Удмуртский избирком подкосили жалобы

Центризбирком (ЦИК) России в среду определился с кандидатурой будущего председателя ЦИКа Удмуртии, рекомендовав в его новый состав бывшего пресс-секретаря главы республики и нынешнего заместителя руководителя его администрации Светлану Пальчик. Поводом для радикального обновления руководства комиссии (на должность ее зампреда тоже придет человек из администрации) стали претензии к работе прежнего состава с жалобами участников выборов. К тому же теперь ЦИК возглавят люди, «понятные» главе Удмуртии Александру Бречалову, констатирует эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ЦИК РФ на заседании 26 октября рекомендовал к назначению в новый состав избиркома Удмуртии Светлану Пальчик — заместителя руководителя администрации главы республики и бывшего пресс-секретаря Александра Бречалова. Традиционно такая рекомендация означает, что эта кандидатура впоследствии будет представлена и на должность председателя региональной комиссии. Ее состав, предупредила глава ЦИКа Элла Памфилова, будет кардинально обновлен: к прежнему накопилось слишком много претензий.

«Если бы не подошел срок для формирования нового состава ЦИКа Удмуртии, нам пришлось бы поднимать вопрос о неудовлетворительной работе ее прежнего состава по итогам прошедшей кампании»,— призналась госпожа Памфилова.

По ее словам, республиканская комиссия «не справилась с вызовами, была потеряна управляемость», а ошибки в ее работе пришлось исправлять уже Центризбиркому РФ.

Формально госпожа Пальчик входит в состав республиканского избиркома с июня этого года (по рекомендации Союза журналистов). Но на время избирательной кампании (в сентябре прошли выборы главы и Госсовета Удмуртии) ее полномочия в таком качестве были приостановлены — как поясняли местные СМИ, в связи с жалобой одного из кандидатов. Однако в руководство прежней комиссии Светлана Пальчик не входила, так что тут «не к чему придраться», заверила Элла Памфилова. На заседании в среду курирующий регион член ЦИКа Евгений Шевченко представил будущего председателя республиканской комиссии как «жену офицера», успешно проявившую себя во время работы в избиркоме Ростовской области. Также в состав ЦИКа Удмуртии рекомендована Вероника Лекомцева, недавно оставившая должность начальника управления по работе с муниципальными образованиями администрации главы Удмуртии.

Прежнему составу комиссии ставят в вину плохой учет жалоб и необходимость «подстегивать» к их рассмотрению.

На прошедших выборах в Удмуртии был поставлен своеобразный рекорд по количеству жалоб от представителей КПРФ (в общей сложности их было около 1,3 тыс., подсчитали в ЦИК РФ), чей кандидат на пост главы республики Александр Сыров считался основным конкурентом шедшего на второй срок Александра Бречалова. Тогда госпожа Памфилова даже обращалась к лидеру Компартии Геннадию Зюганову с просьбой разобраться с действиями членов избиркомов от КПРФ, которые мешают работе избирательных комиссий, заваливая их документами.

Ижевский политтехнолог Константин Труфанов не видит ничего удивительного в том, что ЦИК РФ поддержал включение Светланы Пальчик в новый состав ЦИКа Удмуртии. «Это полностью креатура Александра Бречалова. Очевидно, что после избрания на второй срок ему хочется, чтобы центризбиркомом республики руководили понятные ему люди. Для Светланы Пальчик это хороший кадровый рост. ЦИК РФ указал на слабый юридический блок в ЦИКе Удмуртии, и я думаю, что после формирования нового состава комиссии она займется усилением этого направления за счет привлечения квалифицированных специалистов в этой сфере»,— говорит эксперт.

Прежнего руководителя ЦИКа Удмуртии Вениамина Соломенникова часто критиковали, вспоминает господин Труфанов: выборы в Удмуртии были всегда достаточно конкурентными и с немалым числом жалоб со стороны участников. Однако во время и после окончания недавней избирательной кампании каких-то серьезных претензий в адрес господина Соломенникова со стороны ЦИК России не было.

«Если повод для критики у Эллы Памфиловой и был, то мы просто не знаем детально, чем именно не устроила работа уходящего на пенсию руководителя ЦИКа Удмуртии»,— отмечает Константин Труфанов.

А вот к руководству избиркома Чечни у российского Центризбиркома нареканий не оказалось. В новый состав комиссии рекомендованы ее действующий председатель Умар Байханов и секретарь избиркома Эла Вахитов. Есть территории, где, как в Удмуртии, требуется смена состава избиркома, пояснила на заседании член ЦИКа Эльмира Хаймурзина, а есть территории, где работа проводится профессионально, ответственно и стабильно. «А стабильность, как известно, признак мастерства»,— заключила она.

Анастасия Корня; Михаил Красильников, Ижевск