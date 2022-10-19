За миллиард лет до краха доллара

Даже в наиболее жестких для США сценариях реакции правительств крупнейших стран мира на угрозу потери резервов, созданную арестом резервов Банка России в марте 2022 года, доллар среднесрочно сохраняет статус главной резервной валюты мира. Это — главный вывод свежей статьи Колина Вейсса, старшего экономиста Федеральной резервной системы (ФРС), который обращает внимание на «военный» компонент этой проблемы: статус доллара во многом обеспечивается военными блоками с участием США и это во многом стабилизирует ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Колин Вейсс — с 2020 года старший экономист ФРС и член совета управляющих ФРС, до этого — академический экономический историк. В статье «Геополитика и будущее доллара США как резервной валюты» Вейсс выступает формально как экономист — речь идет о научной публикации в серии discussion papers американского центробанка. Однако так или иначе его статья демонстрирует и логику по крайней мере одного из представителей совета управляющих ФРС США в вопросе, который в мире считается одним из главных «геополитических»: Вейсс прямо обсуждает, насколько с точки зрения экономической науки возможны события, в популярной и конспирологической форме известные как «крах доллара». Поводом для исследования послужили публикации о возможной реакции правительств ряда стран мира на замораживание в марте 2022 года части международных резервов РФ под управлением Банка России.

Вейсс рассматривает группу сценариев, в которых регуляторы могут вывести резервы (всего это $5,24 трлн на конец 2022 года, экономист подчеркивает, что это порядка 75% долларовых резервов, фиксируемых обзорами МВФ — COFER) из активов, номинированных в долларах США (главным образом US Treasuries), в среднесрочной перспективе. Есть определенная тонкость в статусе публикации Вейсса: он прямо ссылается на «конфиденциальную» информацию о состоянии такого рода резервов, которые, видимо, доступны ему в силу его служебного положения (и в публикации эти данные, разумеется, не раскрываются), которая позволяет ему делать достаточно точные выводы о реальном положении дел в этой сфере. В силу этого точная проверка его предположений, видимо, невозможна — впрочем, из текста очевидно, что «конфиденциальные» данные сами по себе определяющего вклада в выводы Вейсса не вносят.

Экономист констатирует, что анализ предшествующего поведения правительств стран мира в схожих с текущими проблемами ФРС ситуациях (в том числе разбирается ситуация с резервами ФРГ при участии США во Вьетнамской войне) показывает, что какой-либо реальной угрозы доллару США как резервной валюте нет — а предполагаемое сокращение объема резервов в нем мало что изменит в текущем статусе доллара. Мало того, Вейсс рассматривает вопрос и экстремальных шоков для статуса доллара — например, одновременный уход Саудовской Аравии (чья валюта, риал, привязана к американской) и Индии от резервирования центробанками своих пассивов в долларах с переходом на китайский юань и цепным переходом менее крупных стран к сокращению и диверсификации долларовых резервов — в евро и юане. Колин Вейсс обращает внимание на редко анализируемый фактор — связь между политикой долларового резервирования центробанков и участием стран в военных альянсах с США. Здесь выводы экономиста звучат весьма жестко — де-факто он констатирует, что статус доллара США во многом стабилизируется именно военными пактами Соединенных Штатов (НАТО, ANZUS, «Пакт Рио» в Латинской Америке, двусторонние договоры с Японией, Южной Кореей и Филиппинами) и их военной мощью, которая, по крайней мере среднесрочно, мало зависит от статуса доллара как резервной валюты. При этом часть стран без формальной военной связи с США — Индия, Гонконг, Вьетнам, Индонезия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Мексика — имеют значение для перспектив доллара, но их решения радикально ситуацию не поменяют даже в том случае, если они примут явно невыгодные для себя «геополитически» мотивированные шаги — Вейсс довольно убедительно показывает, что по крайней мере такой сценарий «краха доллара» несостоятелен и фантастичен.

Дмитрий Бутрин