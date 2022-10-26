Бомбардир замедленного действия

Главным открытием среди российских, а может, и не только российских, игроков НХЛ на старте регулярного чемпионата, кажется, можно считать форварда, которому уже 27 лет и который в Северной Америке выступает давно. Но игра Валерия Ничушкина в нынешнем сезоне и в самом деле удивляет. Превратившись вдруг в лидера «Колорадо Эвеланш», действующего обладателя Кубка Стэнли, Ничушкин взобрался на верхушку как бомбардирской, так и снайперской классификаций первенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шайба, заброшенная форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным (№13) в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», подняла его на верхушку бомбардирского и снайперского списков чемпионата НХЛ

Фото: Adam Hunger, AP Шайба, заброшенная форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным (№13) в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», подняла его на верхушку бомбардирского и снайперского списков чемпионата НХЛ

Фото: Adam Hunger, AP

Очередной день регулярного чемпионата НХЛ побаловал публику очень напряженным матчем, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс», разойдясь с «Колорадо Эвеланш» миром — 2:2 — в основное и дополнительное время, уступил действующему обладателю Кубка Стэнли на своей площадке в овертайме. В качестве основной «российской» составляющей интриги в этой встрече североамериканских обозревателей, разумеется, тянуло зафиксировать противостояние двух отечественных голкиперов.

У хозяев им был лучший вратарь лиги прошлого сезона Игорь Шестеркин, у гостей — Александр Георгиев, хоккеист с драматичной биографией.

В «Колорадо» Георгиев перешел минувшим летом: кем-то надо было заполнять вакансию, образовавшуюся после того, как денверский клуб на «Вашингтон Кэпиталс» поменял Дарси Кемпер. А до этого он пять лет играл за «Рейнджерс». И так вышло, что исключительно в роли дублера безусловного первого номера: сначала им был выдающийся швед Хенрик Лундквист, затем — стремительно взлетевший соотечественник Шестеркин, который, впервые оказавшись с бывшим партнером по разные стороны баррикад, уступил ему.

Но не менее любопытным было и другое российское сражение на нью-йоркском льду, уже среди нападающих. И его тоже выиграл хоккеист «Колорадо». Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился лишь в серии буллитов, а Валерий Ничушкин открыл счет в матче, реализовав большинство. И благодаря этой шайбе — седьмой в семи встречах чемпионата — Ничушкин взобрался на верхушку обеих основных статистических классификаций. В снайперской он лидирует вместе с еще одним россиянином Андреем Свечниковым из «Каролина Харрикейнс», в бомбардирской, набрав 12 баллов,— с Панариным, Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинс» и Йеспером Браттом из «Нью-Джерси Девилс».

Это уже бог знает какой по счету любопытный твист в насыщенной ими карьере Валерия Ничушкина в НХЛ. Он пережил во время нее множество трансформаций. В НХЛ — в клуб «Даллас Старс» — Ничушкин попал в 2013 году, успев в совсем юном возрасте стать звездой КХЛ, а по ходу дебютного сезона в лиге его даже взяли на Олимпийские игры в Сочи, хотя с выбором классных нападающих сборная России не испытывала проблем и в то время.

Но расцвести в «Далласе» у него так и не вышло, и, чувствуя, что что-то идет не так, Валерий Ничушкин даже на пару сезонов уехал «перезагружаться» в родную лигу — в ЦСКА.

В НХЛ он вернулся в 2018 году, чтобы вскоре превратиться в героя не слишком-то лестных мемов. Играя за «Даллас», Ничушкин умудрился в 57 подряд матчах не забросить ни одной шайбы.

Казалось, на этом с американской мечтой можно смело прощаться. Однако Валерий Ничушкин наперекор обстоятельствам решил продолжать попытки покорить НХЛ и подписал скромнейший — на $850 тыс. в год — контракт с «Колорадо», как раз формировавшим заявку под будущий штурм Кубка Стэнли и отчего-то поверившим в неудачника.

Риск окупился. Через некоторое время Валерий Ничушкин уже был надежным форвардом третьего звена клуба, который и очки набирает, и от оборонительной работы никогда не отлынивает. Не звезда, но важный элемент основы. В этом статусе он провел и «золотой» сезон «Колорадо», который без девяти голов Ничушкина в play-off, без его умения легко адаптироваться к любым партнерам, к стилистике любого звена вряд ли добрался бы до Кубка Стэнли. Вклад в успех нападающего денверский менеджмент оценил первым в его жизни по-настоящему крупным контрактом — на восемь лет и $49 млн. А сам Валерий Ничушкин сейчас доказывает, что и с этой сделкой «Колорадо» нисколько не прогадал.

В текущем чемпионате с Ничушкиным происходит новое преображение — из высококлассного работяги в звезду уже абсолютно полноценную, такую же, как ярчайшие денверские знаменитости — Нейтан Маккиннон, Кейл Макар, Микко Рантанен.

Россиянин, избавив поклонников «Колорадо» от тревог, связанных с летним бегством в «Калгари Флеймс» бомбардира Назема Кадри, играет в режиме монстра, у которого просто не бывает плохих дней и который эффективно использует подаренное ему огромное для форвардов игровое время — больше 20 минут в среднем за матч. То есть играет примерно так, как должен был играть лет семь назад, если бы сразу реализовал свой потенциал. Но задержка с его реализацией только добавляет исключительности биографии Ничушкина.

Алексей Доспехов

Снайперы чемпионата НХЛ И Г 1. Андрей Свечников («Каролина») 6 7 2–3. Валерий Ничушкин («Колорадо») 7 7 2–3. Стивен Стэмкос («Тампа-Бей») 7 7 4. Алекс Так («Буффало») 6 6