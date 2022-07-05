Потерянное поколение связи

«Вымпелком» (бренд «билайн») первым из крупных операторов фактически откажется от стандарта связи 3G в Москве и Подмосковье к сентябрю. Оператор переведет используемые для 3G частоты в диапазоне 2,1 ГГц в LTE, сохранив для 3G полосу в диапазоне 900 МГц. Она, по словам экспертов, пригодна только для голосовой связи. Сейчас в столичном регионе лишь около 3% смартфонов поддерживают только 3G. Чтобы сохранить доступ к мобильному интернету, их владельцам придется поменять аппараты. Те, кто пользуется простыми кнопочными телефонами для звонков, не пострадают, частоты 2G продолжают работать. Аналитики полагают, что ускорять переход на современные стандарты будут все операторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Вымпелком» к сентябрю завершит перевод сетей стандарта 3G в диапазоне 2,1 ГГц на технологию LTE (4G) в Москве и Московской области, рассказали “Ъ” в компании. Там пояснили, что трафик 3G стабильно падает (в 2002 году в столице и Подмосковье у оператора на него пришлось лишь 4%), а потребление LTE растет. В «Вымпелкоме» считают, что рефарминг позволит увеличить емкость сети передачи данных на 50%. В Московском регионе для 3G оператор оставит самую низкую и короткую полосу — 900 МГц. До конца 2023 года «Вымпелком» планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах России.

Аналитик MForum Алексей Бойко пояснил, что диапазон 900 МГц, который «Вымпелком» сохранил в Москве и области, из-за сравнительно узких полос уместно использовать для передачи голоса, тогда как полосы в диапазонах выше 1 ГГц подходят для передачи данных и голоса — в режиме VoLTE (технология звонков по сети LTE). Клиентам придется пользоваться смартфоном с поддержкой LTE и проверить сим-карту, чтобы она подключалась к 4G, объяснили в «Вымпелкоме», в настройках телефона должен стоять приоритет стандарта LTE.

Использовать частоты 2,1 ГГц для LTE Госкомиссия по радиочастотам разрешила российским операторам еще в 2017 году. В МТС сообщили, что продолжат перевод этого диапазона в Москве из 3G в LTE «по мере проведения модернизации сети». В прошлом году оператор провел рефарминг в диапазоне 2,1 ГГЦ в Санкт-Петербурге, такие планы есть и в других регионах.

Tele2 проводила рефарминг диапазона 2,1 ГГц из 3G в LTE и в Москве еще в 2021 году, «планируем продолжать эту работу для поддержания нужной емкости сети в соответствии с темпами роста трафика», рассказали в компании.

В «МегаФоне» отметили, что оператор «проводит рефарминг по мере необходимости». Там заверили, что «текущих ресурсов на сети в Москве и области достаточно для предоставления услуг высокого качества». Приобретение «Скартела» (бренд Yota) в 2013 году позволило «МегаФону» к имеющимся 20 МГц в диапазоне 2,5 ГГц добавить еще 60 МГц, «благодаря этому "МегаФон" получил конкурентное преимущество в пропускной способности сети, что помогало компании для внедрения LTE», уточнил Алексей Бойко.

Третье поколение связи — первый кандидат на отключение в условиях дефицита емкости сетей, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В то же время, по его словам, операторы оставляют GSM-сети для того, чтобы в самых удаленных местах абоненты имели доступ к голосовой связи, а доступ в интернет обеспечивается уже по LTE-сетям.

По оценке Дениса Кускова, в Московском регионе меньше 3% смартфонов, поддерживающих только сети 3G, в регионах таких устройств осталось до 5%. Постоянно используют подобные смартфоны не более 1% абонентов мобильной связи. Если такой абонент использует мобильный интернет, ему поможет остаться на связи только смена аппарата, подчеркнул эксперт.

Господин Кусков допускает, что перевод всех голосовых звонков в сети GSM может грозить их перегрузкой. В то же время высвобождение диапазона 2,1 ГГц в перспективе позволит операторам перевести его и в 5G — «это второй по популярности диапазон в мире для 5G после 3,5–3,8 ГГц», считает эксперт. Последний в РФ используется спецслужбами.

Анастасия Гаврилюк