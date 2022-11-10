Кто ищет, тот всегда не найдет

Россия дала первую оценку результатам проверки специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) трех ядерных объектов на Украине, где, по подозрениям Москвы, могла создаваться «грязная бомба». Из комментария представителя МИД РФ следует, что инспекции на украинских объектах необходимо продолжить. Ранее глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что его люди не обнаружили на Украине никаких следов противозаконного использования ядерных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МИД РФ уверены, что эксперты МАГАТЭ качественно выполнили свою работу на Украине, но расслабляться не стоит: «грязная бомба» может готовиться Киевом и на других объектах

Фото: Francisco Seco / AP В МИД РФ уверены, что эксперты МАГАТЭ качественно выполнили свою работу на Украине, но расслабляться не стоит: «грязная бомба» может готовиться Киевом и на других объектах

Фото: Francisco Seco / AP

На выводы МАГАТЭ отреагировал представитель российской делегации при ООН Александр Шевченко. Это первая развернутая оценка Россией выводов агентства по итогам визита инспекторов на имеющие отношение к ядерной деятельности украинские объекты, которые попали под подозрение РФ. Речь идет о киевском Институте ядерных исследований, Восточном горно-обогатительном комбинате в городе Желтые Воды Днепропетровской области и производственном объединении «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске.

«Приняли к сведению информацию о проведенных агентством инспекциях указанных объектов. С уважением относимся к профессиональному подходу руководства МАГАТЭ. Отмечаем, что анализ полученных материалов продолжается,— заявил в ходе выступления в ООН Александр Шевченко.— При этом хотели бы подчеркнуть: у Киева имеются необходимые производственная база и научный потенциал для создания "грязной бомбы", и проинспектированными объектами они не ограничиваются».

По словам дипломата, Россия исходит из того, что подобные проверки — «только начало». Москва рассчитывает, что МАГАТЭ «продолжит осуществлять самый плотный контроль» за тем, как Киев выполняет свои обязательства по использованию мирного атома.

«Призываем МАГАТЭ обращать самое пристальное внимание на любую информацию по теме возможных провокаций с применением "грязной бомбы" киевским режимом, а при возникновении хоть малейших подозрений в том, что в ядерной сфере Украины ведется незаконная деятельность, незамедлительно информировать об этом совет управляющих (агентства.— “Ъ”) и государства-члены»,— заявил Александр Шевченко.

О том, что история с «грязной бомбой» вряд ли закончится после инспекции МАГАТЭ, “Ъ” писал еще 2 ноября. Тот факт, что Москву не удовлетворит проверка двух-трех украинских организаций, стал очевиден после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал журналистам: «Эти объекты не единственные, где это (радиоактивная бомба.— “Ъ”) может быть произведено».

При этом изначально в Минобороны РФ говорили лишь о двух украинских структурах, имеющих «конкретные поручения по созданию "грязной бомбы"» (киевском институте и комбинате в Желтых Водах). В то же время в ведомстве подчеркивали, что еще целый ряд организаций на Украине может быть задействован в противозаконной ядерной деятельности. Среди них — Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская атомные электростанции, выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС, предприятие по переработке радиоактивных отходов «Вектор» на Приднепровском химическом заводе и Харьковский физико-технический институт. По подозрению российской стороны, все эти структуры обладают запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы».

«Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и взрывчаткой. При подрыве заряда оболочка разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя территорию. «Грязные бомбы» никогда не применялись, хотя террористические группировки в разных странах неоднократно пытались создать и задействовать подобные устройства. Ранее считалось, что в применении «грязной бомбы» заинтересованы именно террористы, поскольку ее подрыв не обеспечил бы задействовавшей его стороне успех на поле боя, но лишь нанес бы урон гражданскому населению, экономике и экологии региона. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что украинские специалисты могут преобразовать остатки ядерного топлива, загрузить их в ракетный комплекс «Точка-У» и подорвать это устройство, свалив вину на Россию. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал экспертов МАГАТЭ осмотреть упомянутые российскими официальными лицами объекты и удостовериться, что подозрения Москвы беспочвенны (см. “Ъ” от 25 октября).

«Немедленно, в пределах нескольких дней, МАГАТЭ собрало специальную команду экспертов для изучения трех объектов,— рассказал журналистам в среду гендиректор агентства Рафаэль Гросси.— Мы не смогли подтвердить наличие каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению». При этом ранее в МАГАТЭ подчеркнули, что агентство «готово к проведению дальнейших проверочных мероприятий на Украине».

Западные союзники Украины, судя по всему, не видят смысла в продолжении поиска следов «грязной бомбы»: они изначально расценили российские обвинения как «откровенно лживые». После визита инспекторов страны—члены G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) выпустили совместное заявление: «Мы отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу". В МАГАТЭ подтвердили беспочвенность этих обвинений, и мы благодарим Украину за транспарентность».

Продолжат ли эксперты МАГАТЭ проверки упомянутых российскими официальными лицами объектов на Украине, пока не известно. “Ъ” направил запрос в пресс-службу агентства.

Отметим, что ряд украинских объектов, вызывающих у Москвы подозрения, международные инспекторы в этом году уже проверяли. Речь о Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС (последнюю проверяли даже дважды). Всего под постоянным мониторингом МАГАТЭ на Украине находятся 35 ядерных объектов (и еще более десятка мест). С начала российской военной операции эксперты агентства направили на Украину 12 миссий, участники которых проверили 23 объекта и локации. Каких-либо вопросов к украинским властям с точки зрения незаявленной деятельности у инспекторов, судя по их итоговым отчетам, не возникло.

Елена Черненко