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Коммерсантъ FM
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Ценовые ожидания населения медленно растут

Мониторинг инфляции

Данные опроса инФОМ по заказу Банка России об инфляционных ожиданиях населения в октябре 2022 года демонстрируют первую реакцию на объявление частичной мобилизации — опросы фонд проводит в первой половине месяца, и на результатах прошлой волны эти события не сказались. Опрос 3–13 октября демонстрирует реальное воздействие изменения внутренней политики (всегда предполагаемое мобилизационными мероприятиями такого масштаба) на ожидания — они рассматриваются в основном во внеэкономической логике как проинфляционный фактор.

Как следует из опубликованных без комментариев ЦБ («неделя молчания» накануне заседания по ставке) данных опроса, инфляционные ожидания населения на год вперед выросли с 12,5% до 12,8%, оценки же текущей инфляции существенно снизились. Пика ожидания достигали в мае 2022 года, составляя для наблюдаемой инфляции 25,1% (см. график, при этом ожидаемая инфляция через год увеличилась в опросе раньше, с пиком в марте 2022 года, снизившись затем до несколько увеличенных к норме последних лет уровней), после чего достаточно плавно снижались. Таким образом, неожиданный сентябрьский рост наблюдаемой инфляции — видимо, просто статистический выброс.

Тем не менее рост инфляционных ожиданий через год на фоне уже почти вернувшихся к показателям 2021 года оценок текущей инфляции логичнее всего связывать с мобилизацией: популярные у экономистов объяснительные модели, связывающие текущие экономические модели с рисками повышения инфляционного фона, слишком сложны, а в части опросов инФОМ о мнениях респондентов о собственном благосостоянии, расходах, настроениях и ожиданиях значимо изменились лишь «идеологические» компоненты — иными словами, опрошенные чаще ожидают ухудшения ситуации в будущем в целом в стране (в противовес личному будущему благосостоянию) и переходят из групп оптимистов в пессимисты.

Для Банка России с точки зрения оценки рисков показатели наблюдаемой инфляции менее важны, чем ожидания будущей, и опрос инФОМ — скорее сигнал к стабильности или слабому снижению ключевой ставки на следующем заседании. При этом считать текущий рост ожиданий сильным оснований нет — сейчас они ниже, чем год назад.

Дмитрий Бутрин

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