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Коммерсантъ FM
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У России с Турцией общий киберфронт

Игорь Краснов посетил Анкару с рабочим визитом

Турция стала основным государством, через которое Россия выдает и получает преступников. В Анкаре генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал соглашение, в соответствии с которым страны продолжат сотрудничать в этой области. Кроме того, Россия и Турция договорились взаимодействовать в сфере противодействия экстремизму, терроризму и киберпреступности.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Официальная часть визита началась со встречи господина Краснова с генпрокурором Турции Бекиром Шахином. «Мы делаем одно дело, и нам легко общаться»,— поприветствовал господин Шахин коллегу. «Мы на одной волне»,— сказал ему Игорь Краснов. По словам генпрокурора РФ, «несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, отношения России и Турции успешно развиваются». И в этом, отметил он, заслуга лидеров двух стран, лично поддерживающих тесные контакты.

Позитивно влияют они и на взаимодействие прокурорских служб. Так, например, по данным «Ъ», ранее российские прокуроры активно обсуждали с турецкими вопросы, связанные и с расследованиями о применении пыток и жестоким обращением с людьми. Оказывали друг другу помощь по уголовным делам, в том числе при выявлении, аресте, конфискации и возврате активов, полученных преступным путем. Вначале года главы надзорных ведомств подписали в Москве меморандум о взаимопонимании, теперь на очереди соглашение о сотрудничестве.

В ходе нынешнего визита Игорь Краснов отметил схожесть российских и турецких подходов к противодействию угрозам терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия, наркотиков, а также нелегальной миграции и киберпреступности.

Игорь Краснов — о борьбе с коррупционерами, украинскими националистами и подчиненными

Игорь Краснов — о борьбе с коррупционерами, украинскими националистами и подчиненными

«Высокие риски несут новые виды киберпреступлений, причем не только в сфере компьютерной информации. Современные технологии активно используются организованными преступными группами при совершении коррупционных деяний, а также против детей. Кратно увеличились факты распространения недостоверных сведений в интернете, целью которых является искусственное формирование общественного мнения извне, прежде всего среди молодежи, в надежде дестабилизировать внутриполитическую обстановку, повлиять на принятие политических решений»,— рассказал генпрокурор России.

Он также сообщил, что в России уже сформирована «достаточная» судебная практика по делам, связанным с криминальным оборотом криптовалют и других виртуальных активов: «Учитывая значительный опыт как российских, так и турецких прокуроров по поддержанию обвинения по таким делам в судах, мы заинтересованы во взаимном обмене лучшими практиками и наработками».

На встрече с председателем Верховного апелляционного суда Турции Мехметом Акарджи переводчица едва справлялась со сложными юридическими терминами, тогда ей на помощь пришли российские прокуроры: «Мы все понимаем. Судебная система не такая сложная, как может показаться».

Противодействие терроризму генпрокурор РФ назвал одной из важнейших тем на встрече с министром юстиции Бекиром Боздагом.

После чего он вновь вернулся к проблеме киберпреступности. По словам Игоря Краснова, Россией еще в прошлом году в Спецкомитет ООН был внесен проект универсальной конвенции о противодействии использованию высоких технологий в преступных целях.

«Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей»,— напомнил господин Краснов, подчеркнув, что в западных странах понимание киберпреступности сводится лишь к узкому кругу компьютерных преступлений, что, по его словам, «не отражает суть проблемы», и попросил министра поддержать российскую позицию.

Как прошел визит Игоря Краснова в Белоруссию

Отдельно господин Краснов отметил и тот факт, что турецкий Минюст стал посредником «в обеспечении международного правового сотрудничества между Россией и другими странами». Именно через Турцию осуществляются процедуры экстрадиции и транзитной перевозки лиц, выданных другими государствами России.

По данным «Ъ», в ходе встречи глава Минюста Турции и генпрокурор Краснов подписали соглашение о сотрудничестве на 2023–2024 годы, которое включает в себя вопросы, связанные как с экстрадициями, так и с оказанием взаимной правовой помощи по уголовным делам, а кроме того, затрагивает сферу противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе связанных с цифровыми финансовыми активами.

«Не будем ограничиваться тем, что на бумаге»,— предложил Игорь Краснов. «Главное, чтобы все это пошло во благо»,— ответил турецкий министр.

Николай Сергеев, Анкара

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