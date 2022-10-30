Приостановка по требованию

США, Великобритания и другие западные державы призвали Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке. По их мнению, прекращение поставок украинского зерна через черноморские коридоры приведет к масштабным проблемам с продовольствием, особенно в беднейших странах мира. Москва же настаивает, что после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота использование прежних маршрутов небезопасно, а украинское зерно готова полностью заместить своим. РФ запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности ООН. Источник “Ъ” на зерновом рынке заверил, что решение РФ было ожидаемым и вряд ли сильно изменит ситуацию в мировом масштабе, хотя цены на пшеницу действительно могут вырасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МИД России дают понять, что пока рано оплакивать зерновую сделку, считая ее похороненной окончательно и бесповоротно

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В МИД России дают понять, что пока рано оплакивать зерновую сделку, считая ее похороненной окончательно и бесповоротно

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Удар по сделке

Решение России приостановить участие в зерновой сделке, заключенной 22 июля в Стамбуле представителями РФ, Украины, Турции и ООН, после атаки беспилотников 29 октября на Севастополь вызвало моментальную реакцию в разных мировых столицах — в подавляющем большинстве осуждающую. Молчание долгое время хранила Анкара, которая по большому счету и была архитектором соглашения по разблокировке украинских портов и созданию безопасных коридоров в Черном море для вывоза зерна.

Связано это было, видимо, с тем, что Турция, заработавшая немало политических очков летом, когда убедила Москву и Киев пойти на договоренности в этой сфере, не хотела потерять статус нейтрального и объективного посредника и, как сообщал источник ТАСС, анализировала ситуацию. Под вечер 30 октября Минобороны Турции нарушило молчание, заявив, что пока выход судов с продовольствием из портов Украины осуществляться не будет, и призвало всех участников сделки избегать шагов, которые могут негативно сказаться на реализации сделки в дальнейшем. Сообщалось, что турецкие власти продолжают вести переговоры с иностранными коллегами для урегулирования ситуации.

В письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постпред России при организации Василий Небензя заявил, что «на фоне этой атаки украинских вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках… вышеупомянутых инициатив».

По его словам, зерновой коридор использовался Киевом для атаки на Севастопольскую бухту, а попавшие под удар корабли и инфраструктура Севастополя были задействованы в обеспечении работы этого коридора. На понедельник, 31 октября, Россия запросила проведение заседания СБ ООН по данной проблеме.

В ООН, похоже, пока еще верят в возможное спасение стамбульской сделки. 30 октября офис генсека Антониу Гутерриша распространил заявление, в котором отмечалось: «Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Черноморской инициативы. Он решил отложить на день отъезд в Алжир на саммит Лиги арабских государств, чтобы сосредоточиться на этом вопросе». Сообщалось, что господин Гутерриш в эти дни продолжал интенсивные контакты для полного выполнения зерновой сделки, а также снятия препятствий с экспорта российских продовольствия и удобрений.

Замглавы МИД России Андрей Руденко вечером 30 октября, комментируя перспективы возвращения РФ в сделку, заявил, что сначала надо выяснить обстоятельства, а потом уже говорить о дальнейших шагах. Он добавил, что Москва в ближайшее время рассчитывает на контакты с Анкарой по данной проблеме.

Официально Киев свою причастность к атаке не подтвердил, а глава офиса президента Украины Андрей Ермак и вовсе заявил, что Россия «выдумывает теракты на собственных объектах».

При этом в статье The New York Times, посвященной тому, как западное оружие поменяло расстановку сил на южном фронте, в частности, говорится, что «новые возможности были продемонстрированы в предрассветные часы субботы, когда украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту приписки Черноморского флота Севастополя, в глубине оккупированной территории Крыма».

Так или иначе, Россия с 29 октября приостановила свое участие в сделке на неопределенный срок. Другое дело, что соглашение все равно действовало до 19 ноября и теоретически могло быть продлено на 120 дней по согласованию сторон. Однако Москва последние месяцы давала понять, что сомневается в целесообразности продолжения работы коридоров в Черном море. Власти РФ утверждали, что зерно в итоге не доходит до беднейших стран мира, а оседает в Европе. Кроме того, Россия оставалась недовольной тем, как реализовывается меморандум, подписанный одновременно с зерновой сделкой, о необходимости «снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений». И наконец, после взрывов на Крымском мосту на первый план был вынесен аргумент безопасности и использования коридоров не по назначению.

Обсуждают и осуждают

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение России предсказуемым и «на самом деле не сегодняшним». По его словам, с сентября в зерновом коридоре скопилось уже 176 судов, которые не могут выйти из портов. «Это продовольствие для более чем семи миллионов потребителей. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам — эти и другие страны могут пострадать от очередного обострения сознательно провоцируемого продовольственного кризиса. Почему это какая-то кучка людей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш?» — заявил украинский лидер и призвал к «жесткой международной реакции как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне "Группы двадцати"».

Реакция Запада не заставила себя долго ждать. Так, президент США Джо Байден назвал решение России «абсолютно возмутительным», которое «приведет к усилению голода», и заявил, что у Москвы «нет причин для этого».

Госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, отметил, что «США сожалеют о приостановке Россией участия в рамках черноморской зерновой инициативы», и призвал все стороны «продолжить осуществление этой важнейшей инициативы по спасению жизней». Глава Госдепа обвинил РФ в использовании продовольствия «в качестве оружия в войне, что напрямую влияет на страны с низким и средним уровнем дохода и мировые цены на продукты питания, усугубляя и без того тяжелые гуманитарные кризисы».

Со своей стороны, Минобороны РФ в воскресенье выступило с заявлением, согласно которому один из беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота, возможно, был запущен с борта гражданского судна, «зафрахтованного Киевом или покровителями из Запада для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины». После того как обломки морских беспилотников, которые применялись во время атаки на бухту Севастополя, были подняты на поверхность, специалисты Минобороны провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, установленных на них. «По итогам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации выявили, что запуск морских БПЛА осуществляли с побережья в районе Одессы»,— отметили в Минобороны России.

А в заявлении Минобороны РФ, сделанном накануне, было указано, что атака была проведена при участии специалистов из Великобритании. В британском Минобороны эту версию предсказуемо отвергли, назвав «ложью эпического масштаба». Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, в свою очередь, сказал, что Россия должна позволить «доставлять зерно голодающим по всему миру».

Призвал Россию отменить свое решение и Евросоюз в лице главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, также акцентировав внимание на угрозе глобального продовольственного кризиса.

А глава МИД Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Москва пересмотрит свою позицию, и назвал ее решение «равносильным тяжким действиям против человечества». Вернуться к сделке призвало Москву и НАТО, «чтобы продовольствие дошло до тех, кто в нем больше всего нуждается».

Впрочем, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев еще 29 октября подчеркнул, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. По его словам, поставки будут организованы в том числе при участии Турции, в 2022 году в России собрано уже более 150 млн тонн зерновых, а экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн тонн. «С учетом урожая текущего года Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществить поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам»,— заверил господин Патрушев.

«Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тыс. тонн зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих четырех месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 миллиона (!) тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас»,— откликнулся на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы».

Без принципиальных изменений

Источник “Ъ” на зерновом рынке говорит, что «возможность остановки сделки была ожидаемой и вряд ли принципиально изменит ситуацию», хотя цены на пшеницу могут перестать падать и даже немного вырасти. По его словам, Россия экспортирует в месяц больше пшеницы, чем Украина вывезла за четыре. До конца сезона страна могла отправить за рубеж еще 7–8 млн тонн пшеницы, что менее 5% от объема мировой торговли, уточняет собеседник “Ъ”. По его словам, спрос на российскую пшеницу «и так огромный за счет конкурентного уровня цен». Но для мирового рынка кукурузы, где экспортный потенциал Украины оценивается в 25 млн тонн, «последствия могут быть серьезнее».

Однако гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, наоборот, полагает, что в результате разрыва сделки цены на пшеницу на мировых рынках могут заметно вырасти, а волатильность котировок усилится. Рынок кукурузы, уточняет эксперт, отреагирует в меньшей степени: основной спрос на украинскую продукцию в этом сезоне приходится на страны ЕС, которые могут продолжать импорт по суше, хотя это менее удобно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что цены на бирже в Чикаго весь октябрь постепенно снижались, в том числе в связи с ожиданиями продления сделки, а ее досрочное прекращение может вызвать резкий рост котировок. К тому же фонды в последнее время активно продавали контракты, а с разворотом тренда начнут выкупать, что дополнительно скажется на динамике цен, отмечает он. Через некоторое время, добавляет эксперт, «рынок может успокоиться».

По мнению господина Сизова, Украина сможет продолжить экспорт зерна «в меньшем объеме и вне сделки, в том числе по суше и через Дунай». На российском зерновом экспорте, полагает эксперт, приостановка соглашения «вряд ли сильно скажется, а в краткосрочной перспективе возможен и приток спроса».

Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, комментируя заявление Дмитрия Патрушева о готовности России безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых и ее экспортном потенциале, полагает, что экспортеры «понемногу адаптируются к деятельности в условиях скрытых санкций». «Предварительные итоги октября вселяют в нас уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал»,— подчеркнул он.

По данным аналитиков «Русагротранса» на портале «Поле.РФ», к 24 октября цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% составляли $312 за тонну (FOB), что соответствует уровню того же периода прошлого года. За первые 20 дней октября Россия экспортировала около 3,2 млн тонн пшеницы с учетом ЕАЭС, по итогам месяца поставки могут составить 4–4,4 млн тонн, что превысит прошлогодний уровень.

Алексей Забродин, Анатолий Костырев