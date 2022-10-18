«Транснефть» теряет юристов

Лариса Каланда, один из наиболее опытных и известных российских корпоративных юристов, покидает «Транснефть» в связи с выходом на пенсию. Должность вице-президента по правовым вопросам компании, по данным “Ъ”, может занять ее муж Владимир Каланда. Также «Транснефть» покинул еще один вице-президент — Рашид Шарипов, который, как и госпожа Каланда, пришел в компанию из «Роснефти».

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Фото: PhotoXpress Лариса Каланда

Фото: PhotoXpress

Как стало известно “Ъ”, вице-президент по правовым вопросам «Транснефти» Лариса Каланда покинула компанию после семи лет работы. Источники “Ъ” отмечают, что она вышла на пенсию по состоянию здоровья. В течение последнего года, по словам коллег из адвокатского корпуса, госпожа Каланда переболела COVID-19, после чего несколько раз брала продолжительные больничные. В «Транснефти» подтвердили информацию об уходе топ-менеджера. Как пояснил “Ъ” пресс-секретарь компании Игорь Демин, «Лариса Каланда действительно приняла решение выйти на пенсию».

Почти всю свою карьеру Лариса Каланда (родилась в 1964 году в Свердловске, в 1985 году окончила Свердловский юридический институт по специальности «юриспруденция», в 1994 году — аспирантуру Института философии и права Академии наук Республики Беларусь) построила в крупных российских нефтекомпаниях. С 1997 года она занимала пост заместителя руководителя юридической службы ОАО ТНК, затем «ТНК-ВР Менеджмент». С сентября 2003 по 2006 год была вице-президентом по правовому обеспечению бизнеса ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». С 2006 года перешла в «Роснефть», которую тогда возглавлял Сергей Богданчиков, и в должности вице-президента курировала юридический блок компании.

Когда в 2012 году «Роснефть» возглавил Игорь Сечин, Лариса Каланда вошла в его команду и рассматривалась в отрасли как второй по влиянию человек в компании. Однако в 2016 году она покинула «Роснефть» после истечения срока контракта: по одной из версий, уход был вызван разногласиями с Игорем Сечиным. В этом же году госпожа Каланда пришла в «Транснефть», сменив на Михаила Баркова: в компании она курировала юридический блок, в том числе многочисленные судебные тяжбы с «Роснефтью».

После ухода Ларисы Каланды правовой департамент «Транснефти», говорят собеседники “Ъ”, может возглавить ее муж Владимир Каланда (имеет звание генерал-полковника), который сейчас занимается внешними связями «Транснефти». Он пришел в компанию в 2020 году, а до этого с 2008 по 2016 год работал в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

«Что касается повышения заместителя вице-президента Владимира Каланды, проработавшего в компании не один год, до вице-президента с передачей ему еще и функций юридического сопровождения деятельности компании, то это вполне возможное решение. В настоящее время он как опытный юрист уже отвечает за взаимодействие с госорганами и органами местного самоуправления, а также курирует международные связи и вопросы благотворительности»,— отметил господин Демин. В то же время источники “Ъ” поясняют, что рассматриваются и другие кандидатуры, в том числе и не из периметра компании.

Глава совета директоров агентства TopContact Артур Шамилов отмечает, что такая ситуация выходит за границы обычной корпоративной практики. В то же время он отмечает, что Владимир Каланда изначально был вовлечен в этот функционал. Кроме того, эта работа связана с высоким уровнем конфиденциальности, в связи с чем может быть принято решение взять человека из компании.

По данным “Ъ”, компанию покидает еще один вице-президент, также выходец из «Роснефти», Рашид Шарипов (с 2013 по 2015 год занимал пост вице-президента, руководителя аппарата «Роснефти», в 2016 году пришел в «Транснефть»). Эта должность, отмечают источники “Ъ”, вероятно, будет сокращена. В «Транснефти» эту информацию не комментируют.

Ольга Мордюшенко