простая. Но по сравнимой цене можно найти европейское вино, отмечает он.

На втором месте по темпам прироста поставок вин в РФ за январь—сентябрь оказалась Южная Осетия. Год к году поставки выросли почти на 50%, до более 1,25 млн л. По данным участников рынка, в основном это продукция винодельни «Иронсан». На онлайн-витрине WineStyle вина предприятия стоят от 531 руб. за бутылку 0,75 л. Дистрибуторы «Иронсана» “Ъ” не ответили. Торговый представитель Южной Осетии в РФ Таймураз Гогинов говорит, что темпы поставок вин из страны не снижаются, а спрос высокий.

Состав тройки крупнейших поставщиков тихих вин в Россию не изменился. По имеющимся у “Ъ” данным, первое место за девять месяцев этого года сохраняет Италия с более 39 млн л, что на 4% меньше, чем годом ранее. Ввоз тихих вин из Грузии вырос на 15%, до 37,7 млн л, импорт из Испании снизился на 13%, до 34,2 млн л.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что нужно еще учитывать импорт вина из Армении, объем которого оценить сложно, но в этом году поставки вина из страны должны были резко увеличиться, так как местные предприятия говорили об ажиотажном спросе в России. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков подтверждает, что армянские вина среднего сегмента наращивают дистрибуцию в розничных сетях, а высокого — востребованы в винных бутиках и HoReCa. По его словам, Luding увеличила продажи вин от крупнейшего партнера из Армении — винодельни Karas — на 120%.

Потенциал для роста поставок недорогих вин, в том числе из Узбекистана, в РФ сохраняется. По словам Александра Ставцева, на российском рынке в целом есть нехватка вина низкого ценового сегмента — до 300 руб. за бутылку — в рознице после исчезновения напитков из иностранных виноматериалов.

Анатолий Костырев