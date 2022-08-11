«Крокид» позаботится о Mothercare

Управляющая магазинами детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat компания «Крокид» займет некоторые магазины британской сети Mothercare после их закрытия. В условиях дефицита ряда позиций в сегменте детских товаров «Крокид» сможет стать заменой для потребителей. Крупные иностранные сети вроде H&M и Zara вряд ли смогут переуступить договоры аренды до истечения срока, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российский производитель и продавец детской и женской одежды «Крокид» откроет не менее десяти магазинов под вывеской Crockid на площадях британской сети товаров для детей Mothercare, приостановившей работу в России в марте. Об этом “Ъ” рассказал представитель «Крокид». По его словам, договоренности заключены по двум объектам, по остальным пока продолжаются переговоры.

Магазины Mothercare в России развивала по франшизе кувейтская Alshaya Group через «Монэкс трейдинг». В конце июля газета «Ведомости» сообщала, что Alshaya Group выставила на продажу российский бизнес Mothercare, а также рассматривает возможность распродажи товарных запасов и окончательное закрытие всей сети. По данным 2ГИС, в сеть Mothercare в РФ входит 57 магазинов. В Alshaya Group и штаб-квартире Mothercare на запрос “Ъ” не ответили.

ГК «Крокид» управляет магазинами детских брендов Crockid и Cubby, а также маркой женской одежды Very Neat. Всего группа объединяет почти 170 торговых точек в стране. По данным ЕГРЮЛ, по 50% ООО «Крокид» владеют Наталья Асташова и Владислав Музыка. В 2021 году выручка компании была 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 480 млн руб.

Как отмечает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, учитывая дефицит ряда позиций в офлайн-сегменте детских товаров, «Крокид» может стать альтернативой ушедшему бренду за счет ассортимента и конкурентных цен. По ее словам, магазины Mothercare располагались в зоне детских товаров, покупатели которых устали от отсутствия привычных брендов. Как отмечает госпожа Хакбердиева, на их месте также рассматривалось создание центров досуга для детей.

Занимать площади уходящих марок планируют и другие российские торговые компании. Президент одежной сети Baon Илья Ярошенко отмечает, что ритейлер рассматривает требующие минимальных вложений помещения с хорошей локацией и трафиком. Претендует на площади, где раньше располагались схожие по формату магазины, и сеть «Улыбка радуги». Так, компания открывает свои магазины на местах принявшей решение уйти с российского рынка сети Watsons.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов сомневается, что крупные приостановившие работу в стране иностранные сети, в числе которых Inditex, Uniqlo, H&M, смогут переуступить права или освободить занимаемые ими площадки до истечения срока аренды. «Продажи в магазинах этих брендов на квадратный метр в три или четыре раза выше, чем у других. Так как торговые центры получают процент от товарооборота — это значит, что замена арендатора снизит арендный поток как минимум вдвое»,— говорит он. По словам эксперта, в условиях высокой долговой нагрузки на владельцев торговых центров стоит ожидать, что магазины этих брендов продолжат платить аренду или штрафы за простой до истечения арендных договоров.

Alshaya Group распродает или закрывает и другие свои активы в России. Об уходе с рынка в мае заявила сеть магазинов нижнего белья и парфюмерии Victoria’s Secret, которую Alshaya Group также развивала в РФ по франшизе. Кроме того, компания договорилась о продаже местных объектов сети Starbucks ресторатору Антону Пинскому, Тимуру Юнусову и ГК «Синдика» сенатора Арсена Канокова. По словам источника “Ъ” среди операторов торговых центров, многие из управляющих не согласны с переуступкой прав аренды на свои помещения без их согласия и, например, запрещают демонтировать вывески Starbucks.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова