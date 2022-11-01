Продажи стоят цифры

Пандемия ожидаемо привела не только к ухудшению прогноза мирового ВВП, но и способствовала быстрому внедрению цифровых технологий. Вопросу о том, может ли цифровизация повысить экономическую устойчивость и смягчить последствия спадов, посвящено исследование экономистов Международного валютного фонда (МВФ). Авторы работы «Цифровизация и устойчивость» приходят к выводу, что компании из более «цифровых» отраслей теряют меньше доходов после рецессии. Ранее в отчете об оценке глобального индекса вычислительных мощностей 2021–2022 отмечалось, что по мере ускорения цифровизации цифровая экономика станет основным двигателем восстановления мировой экономики и источником роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цифровизация в среднесрочной перспективе может помочь предотвратить разрушительные последствия экономических спадов. К такому выводу пришли экономисты МВФ Александр Копестейк, Джулия Эстефания-Флорес и Дэвид Фурсери в исследовании «Цифровизация и устойчивость». На основе квартальных данных балансов 24 тыс. компаний из 75 стран исследователи обнаружили связь между предполагаемым уровнем цифровизации и потерями доходов компании в среднесрочной перспективе: чем выше первый показатель, тем ниже второй. Более того, ранние постпандемийные данные свидетельствуют о еще большем значении цифровизации в условиях повсеместного социального дистанцирования, и эта связь подтверждена для широкого спектра технологий (роботизации, онлайн-продаж и др.).

Пандемия — источник не только существенных и стойких негативных последствий для экономики, но и причина ускоренного внедрения цифровых технологий на производстве. Так, согласно последним прогнозам МВФ, прогнозируемый уровень мирового ВВП на 2024 год окажется на 5,3% ниже, чем предполагалось на это же время в январе 2020 года, отмечают исследователи. Среди же положительных последствий они отмечают быстрое внедрение новых цифровых технологий — от телеконференций до программного обеспечения для платформ электронной коммерции, а также распространение удаленных и гибридных моделей работы для сотрудников, онлайн-взаимодействия с контрагентами и бесконтактных трансакций для клиентов компаний.

Экономисты попытались исследовать и количественно оценить роль этой ускоренной цифровизации в изменении устойчивости экономики к рецессиям — как к типичным, так и к ситуациям двойного шока, как в случае пандемии COVID-19. Для этого были исследованы потери фирм в цифровых отраслях в сравнении с традиционными бизнесами. «Наши результаты показывают, что цифровизация значительно снижает потери продаж. В частности, мы обнаруживаем, что через четыре года после типичной рецессии у фирм в отраслях, которые на одно стандартное отклонение более цифровизованы, чем в среднем, падение продаж на 2% меньше, чем в среднем у фирм в отраслях со средним уровнем цифровизации»,— указывают экономисты МВФ. При этом исследователи констатируют, что работа может даже недооценивать истинное воздействие цифровизации.

Отметим, что ранее в отчете об оценке глобального индекса вычислительных мощностей 2021–2022, подготовленном исследовательской компанией IDC по заказу китайского поставщика серверов Inspur, также отмечалась важная роль цифровизации в восстановлении мировой экономики. Так, эксперты указывали, что именно цифра станет основным двигателем восстановления мировой экономики и дальнейшим источником экономического роста. По прогнозу экспертов, доля цифровой экономики в ВВП уже к 2025 году приблизится к половине (48,1%) против 44,6% в 2020 году.

Венера Петрова