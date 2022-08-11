Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Крокид» позаботится о Mothercare

Российский продавец одежды займет часть точек британской сети

Управляющая магазинами детской и женской одежды Crockid, Cubby и Very Neat компания «Крокид» займет некоторые магазины британской сети Mothercare после их закрытия. В условиях дефицита ряда позиций в сегменте детских товаров «Крокид» сможет стать заменой для потребителей. Крупные иностранные сети вроде H&M и Zara вряд ли смогут переуступить договоры аренды до истечения срока, считают эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Российский производитель и продавец детской и женской одежды «Крокид» откроет не менее десяти магазинов под вывеской Crockid на площадях британской сети товаров для детей Mothercare, приостановившей работу в России в марте. Об этом “Ъ” рассказал представитель «Крокид». По его словам, договоренности заключены по двум объектам, по остальным пока продолжаются переговоры.

Магазины Mothercare в России развивала по франшизе кувейтская Alshaya Group через «Монэкс трейдинг». В конце июля газета «Ведомости» сообщала, что Alshaya Group выставила на продажу российский бизнес Mothercare, а также рассматривает возможность распродажи товарных запасов и окончательное закрытие всей сети. По данным 2ГИС, в сеть Mothercare в РФ входит 57 магазинов. В Alshaya Group и штаб-квартире Mothercare на запрос “Ъ” не ответили.

ГК «Крокид» управляет магазинами детских брендов Crockid и Cubby, а также маркой женской одежды Very Neat. Всего группа объединяет почти 170 торговых точек в стране. По данным ЕГРЮЛ, по 50% ООО «Крокид» владеют Наталья Асташова и Владислав Музыка. В 2021 году выручка компании была 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 480 млн руб.

Как отмечает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, учитывая дефицит ряда позиций в офлайн-сегменте детских товаров, «Крокид» может стать альтернативой ушедшему бренду за счет ассортимента и конкурентных цен. По ее словам, магазины Mothercare располагались в зоне детских товаров, покупатели которых устали от отсутствия привычных брендов. Как отмечает госпожа Хакбердиева, на их месте также рассматривалось создание центров досуга для детей.

Занимать площади уходящих марок планируют и другие российские торговые компании. Президент одежной сети Baon Илья Ярошенко отмечает, что ритейлер рассматривает требующие минимальных вложений помещения с хорошей локацией и трафиком. Претендует на площади, где раньше располагались схожие по формату магазины, и сеть «Улыбка радуги». Так, компания открывает свои магазины на местах принявшей решение уйти с российского рынка сети Watsons.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов сомневается, что крупные приостановившие работу в стране иностранные сети, в числе которых Inditex, Uniqlo, H&M, смогут переуступить права или освободить занимаемые ими площадки до истечения срока аренды. «Продажи в магазинах этих брендов на квадратный метр в три или четыре раза выше, чем у других. Так как торговые центры получают процент от товарооборота — это значит, что замена арендатора снизит арендный поток как минимум вдвое»,— говорит он. По словам эксперта, в условиях высокой долговой нагрузки на владельцев торговых центров стоит ожидать, что магазины этих брендов продолжат платить аренду или штрафы за простой до истечения арендных договоров.

Alshaya Group распродает или закрывает и другие свои активы в России. Об уходе с рынка в мае заявила сеть магазинов нижнего белья и парфюмерии Victoria’s Secret, которую Alshaya Group также развивала в РФ по франшизе. Кроме того, компания договорилась о продаже местных объектов сети Starbucks ресторатору Антону Пинскому, Тимуру Юнусову и ГК «Синдика» сенатора Арсена Канокова. По словам источника “Ъ” среди операторов торговых центров, многие из управляющих не согласны с переуступкой прав аренды на свои помещения без их согласия и, например, запрещают демонтировать вывески Starbucks.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...