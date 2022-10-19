Лизинг идет в майнинг

В России набирает популярность финансовый лизинг оборудования для майнинга. Общий объем рынка по итогам года может достигнуть 1 млрд руб., а в следующем году — вырасти в разы. Для майнеров лизинг создает возможность добывать криптовалюту «с плечом». Однако крупные лизинговые компании пока не идут в этот бизнес из-за правовой неопределенности вокруг него. Оставляет желать лучшего и конъюнктура самого рынка криптовалют, где эксперты не ожидают оживления до второй половины 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” эксперты говорят, что на крипторынке растет спрос на финансовый лизинг оборудования для майнинга. О реализации таких проектов рассказали в BitCluster, Intelion Data Systems и Chilkoot. Также, по словам источника “Ъ”, пробные сделки провел «Транслизинг». Общий объем рынка, по оценке Chilkoot, в этом году составит порядка 1 млрд руб., а в следующем — десятки миллиардов рублей.

Раньше с помощью лизинга в России в основном закупалось облачное майнинговое оборудование, рассказал сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Главное преимущество такого варианта — возможность выкупа, указывают участники рынка. В BitCluster первоначальный взнос начинается от 20%, срок лизинга составляет до трех лет, а ставка — около 12% годовых. Предложение распространяется только на юрлиц.

В Intelion Data Systems первоначальный взнос начинается с 35%, срок составляет 13–24 месяца, ставка — 10,2% в год. Услуга доступна как юридическим, так и физическим лицам. Chilkoot сотрудничает «с классическими лизинговыми компаниями», ставка составляет 20–25% удорожания за три года. Чтобы получить оборудование, клиенту необходимо исходно вложить 10–30% стоимости.

Сооснователь BitCluster Сергей Арестов пояснил, что «лизинговое плечо помогает кратно увеличить потенциал закупки, тем самым существенно увеличить вычислительные мощности». В Intelion Data Systems отметили, что при росте рынка можно не только закрыть «плечо» досрочно, но и получить дополнительную прибыль.

Вместе с тем в крупных лизинговых компаниях “Ъ” заявили, что такое оборудование пока не финансируют «из-за неясности с госрегулированием самого майнинга и вообще возможности использовать крипту для граждан России».

Как отмечает гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Сергей Клюшников, «майнинговое оборудование — опасный предмет для финансирования». Его стоимость может радикально измениться в ту или иную сторону в зависимости от ситуации на рынке криптовалют, а финансовый результат деятельности пользователей этого оборудования непредсказуем, поясняет топ-менеджер. Вызывает сомнения у собеседников “Ъ” и ликвидность майнингового оборудования на вторичном рынке.

Лизинг оборудования для майнинга стал активно предлагаться на рынке, потому что «многие майнеры работают на грани себестоимости и пытаются куда-то сбагрить свое оборудование, они же предлагают и сервисное обслуживание майнинговой фермы», считает Роман Некрасов. При этом переизбытка нового энергоэффективного оборудования нет, есть переизбыток устаревшего, уточняет эксперт.

По мнению господина Некрасова, «в Иркутской области майнинг все еще выгоден, а где-то в Подмосковье — вряд ли». Участники рынка оценивают себестоимость биткойна на уровне 630–745 тыс. руб., то есть $10–12 тыс. без учета затрат на приобретение оборудования. При этом котировки биткойна, по данным coinmarketcap.com, в настоящее время составляют всего $19,4 тыс., хотя еще весной превышали $40 тыс.

Конъюнктура рынка складывается не в пользу виртуальных валют на фоне ожидания ужесточения монетарной политики ФРС (см. “Ъ” от 20 сентября). «Криптозима вряд ли завершится раньше второй половины 2023 года»,— считает Роман Некрасов.

Кроме того, подчеркивают юристы, в России майнинг никак не урегулирован. Как отмечает член экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский, если читать закон буквально, то майнинг де-юре запрещен. «Майнер получает криптовалюту, а в России как раз прямо и недвусмысленно установлен запрет на оплату работ или услуг криптой»,— поясняет он.

Основатель LFCS Legal Support Юрий Брисов уточняет, что аппаратура для майнинга производится законно, легальна ее покупка и постановка на баланс. Однако, признает он, организация полностью легальной модели майнинга сложна и ресурсозатратна, поэтому майнеры регулярно выступают с просьбой ввести прозрачное правовое регулирование.

Ксения Куликова, Полина Трифонова