Взрыв на мосту собирает арестантов

Басманный суд арестовал на два месяца еще троих фигурантов расследования обстоятельств подрыва Крымского моста 8 октября. Среди них — генеральный директор и владелец ульяновской фирмы ТЭК-34 Олег Антипов. Эта компания фигурировала в качестве отправителя груза, который находился в грузовике, взорвавшемся на мосту. По версии СКР, вместо почти 23 тонн строительной пленки, уложенной на палеты, которая значилась в документах ТЭК-34, в фуре находилась бомба, которую террористы дистанционно привели в действие. В результате взрыва погибли четыре человека, а заказчиком теракта следствие считает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Басманный районный суд удовлетворил ходатайства СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Былину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых. Согласно решению райсуда, все трое будут находится в СИЗО до 8 декабря 2022 года. Арестованным незадолго до судебного заседания было предъявлено обвинение в совершении теракта (п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Ранее на аналогичный срок в Крыму были арестованы пятеро фигурантов дела о теракте на мосту: Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян.

Стоит отметить, что на этот раз все новые обвиняемые расследования — бизнесмены.

В частности, Александр Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО «Экстра», которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Господин Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а арестованный райсудом Олег Антипов — генеральный директор и владелец ульяновского ООО ТЭК-34. Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту рано утром 8 октября. Причем за несколько дней до своего ареста господин Антипов заявлял журналистам, что сотрудничает со следствием, однако, сославшись на данную им подписку, отказывался от более подробных комментариев.

Напомним, что, согласно сопроводительным документам, груз, который необходимо было доставить в Крым от имени ТЭК-34, представлял размещенную на 22 деревянных палетах строительную полиэтиленовую пленку массой 22,7 тонны. Ее требовалось отвезти с базы, расположенной в Армавире, на склад заказчика в Симферополе. Причем одним из обязательных условий заказа была доставка именно 8 октября. Заказ на перевозку ТЭК-34 разместила через интернет-платформу АТИ, которой пользуются водители-частники.

Как считает сейчас следствие, вместо пленки в грузовик была помещена специально сконструированная многотонная бомба, которую в начале августа 2022 года отправили из порта Одессы в болгарский город Русе. Транспортировка взрывчатки на этом этапе, считают российские силовики, осуществлялась по контракту между киевской ООО «Транслогистик УА» и Baltex Capital S.A. Первоначально переправкой смертельного груза, считают в СКР, занимались украинцы Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, а также гражданин Грузии Сандро Иносаридзе и гражданин Армении Артур Терчанян.

Затем взрывчатка была доставлена в Ереван, где, по материалам дела, в период с 29 сентября по 3 октября 2022 года в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС. Параллельно, по версии следствия, была произведена и подмена документов, после которой отправителем груза стала значится уже армянская компания ГУ АР ДЖИ ГРУПП, а получателем — московское ООО «Лидер». С новыми бумагами 4 октября бомбу на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF перевезли через российскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс, а два дня спустя разгрузили на оптовой базе в Краснодарском крае. 7 октября документы на груз вновь были заменены, после чего отправителем в них значился уже ТЭК-34, а получателем — несуществующая крымская фирма.

Фальсификацией документов, уверены в СКР, занимались тот же Роман Соломко, украинец Владимир Злоба и еще пятеро россиян. А уже после этого палеты и были загружены в грузовик, которым управлял частник Махир Юсубов.

Его машина и взлетела на воздух при проезде по Крымскому мосту. В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильного моста и сгорели семь топливных цистерн железнодорожного состава. Произошедшее в СКР квалифицировали как теракт, предварительный ущерб от которого составил около 500 млн руб. Заказчиком теракта СКР считает Главное управление разведки Минобороны Украины, чьи сотрудники, по данным следствия, отслеживали перевозку бомбы.

Владислав Трифонов