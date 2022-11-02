Запрет вместо ареста

Следователи ГСУ ГУ МВД по Москве обратились в Мосгорсуд с просьбой заменить меру пресечения в виде ареста, избранную бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой, на запрет определенных действий. Ранее экс-чиновница полностью признала вину в хищении более 71 млн руб., выделенных из бюджета на образовательные программы, и выразила готовность компенсировать ущерб. Также следствие намерено добиться смягчения меры пресечения и другим фигурантам расследования, среди которых ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению следствия, Марина Ракова заслужила смягчение меры пресечения

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ По мнению следствия, Марина Ракова заслужила смягчение меры пресечения

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Утром 3 ноября Мосгорсуд планирует рассмотреть ходатайство следствия об изменении меры пресечения Марине Раковой. Следствие обратилось в городской, а не районный суд, поскольку бывшая замминистра просвещения находится под стражей больше года и, согласно законодательству, решение вопроса о ее мере пресечения теперь находится в компетенции более высокой инстанции. Но на этот раз вместо очередного продления срока содержания экс-чиновницы в СИЗО следствие просит назначить ей запрет определенных действий.

Изменение позиции следствия по этому вопросу, вероятнее всего, связано с полным признанием фигуранткой расследования своей вины и оформлением ею явки с повинной.

При этом стоит отметить, что о признательных показаниях и готовности экс-чиновницы погасить ущерб стало известно еще в августе, когда Тверской суд в очередной раз оставил Марину Ракову под арестом.

Также следствие в четверг будет ходатайствовать о смягчении меры пресечения и всем остальных фигурантам этого дела, включая ректора Шанинки Сергея Зуева. Он также ранее признал вину и частично погасил ущерб, после чего по предложению следствия был переведен из СИЗО под домашний арест. В его случае теперь речь также будет идти о запрете определенных действий. Та же мера пресечения, скорее всего, будет избрана и остальным фигурантам.

Напомним, что госпожа Ракова и господин Зуев обвиняются в хищении десятков миллионов рублей, выделенных Минпросвещения на реализацию национального проекта «Образование». Расследованием дела с 7 августа 2021 года занимается ГСУ ГУ МВД России по Москве, действия фигурантов квалифицированы следствием как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мария Ракова была задержана в октябре 2021 года, в тот момент она занимала пост вице-президента Сбербанка. Ей были предъявлены обвинения в трех эпизодах мошенничества. Помимо экс-чиновницы фигурантами дела также стали близкий друг госпожи Раковой, один из руководителей Фонда новых форм развития образования Артур Стеценко, экс-гендиректор фонда Максим Инкин, его заместитель Евгений Зак, а также преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

По версии следствия, занимая пост заместителя министра просвещения, Марина Ракова добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она ранее возглавляла. А затем эти деньги были похищены под видом выполнения якобы необходимых для реализации нацпрограммы работ со стороны Шанинки. В них эксперты, привлеченные следствием, обнаружили признаки подделки и плагиата.

В июне этого года расследование пополнилось новым эпизодом. Он связан с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС «мертвых душ», в основном сотрудников Минпросвещения, включая личного помощника госпожи Раковой.

Они были оформлены на работу в Институт общественных наук и Федеральный институт развития образования, входящие в академию, и, по данным следствия, два года незаконно получали зарплату. В рамках расследования этого эпизода обвинения в мошенничестве были предъявлены ректору РАНХиГС Владимиру Мау и проректору Ивану Федотову. Оба были отправлены под домашний арест. Согласно подсчетам следствия, эта афера причинила вузу ущерб на сумму 21 млн руб. Впрочем, уже 4 октября следствие сняло все обвинения с господина Мау в связи с его непричастностью к преступлению.

Владислав Трифонов