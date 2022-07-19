Без одежды на возврат

По информации “Ъ”, крупные зарубежные одежные сети, остановившие работу в РФ после начала военных действий на Украине, в случае полного ухода с российского рынка будут вынуждены списать $800 млн — и это консервативная оценка. Так, шведский ритейлер H&M, объявивший об окончательном закрытии своих магазинов, уже подтвердил списание порядка $190 млн. Но пострадают и их российские партнеры: так, убытки владельцев торгцентров только в рамках уже поданных исков можно оценить в 2,3 млрд руб. Заменить покидающих страну ритейлеров будет крайне сложно, предупреждают эксперты. Западные сети, выступавшие якорными арендаторами, генерировали стабильный поток покупателей и альтернативы им пока не видно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

H&M, объявивший 18 июля о полном сворачивании бизнеса в России, официально заявил, что общие потери от закрытия всех магазинов достигнут 2 млрд шведских крон (около $190 млн). Если все международные одежные бренды решат поступить, как H&M, общая сумма их убытков составит $760–800 млн, сообщили “Ъ” представители двух аудиторских компаний, изучавших по запросу сетей возможные потери.

Один из собеседников “Ъ” называет озвученную сумму «консервативной»: она окажется больше, если ритейлеры не смогут распродать товарные остатки и удачно для себя решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей.

По данным источников “Ъ”, самые заметные потери могут оказаться у испанской Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) — около $300 млн, у японской Uniqlo — $150–170 млн, примерно такая же сумма — у французской Decathlon. Получить комментарии у этих компаний не удалось. Они приостановили работу магазинов в РФ, но об окончательном уходе с российского рынка пока не заявляли. По данным Statista за 2020 год, в общей доле выручки у Uniqlo на продажи в России приходилось 1,3%, у H&M — 4%, у Inditex — 8,5%.

Усугубить потери могут претензии партнеров. Часть зарубежных ритейлеров, объявивших о приостановке работы в РФ, уже начали получать иски от владельцев торговых площадей. Как подсчитал “Ъ” на основе картотеки арбитражных дел, с мая по середину июля зарегистрировано более 30 заявлений с общей суммой требования на более чем 2,3 млрд руб. Из них 1,46 млрд руб. пришлось на Inditex, 563 млн руб.— на H&M.

В случае со шведской сетью структура ГК «Регионы» семьи депутата Зелимхана Муцоева требует 538 млн руб. в виде упущенной выгоды за аренду магазина в парке развлечений «Остров мечты» в Москве и наложить обеспечительные меры на эту сумму. Суд удовлетворил это требование, но позже отменил решение, посчитав, что сумма обеспечения значительно превышает платежи по аренде. Арестовать счета Inditex на 1,1 млрд руб. просил «МБН Агро» — владелец помещений на Неглинной улице, где находится магазин Zara. Первая инстанция суда отказалась удовлетворять это требование. Но источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что истцы продолжат спор в вышестоящих инстанциях суда. В самих компаниях это не комментируют.

До кризиса крупные одежные сети платили операторам торгцентров небольшую фиксированную ставку плюс 7–10% от годового товарооборота, поясняет глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Сейчас западные бренды, временно закрывшие магазины, обслуживают арендные контракты в размере 30–70% от той суммы, что выплачивали в соответствующие месяцы прошлого года, говорит партнер Commonwealth Partnership Ольга Антонова. «Но сейчас ситуация меняется,— продолжает она.— В некоторых случаях сети постепенно снижают сумму оплаты аренды простаивающих магазинов, в других — перестают перечислять средства владельцам помещений».

Однако расторгнуть договор аренды быстро невозможно. Сеть должна уведомить о закрытии своего магазина оператора торгцентра за полгода, иначе владелец площадей заберет в качестве штрафа внесенный ритейлером при заключении договора аренды депозит, отмечает госпожа Антонова. По этой причине, считают опрошенные “Ъ” эксперты, H&M сможет окончательно покинуть российский рынок только в конце 2022 года — начале 2023 года.

Операторам торгцентров трудно будет найти замену уходящим международным брендам. По оценкам Focus, в больших объектах такие ритейлеры занимали до 34% площадей, в небольших торгцентрах — 22%. Магазины крупных брендов привлекали трафик в торгцентры и найти замену им в текущих условиях будет сложно, соглашается управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Но даже заменив уходящие из России сети локальными ритейлерами или брендами из Турции и Китая, операторам торгцентров, резюмирует госпожа Малахатько, будет сложно получать прежнюю выручку.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова