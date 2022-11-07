Магазины закупились вином

В списке крупнейших импортеров алкоголя сменился лидер. Управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group за девять месяцев увеличила импорт вина более чем на 30% год к году, до 21,6 млн л, что позволило обойти крупных профильных игроков. Росту доли сетей на рынке может способствовать разрешение параллельного импорта части алкогольных брендов, хотя его участники уверены, что наладить поставки будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group стала крупнейшим в РФ импортером вина и, как следствие, всех алкогольных напитков. По имеющимся у “Ъ” данным, за январь—сентябрь 2022 года X5 увеличила импорт вина на 31% год к году, до 21,6 млн л, а объем ввоза всех спиртных напитков группой превысил 24 млн л. У ставшей второй Luding Group импорт вина вырос на 13%, до 20,3 млн л, у структуры Bacardi (бренд Martini) — на 38%, до 15,5 млн л. Общий ввоз вина в РФ за период снизился на 5%, до 260,5 млн л, а импорт крепких напитков упал почти на 40% год к году, до 38,9 млн л.

Поставки алкоголя в РФ осложнились после начала военных действий на Украине и новой волны санкций. Власти США, Австралии и Новой Зеландии запретили ввоз спиртного в РФ, а ЕС — алкоголя дороже €300 за единицу. Кроме того, ряд глобальных компаний приостановили работу на российском рынке. К примеру, о сокращении деятельности объявили в Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys).

В X5 рост поставок объяснили расширением ассортимента и географии импорта, в том числе из Армении, Грузии, Азербайджана и Турции. Кроме того, группа расширила линейку ввозимых товаров под собственными брендами, а росту спроса способствовал уход некоторых зарубежных брендов, говорят в X5. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что в последние годы винный рынок во многом развивался за счет прямого импорта сетей, что, в частности, привело к снижению цен из-за сокращения наценки. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что собственный импорт позволяет сетям привлекать трафик и оперативно перестраивать закупки в случае изменений конъюнктуры. А алкоголь — самая прибыльная категория в ассортименте, добавляет он.

По словам директора по маркетингу Luding Group Андрея Ушакова, компания сохранила устойчивые объемы поставок вин из Старого Света и нарастила импорт из Нового Света. Так, в Luding Group отмечают увеличение ввоза из Испании и Чили, а также рост поставок вин из Грузии в 1,5 раза. Директор по связям с госорганами в Восточной Европе Bacardi Сергей Пономарев рассказал, что компания видит постоянно растущий спрос на вино и планирует до конца года ввезти почти 23,7 млн л игристых вин и вермутов.

Другим крупным алкогольным дистрибуторам также удалось нарастить поставки. У Beluga Group за три квартала импорт вин вырос на 10% в деньгах и на 5% в литрах, говорит представитель группы. Динамику там связывают с ростом спроса весной, развитием сети «Винлаб» и расширением ассортимента. Этот год в группе планируют закончить с двузначным приростом импорта. По словам директора по развитию Ladoga Дмитрия Исаченкова, за январь—сентябрь компания увеличила импорт вина на 18%, в основном за счет двукратного роста поставок игристых вин из Италии. Как отмечает топ-менеджер, благодаря запуску оклейки федеральными марками на собственном таможенном складе Ladoga могла оперативно ввозить и выводить товар на рынок. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что Fort наращивала запасы в начале и середине года, чтобы лучше подготовиться к высокому сезону. По его словам, у компании вырос импорт вин из Аргентины, Грузии, Италии и Испании, где удалось оперативно восстановить платежи и логистику.

Андрей Ушаков прогнозирует, что перераспределение объемов в пользу крупных импортеров продолжится. В Ассоциации компаний розничной торговли отмечали, что сети планируют развивать закупки алкоголя в рамках параллельного импорта, который был разрешен для части брендов, включая Johnnie Walker, Jagermeister, Jack Daniel’s, Jim Beam. Хотя гендиректор АСТ Леонид Рафаилов сомневается, что параллельным импортом удастся обеспечить заметные поставки. По его словам, найти готовых работать с компаниями из РФ поставщиков за границей сложно, платежи идут долго, а затруднения с логистикой сохраняются. Лучше, полагает эксперт, создать условия, чтобы заинтересовать алкогольные бренды в возобновлении отгрузок.

Анатолий Костырев