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Коммерсантъ FM
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ГЧП прописана перезагрузка

Участники рынка предложили правительству донастроить этот инвестмеханизм

На фоне падения инвестиционной активности в стране участники рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) предлагают «перезагрузку» этого механизма. В отправленном ими в Белый дом письме предлагается систематизировать отношения государства и частных инвесторов в рамках нацпрограммы ГЧП — в частности, определить приоритетные сферы, создать проектный офис, расширить применение механизма за счет регуляторных изменений и увеличения финансирование проектов. Предполагается, что все это позволит реализовать к 2026 году ГЧП-проекты дополнительно на 1 трлн руб.

Национальный центр ГЧП во главе с Павлом Селезневым в письме правительству изложил свои аргументы в пользу «перезагрузки» механизмов государственно-частного партнерства

Национальный центр ГЧП во главе с Павлом Селезневым в письме правительству изложил свои аргументы в пользу «перезагрузки» механизмов государственно-частного партнерства

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Национальный центр ГЧП во главе с Павлом Селезневым в письме правительству изложил свои аргументы в пользу «перезагрузки» механизмов государственно-частного партнерства

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Участники рынка ГЧП подготовили предложения по развитию этой отрасли — в виде резолюции по итогам сентябрьского профильного конгресса они направлены Национальным центром ГЧП премьер-министру Михаилу Мишустину (письмо есть у “Ъ”). В Белом доме “Ъ” подтвердили получение письма. Предложенные меры позиционированы как «перезагрузка» модели ГЧП — обещано, что она позволит запустить к 2026 году дополнительно более 500 ГЧП-проектов на сумму свыше 1 трлн руб. (сейчас реализуется 3,7 тыс. проектов с объемом инвестиций 5,4 трлн руб.).

Среди отмеченных в письме проблем отрасли — снижение инвестактивности в условиях неопределенности (за исключением сфер образования, спорта и обращения с отходами, где действуют механизмы бюджетной поддержки ГЧП-проектов) при уже существующем дефиците финансирования 4% ВВП. Также отмечено сокращение доходов инвесторов от реализации инвестпроектов из-за снижения платежеспособного спроса при росте издержек. На этом фоне, следует из письма центра ГЧП, рынок видит необходимость в ускоренном запуске инвестпроектов, но для этого потребуется оптимизация механизма и повышение контроля за эффективностью расходования бюджетных средств. Отметим, что такой подход в целом укладывается в логику властей, которые рассчитывают наращивать инвестиции в экономику, в том числе в рамках ГЧП.

«Перезагрузка», предложенная рынком, предусматривает расширение применения ГЧП по отраслям (см. «Ъ-Online») и за счет тиражирования механизмов квази-ГЧП (в частности, офсетных контрактов, СЗПК и СПИК), а также урегулирование их совмещения с ГЧП-механизмами. В целом, как следует из письма, рынку не хватает системного запроса государства на ГЧП, в связи с чем предлагается разработать национальную программу развития инфраструктуры с использованием механизмов ГЧП, которая увязала бы между собой госпрограммы, предусматривающие софинансирование таких проектов, и определила бы приоритетные сферы. В рамках программы предлагается запустить проектный офис — по оценкам центра ГЧП, это позволило бы вдвое увеличить количество запускаемых проектов с госучастием.

Также на рынке видят необходимость в увеличении финансирования — для наращивания частных инвестиций в ГЧП-проекты на 30–50% в год предлагается активнее применять госгарантии и гарантии институтов развития, расширить механизм фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ для ее использования вместе с иными механизмами, а также вовлекать банки в льготное финансирование ГЧП. Для увеличения инвестиций требуются и регуляторные меры — в частности, снятие запрета на привлечение частным инвестором организаций, которые находятся напрямую или косвенно под госконтролем. Сейчас это затрудняет, в частности, запуск высокотехнологичных проектов, где требуется участие научных организаций, а также капиталоемких инициатив с участием госфондов, корпораций и госбанков (для последних Минэкономики уже анонсировало уточнение статуса; см. “Ъ” от 14 сентября).

Предлагается увеличить и бюджетные вложения в ГЧП — как в рамках госпрограмм, которые уже предусматривают финансирование из бюджета ГЧП-проектов (например, образование и спорт), так и предусмотрев такой механизм в других отраслевых госпрограммах, например в сфере ЖКХ. Отметим, именно этот пункт может стать наиболее сложно реализуемым — сами участники рынка в резолюции в качестве вызова отмечают вероятное сокращение расходов в рамках госпрограммы при дефиците бюджета-2023 в 3 трлн руб.

Как еще предлагается расширить механизм ГЧП

В отраслевом разрезе участники рынка продолжают настаивать на необходимости использования механизмов ГЧП в промышленности (см. “Ъ” от 14 сентября), теперь их предложения более детализированы. Так, предлагается предусмотреть отдельный порядок для заключения соглашений о ГЧП в сфере промышленности, предусмотрев такую возможность и для модернизации частных объектов. Также желательно прописать необязательность возникновения госсобственности на создаваемое имущество, если доля государства в проекте более 50%, и предусмотреть возможность долгосрочной приватизации (опцион на выкуп). Для развития промышленных ГЧП-проектов участники рынка видят необходимым допуск институтов развития на стороне публичного партнера, чтобы все меры поддержки могли предоставляться централизованно в рамках одного проекта. Сказано и о закреплении разнообразных вариантов финансового участия государства в проекте (в частности, выдачи льготных кредитов, поручительств и гарантий по обязательствам инвестора). Предложения по «регуляторике» касаются продления существующих временных поблажек — в частности, предлагается распространить на 2023 год возможность корректировки условий концессионных соглашений без согласования с антимонопольной службой, а также заключения таких соглашений без конкурса.

Евгения Крючкова

Евгения Крючкова

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