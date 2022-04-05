Школам завезли антисанкционки

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Как стало известно “Ъ”, российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне «специальной военной операции» на Украине. В этот раз педагоги должны организовать для учащихся 5–9-х и 10–11-х классов занятия по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». В методичке это «влияние» представлено скорее положительным — школьникам расскажут про рост доли российской продукции в нескольких сферах, а затем попросят их оценить, какие страны понесут большие экономические потери от санкций. Опрошенные “Ъ” экономисты указывают на ошибки авторов пособия и предупреждают, что российские школьники скоро сами увидят эффект санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Материалы к «санкционному» уроку передал “Ъ” подмосковный учитель. “Ъ” обнаружил отчеты о таких уроках на сайтах ряда школ Подмосковья, Орловской и Самарской областей. Как говорится в методичке, учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ». Занятия должны проходить в рамках школьного курса по обществознанию.

В начале урока учитель должен привести цитату президента Владимира Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». После этого нужно спросить школьников, знают ли они, «какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства». Только после этого педагог должен рассказать, что такое санкции: «Ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за ее действия». Здесь же нужно уточнить, какие «действия» имеются в виду — «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса». В качестве примеров санкций можно привести заморозку активов госкорпораций и банков, а также части золотовалютного резерва России. Другой пример — уход зарубежных компаний.

После этого учитель должен рассказать, что премьер Михаил Мишустин «назвал в качестве важнейших направлений антисанкционной политики защиту внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения». А ученикам нужно ответить, «почему именно эти направления являются приоритетными». Еще в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения. Его авторы рассказывают школьникам, что в 1990-х — начале 2000-х импортная продукция преобладала над отечественной. Велась «активная реклама иностранных товаров», а также «внедрялась идея превосходства любой импортной продукции и неспособности российских производителей внедрять свои аналоги». Но к 2022 году ситуация кардинально изменилась, говорит голос за кадром: доля российской продукции выросла в пищевом машиностроении (с 12% до 45%), сельхозмашиностроении (с 24% до 55%) и станкостроении (с 18% до 38%). Также предлагается показать на уроке презентацию с данными Минпромторга. Из нее следует, что с 2014 года доля российских товаров по всей гражданской номенклатуре кратно выросла в сфере машиностроения.

«Учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение ее устойчивости в условиях внешних кризисов»,— говорится в сценарии урока. Здесь ученики 5–9-х классов должны перечислить комплекс мер по поддержке российской экономики и граждан в «условиях возросшего санкционного давления». А старшеклассники — описать предполагаемый эффект от них.

В конце школьники должны заполнить анкету «обратной связи». Им придется ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?» На последний вопрос предлагается три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.

Минпросвещения подтвердило “Ъ”, что направило в школы методические рекомендации. Их разработал Институт стратегии развития образования, подведомственный министерству. Ведомство отметило, что в разработке сценария урока участвовали «сторонние ведущие эксперты» из разных отраслей. «Материалы урока предлагают школьникам ознакомиться с мерами, которые приняты президентом и правительством для противодействия санкциям со стороны недружественных стран,— заявили “Ъ” в Минпросвещения.— Особый акцент в материалах к уроку сделан на характеристику политики импортозамещения, которая проводится в России на протяжении последних лет. Урок предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям».

Учителя из школ Крыма и Севастополя подтвердили “Ъ”, что им предстоит провести такой урок. При этом собеседники “Ъ” отказались дать личную оценку этому занятию, пояснив, что опасаются нарушить законы о неуважении к власти и о дискредитации вооруженных сил. Минобразования Иркутской области рассказало, что уроки по импортозамещению уже проведены (в формате внеклассных часов) в 154 школах для 85 тыс. учеников. «Дети в целом проявляют заинтересованность и реагируют на информацию положительно»,— отметили там.

“Ъ” попросил экономистов прокомментировать методичку. Специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич отказалась ее изучить. «Зачем мне читать эти методички? И так понятно, что мы потеряем наиболее передовые технологические отрасли,— сказала она “Ъ”.— Торопиться не надо, пусть детям озвучат эти методички, а потом жизнь покажет, как есть. Летом или уж точно осенью дети придут домой и сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие-то товары».

Экспертный язык методичек слишком сложен и для школьников, и для учителей, указывает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. «Многие тезисы (методичек.— “Ъ”) на качественном уровне вполне верны, но с отдельными цифрами можно поспорить,— говорит эксперт.— Например, по нашим оценкам, в отдельных отраслях доля импорта несколько выше (чем указано в материалах к уроку.— “Ъ”)». Господин Сальников считает неверным решением представлять машиностроение как удачный пример импортозамещения. «Оно гораздо лучше шло у нас в пищевой промышленности, в химии по целому ряду сегментов. И где-то даже в легкой промышленности очень неплохо,— говорит эксперт.— А вот в машиностроении прогресс был похуже».

В презентации указано, что «доля российских товаров в области автопрома» выросла с 7% в 2014 году до 86,3% в 2020 году. Источники “Ъ” в автопроме признаются, что не понимают природу появления таких расчетов: «Вероятно, под оценкой за 2020 год имеется в виду все российское производство автомобилей, вне зависимости от локализации. Но в таком случае нельзя называть товары стопроцентно отечественными. Еще непонятно, почему авторы методички говорят про 7% в 2014 году. На самом деле в то время доля российского производства на авторынке составляла примерно 75%. Досадно, что школьники получат искаженную информацию». Кроме того, собеседники “Ъ” напомнили, что сейчас в российском автопроме работают только заводы ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, а также «Мазда Соллерс» и китайский Haval. Остальные из-за санкций находятся в простое.

Напомним, в начале марта Минпросвещения рекомендовало школам провести специальный урок истории (см. “Ъ” от 2 марта 2022 года). Его цель — «сформировать» у старшеклассников «адекватную позицию по вопросу проведения вооруженными силами специальной миротворческой операции». Затем в школах прошли занятия, посвященные фейкам,— там учеников призывали не верить сообщениям украинских властей о количестве погибших российских солдат (см. “Ъ” от 11 марта 2022 года). А на уроке «Братство славянских народов» школьникам рассказали о близости культур России, Белоруссии и Украины, «которые должны именно сегодня оставаться единым народом и не поддаваться на провокации тех, кто пытается их разделить».

Анна Васильева, Мария Старикова, Ольга Никитина; Влад Никифоров, Иркутск; Александр Дремлюгин, Симферополь