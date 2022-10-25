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Коммерсантъ FM
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Танкерам не пофрахтило

Минтранс предложил ограничить ставки

Минтранс предлагает ограничить ставки фрахта для ряда грузов, перевозимых российским флотом. По информации “Ъ”, речь идет о нефти и нефтепродуктах. С момента начала военных действий ставки при перевозках нефти выросли в два-четыре раза, поясняют эксперты, а на некоторых направлениях — на порядок. По мнению экспертов, экспорт Urals и при таких ставках остается конкурентоспособным, хотя в ряде случаев они начинают сказываться на привлекательности российской нефти.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Кодексу торгового мореплавания, которым правительство наделяется возможностью устанавливать предельную ставку фрахта для перевозки определенного перечня грузов.

Речь идет о грузах российских отправителей и получателей, перевозимых из портов РФ или в них судами, владельцами или бенефициарными владельцами которых являются российские физлица, юрлица, РФ и субъекты или муниципальные образования. Если это невозможно, перевозки по отдельным разрешениям могут осуществляться иными судами.

Предлагаемый перечень грузов в проекте не указан, однако собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что речь идет о нефти и нефтепродуктах. При их перевозке предельный размер фрахта определяется в порядке, установленном правительством, и стороны применяют ставку, не превышающую его. Срок перевозки на указанных условиях также определяется правительством. О предложениях по закреплению перевозок российской нефти и нефтепродуктов за флотом, судовладельцами или бенефициарными владельцами которого являются российские граждане и юрлица, “Ъ” писал 11 апреля и 31 мая.

Владимир Путин еще по итогам апрельского совещания по ситуации в нефтегазовом секторе поручил ускорить подготовку и внесение законопроекта, предусматривающего «перевозку российскими судовладельцами экспортных грузов с учетом возможностей российских грузоотправителей в условиях внешнего санкционного давления и необходимости обеспечения конкурентного размера фрахта». В конце мая, писали «Ведомости», комитет Госдумы по энергетике, отмечая, что из-за санкций ставки фрахта танкеров выросли в три-пять раз, просил скорректировать НДПИ на величину роста фрахтовых ставок.

Ставки фрахта на перевозки российской нефти из Новороссийска в Средиземноморье составляют $23–25 на тонну, из Козьмино в порты КНР — $10–12 на тонну, в Индию — свыше $30 на тонну, говорит заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. «Сейчас стоимость фрахта в два-четыре раза выше дофевральского уровня, но при текущих мировых ценах на Urals ($72–73 за баррель) позволяет российским нефтяникам сохранять высокую экспортную маржу».

Оценить, насколько вырастут ставки фрахта после 4 декабря, сейчас сложно (5 декабря вступает в силу эмбарго на российскую нефть), говорит Сергей Кондратьев, «но в марте-апреле на пике отказа от российской нефти в Европе мы видели ставки $58–49 на тонну на маршруте Приморск—Северо-Западная Европа — в десять раз выше уровня до начала боевых действий».

При этом ставки фрахта уже становятся сдерживающим фактором при экспорте российской нефти и нефтепродуктов. Так, сообщала в конце сентября The Times of India, индийские НПЗ могут оказаться от новых закупок российской нефти из-за высоких фрахтовых ставок. С учетом фрахта, сообщал источник издания, нефть марки ESPO стала для местных покупателей на $5–7 за баррель дороже, чем аналогичные смеси из других стран, в том числе ОАЭ, хотя ранее была дешевле.

«Законопроект предусматривает регулирование ставок фрахта только для российских судовладельцев,— отмечает Сергей Кондратьев,— тогда как сейчас большинство экспортных и импортных грузов перевозится иностранными судоходными компаниями, для которых этот законопроект ничего не поменяет». Желание правительства регулировать ставки фрахта в условиях надвигающихся ограничений на перевозки российской нефти объяснимо, полагает эксперт. Из-за невысокой доли российских компаний оно вряд ли окажет заметное влияние на рынок, уточняет господин Кондратьев, но «может создать асимметрию».

Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов

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