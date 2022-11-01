Здоровые годы уходят

49% россиян жалеют, что не уделяли должного внимания своему здоровью в молодости. Это показало исследование сервиса по управлению здоровьем Budu, который попросил пользователей рассказать, как с годами меняется их отношение к состоянию организма. Среди респондентов младше 35 лет почти две трети (67%) не отмечают такого изменения. Также выяснилось, что 47% россиян не заботятся о своем ментальном благополучии в молодом и зрелом возрасте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Эксперты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu в октябре 2022 года опросили 1214 россиян старше 18 лет из числа пользователей сервиса методом онлайн-анкетирования. Почти половина россиян (43%) младше 35 лет (авторы приняли этот возраст за рубеж), выяснили они, не делают ничего для поддержания своего здоровья. В то же время почти треть россиян старше 35 лет следят за питанием, еще четверть принимает витамины и БАДы. И только 9% россиян старше 35 не предпринимают никаких действий, чтобы укрепить здоровье. Кроме того, 76% респондентов в этой группе с возрастом стали внимательнее относиться к своему организму. 39% из них объяснили такие перемены возникновением «определенных проблем» и 29% — постоянным плохим самочувствием и усталостью. При этом 49% опрошенных россиян жалеют, что не уделяли должного внимания физическому состоянию в более молодом возрасте. Среди респондентов младше 35 лет почти две трети (67%) не отмечают изменения в отношении к своему здоровью с годами.

Эти данные подтверждает исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенное в мае этого года. Большинство россиян с той или иной периодичностью обращаются к врачам (81%), отмечают социологи ВЦИОМа. Причем треть опрошенных делают это в случае острой необходимости, когда откладывать проблему больше нельзя (32%). Почти вдвое реже визит к врачу совершают, когда не удается справиться с возникшими жалобами самостоятельно (18%). Такая же доля опрошенных записывается на прием сразу при возникновении жалоб или обострении хронических заболеваний (17%). Чаще всего так делают молодые люди 18–24 лет (35%). Наконец, наименее распространенный мотив похода к врачу — регулярный контроль состояния здоровья (14%). Профилактические осмотры чаще проходят граждане в возрасте 60 лет и старше (19%), россияне с хорошим материальным положением (21%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (22%).

Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зябликова назвала результаты исследования «ожидаемыми»: «Хоть сейчас среди молодежи распространяется тренд на более пристальное внимание к своему состоянию, все равно это не сравнится с более возрастными пациентами». Кардиолог телемедицинской компании МК «Доктор рядом» Юлия Фокина утверждает, что врачи сталкиваются не только с заболеваниями, которые можно достаточно успешно профилактировать с молодого возраста, но и с болезнями, которые не были выявлены своевременно. Например, только около 50% людей знают, что у них повышено артериальное давление.

Исследование Budu показало, что более трети россиян (35%) не пользуются гаджетами для контроля здоровья. Респонденты обеих возрастных категорий, которые все же обращаются к техническим средствам, наиболее часто выбирают смарт-часы (17%), фитнес-браслеты (14%) и умные весы (13%). Однако различается причина их использования. Так, респонденты старше 35 лет чаще всего пользуются ими по прямому назначению (32%), а аудитория до 35 лет — просто из интереса (32%).

«С одной стороны, культура здорового образа жизни стала одним из модных трендов в молодежной среде,— комментирует результаты исследования директор центра гуманитарных технологий и исследований "Социальная механика" Михаил Чураков.— С другой — эта мода носит в значительной степени декларативный, атрибутивный характер. Модно ходить на фитнес, носить умные часы, считать шаги. А осознанное здоровьесберегающее поведение распространено гораздо меньше, знания о таком поведении пока формируются социальными системами недостаточно». В результате, соглашается с авторами опроса господин Чураков, здоровьем люди действительно начинают заниматься после 30–35 лет, когда возникают ощутимые проблемы.

Авторы исследования также выяснили, что 47% россиян и до, и после 35 лет не заботятся о своем ментальном здоровье. При этом более трети респондентов обеих возрастных групп занимаются поддержкой психологического состояния самостоятельно с помощью медитаций, а 15% — посещают психолога. Отметим, сначала в пандемию, а потом и после начала специальной военной операции на Украине эксперты фиксировали рост тревожных расстройств в обществе и увеличение спроса на психологическую помощь. Так, по данным платформы по подбору психологов Alter, за период с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, по 12 октября количество людей, обращающихся за психологической поддержкой, выросло на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По подсчетам Alter, количество сессий с психологами в сентябре выросло на 24% по сравнению с январем. Однако, как показывает исследование сервиса Budu, все равно для большинства россиян (38%) проблемы ментального здоровья уходят на второй план, когда есть вещи более важные (к примеру, вопросы физического здоровья).

«Есть ощущение, что мы стоим на пороге нового тренда, и важно задавать ему правильное направление,— продолжает Михаил Чураков.— Культура обращения к специалистам по ментальному здоровью развивается на глазах. Становится модным вести к психологам школьников, проводить тесты даже в детских садах». Господин Чураков отмечает, что проводники заботы о ментальном здоровье — родители. И просветительскую работу, по его мнению, необходимо вести именно с ними: «Потому что нынешние сорокалетние для борьбы с депрессией жевали гудрон, прыгали по крышам и не ходили к психологам».

Наталья Костарнова