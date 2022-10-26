Швейцарцы пересядут на Audi

Швейцарская команда «Формулы-1» Sauber, в последние годы выступающая в чемпионате мира под брендом Alfa Romeo, официально подтвердила, что ее новым партнером и совладельцем станет Audi — бренд Volkswagen Group. Сделка предполагает, что Audi станет владельцем крупного пакета акций «конюшни». Сотрудничество компаний даст первые плоды не ранее 2026 года, когда в «Формуле-1» вступит в силу новый регламент. Как бы то ни было, появление у Sauber столь солидного партнера дает команде возможность вырваться из трясины середняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болид Alfa Romeo

Фото: Darron Cummings / AP Болид Alfa Romeo

Фото: Darron Cummings / AP

В среду команда «Формулы-1» Sauber, с 2018 года выступающая под названием Alfa Romeo (контракт истекает по завершении сезона 2023 года), официально подтвердила, что ее новым партнером станет Audi — один из брендов концерна Volkswagen. В заявлении команды отмечается, что Audi будет не просто поставщиком силовых установок, а станет совладельцем команды. Детали, в частности, относительно доли, которую получит в свое распоряжение Audi, не приводятся (ряд источников полагает, что речь идет о 50%). Однако в заявлении Sauber отмечается, что для компании «стать официальной командой Audi не только честь, но и большая ответственность». «Это лучшая возможность обеспечить будущее, и мы полностью уверены в том, что сможем помочь Audi достичь поставленных в "Формуле-1" целей»,— говорится в сообщении Sauber. То есть речь идет не о некоем титульном спонсорском контракте, как в случае с Alfa Romeo, а о полноценной передаче значительной части контроля над делами команды новому инвестору.

Отметим, что сам по себе приход Audi в «Формулу-1» свежей новостью не является. Компания объявила об этом еще в августе. Другое дело, что ранее ни разу официально не назывался партнер немецкого бренда.

Сотрудничество с Audi, весьма вероятно, позволит Sauber выбраться из трясины середняков чемпионата. На данный момент Alfa Romeo идет в Кубке конструкторов шестой (всего в первенстве выступает десять команд), но вполне вероятно, что по итогам чемпионата опустится на седьмое место — от Aston Martin швейцарцев отделяет всего одно очко.

Шансы на преображение Sauber в заметную силу в «Формуле-1» представляются вполне заметными с учетом того, что именно в 2026 году, когда случится полноценное появление Audi в «Формуле-1», серию ждет очередная мощная реформа технического регламента. Наиболее важными ее параметрами станут введение ограничений бюджетов на разработку моторов (не более $95 млн в период до 2025 года и не более $130 млн в 2026-м), а также переход на синтетическое топливо, производством которого займется крупнейшая нефтяная компания мира Aramco. Речь, грубо говоря, идет о том, чтобы извлечь углерод из воздуха, водород из воды, затем все это волшебным образом смешать и на выходе после ряда химических реакций получить все то же топливо на основе углеводородов. В Audi отмечали, что только после того, как Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила решение о переходе к политике углеродной нейтральности, компания приняла окончательное решение идти в «Формулу-1».

Интересно, впрочем, что у Sauber уже был опыт тесного сотрудничества с топовым немецким автомобильным концерном. В 2006–2010 годах совладельцем команды выступала компания BMW. Особыми успехами, однако, это сотрудничество не запомнилось. Хотя формально в 2007 году BMW Sauber была второй в Кубке конструкторов, но только потому, что McLaren в том сезоне был лишен всех очков за кражу конфиденциальных данных у Ferrari.

Одновременно с Audi в «Формулу-1» планировал войти и другой бренд Volkswagen — Porsche, однако переговоры компании с Red Bull успехом не увенчались. Впрочем, согласно сведениям издания Motorsport, Porsche не оставляет надежды все-таки пробиться в серию и ведет переговоры о приобретении половины команды Williams.

Александр Петров