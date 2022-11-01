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Коммерсантъ FM
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Единороссы отметят праздник по-семейному

В День народного единства им рекомендовано позаботиться о родственниках мобилизованных

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили от партии традиционные рекомендации по работе с избирателями в рамках «региональной недели». Единороссы намерены участвовать в акциях, посвященных Дню народного единства, чтобы дать «семьям бойцов почувствовать себя членами единой семьи — России». Также депутатов просят провести неформальные встречи со студентами вузов, чтобы обсудить «их опасения по поводу специальной военной операции».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рекомендации по «рабочим темам» раздаются думским единороссам перед каждой неделей, отведенной на работу с избирателями. Нынешняя «региональная неделя» продлится до 6 ноября. В полученных депутатами материалах (“Ъ” с ними ознакомился) есть несколько «смысловых линий», которых они должны придерживаться в общении с гражданами на местах.

Так, в связи с предстоящим Днем народного единства 4 ноября партия ждет от своих депутатов участия в акциях, посвященных этому празднику. «День народного единства приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов и окончанию смуты в государстве российском — одной из важнейших дат в нашей истории, которая определила становление России как независимой великой державы. В условиях информационной войны, направленной против нашей страны, важно напомнить об истории нашего государства, прошедшего через огонь и воду на пути к своему суверенитету»,— отмечается в розданных материалах. В них также подчеркивается, что сегодня народное единство «важно как никогда»: «Все народы России в условиях специальной военной операции стоят друг за друга, семьи военнослужащих получают слова поддержки и гостинцы со всей страны. Депутаты "Единой России" помогают передать слова поддержки и народные гостинцы семьям военнослужащих».

В частности, единороссам предлагается поучаствовать в сборе и передаче региональными отделениями партии подарочных наборов и писем со словами поддержки для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных и добровольцев в рамках всероссийской акции «Россия — единая семья!». Им также рекомендовано записывать видеопоздравления с праздником на фоне знаковых для региона объектов и размещать их в социальных сетях. Эта акция, полагают в партии, «позволит семьям бойцов из всех регионов России почувствовать себя членами единой семьи — России».

В «Единой России» подтвердили “Ъ” подлинность рекомендаций и отметили, что День народного единства будет отмечаться «в рамках работы по поддержке семей мобилизованных». При этом партийные отделения одних регионов станут собирать подарки для других: их отправят, например, из Чечни на Камчатку, из Москвы в Бурятию, из Пскова в Башкирию и т. д. В посылках могут быть «народные сладости, знаковые для региона продукты, изделия народного промысла», пояснили “Ъ” в партии.

День народного единства планируют отметить и в других парламентских партиях. К примеру, ЛДПР проведет в Москве митинг в формате встречи со своим активом на партийной площадке с участием лидера партии Леонида Слуцкого и депутатов. «Будет торжественная часть с музыкой, выступлениями барабанщиц и других артистов, покажут новый ролик с прогнозами основателя партии Владимира Жириновского»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. Одной из центральных станет тема спецоперации и воссоединения России с историческими территориями, пояснили в ЛДПР. Члены «Справедливой России — За правду» примут участие в общегородских праздниках и митингах в Москве и регионах, но собственных мероприятий партия не планирует, поскольку выступает за сокращение расходов на массовые торжества в пользу помощи фронту и мобилизованным, сказали “Ъ” в партийной пресс-службе.

Есть в рекомендациях депутатам-единороссам и «непраздничные» темы. В частности, им предложено провести в регионах неформальные встречи со студентами вузов, чтобы обсудить «их вопросы и опасения по поводу специальной военной операции». Встречи эти должны быть «максимально неформальными»: «без трибун, галстуков и заранее собираемых со студентов вопросов». Мероприятия рекомендуется проводить «в рамках приемки или мониторинга хода ремонта студенческих общежитий или обсуждения планов будущего ремонта этих общежитий, возможно также проведение в формате лекций в рамках учебного расписания по одной из общественных наук (например, история или философия)». Студентам единороссы хотят рассказать не только о целях и ходе спецоперации, но и о помощи, которую партия оказывает мобилизованным и их семьям.

Кроме того, в рекомендациях к «региональной неделе» имеется традиционный раздел, касающийся «народной программы» партии. Единороссам поручено рассказывать избирателям о финансировании ее положений, предусмотренном в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы (на прошлой неделе он был принят Думой в первом чтении). Например, первый заместитель председателя комитета по законодательству Ирина Панькина уже отчиталась в своем Telegram о том, что в бюджете «полностью обеспечено финансирование ключевых положений Народной программы "Единой России", которая включает в себя в том числе капремонт и строительство школ, модернизацию здравоохранения, благоустройство дворов и общественных территорий, поддержку социально незащищенных категорий граждан».

Мария Макутина

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