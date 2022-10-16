Андрей Рублев подобрал себе очки в Хихоне

Победителем Gijon Open, завершившегося в Испании турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом €675 тыс., стал Андрей Рублев, который в финале в двух партиях переиграл американца Себастьяна Корду. Завоевав свой четвертый в этом году и двенадцатый за карьеру титул, россиянин поднялся в мировом рейтинге с девятого места на восьмое и заметно приблизился к попаданию на итоговый турнир Nitto ATP Finals.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Титул, завоеванный в Хихоне, стал для Андрея Рублева двенадцатым за карьеру и четвертым в этом сезоне

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images Титул, завоеванный в Хихоне, стал для Андрея Рублева двенадцатым за карьеру и четвертым в этом сезоне

Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Открытый чемпионат Хихона в этом году состоялся в первый и, не исключено, в последний раз. Проведение этого турнира стало возможным после того, как его организаторы в связи с отменой осенней китайской серии получили однолетнюю лицензию АТР. Состав участников для состязания категории 250 получился достаточно плотным, и для выхода в финал Андрею Рублеву понадобилось обыграть трех не самых простых соперников — своего хорошего знакомого белоруса Илью Ивашко, американца Томми Пола и чемпиона US Open 2020 года австрийца Доминика Тима, который, правда, из-за травмы запястья в мае оказался далеко за пределами первой сотни и поставил себе целью возвращение в нее до конца нынешнего сезона.

Перед Рублевым сейчас стоит принципиально иная задача — пробиться на итоговый турнир в Турин, о котором Тим, его двукратный (2019, 2020) финалист, кстати, сейчас не может и мечтать.

В споре за одну из трех вакантных путевок туда наряду со своим соотечественником Даниилом Медведевым россиянин выглядит фаворитом, но де-юре для них ничего не гарантировано. Поэтому в Хихоне Рублеву требовалось сыграть как можно лучше, без оглядки на экономию сил, к которой некоторые представители элиты прибегают на небольших турнирах в конце года.

И Рублеву это удалось, несмотря на то что на предыдущей неделе он дошел до полуфинала в Астане, то есть фактически играл в Испании с листа, на ходу приспосабливаясь к четырехчасовой разнице во времени. Самым сложным для него получился стартовый матч против Ивашко, который на время перехватил инициативу и взял второй сет. В трех остальных встречах не было даже намека на нечто подобное. Правда, Полу и Тиму россиянин по одному разу свою подачу проиграл, но Корде в финале не удалось даже этого. У американца, сына победителя Australian Open 1996 года Петра Корды, было два брейк-пойнта, по одному в каждой партии, однако реализовать их он не сумел. Используя не очень стабильную игру соперника, для которого это был лишь третий финал на уровне АТР, Рублев за счет хорошей первой подачи и коронного удара справа доминировал на задней линии. В первом сете россиянину удалось сделать два брейка, в четвертом и восьмом геймах, а во второй партии — в шестом. Правда, в самом конце Корде не без помощи Рублева удалось отыграть три матчбола. Но на четвертом матчболе завязался очень эффектный, возможно, лучший в матче обмен ударами, который россиянин спокойно завершил у сетки. В итоге — 6:2, 6:3 за 75 минут. На первой подаче Рублев выиграл 76% очков, а на второй — 68%, что является отличным показателем.

Таким образом, по итогам этой недели Рублеву в рейтинге АТР удалось подняться с девятого места на восьмое, опередив американца Тейлора Фрица.

Но сейчас куда более важное значение для него имеет положение в классификации, которая учитывает очки, набранные с начала этого года, и формирует состав восьмерки участников итогового турнира в Турине. Напомним, что на данный момент путевки туда гарантировали пять человек — Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Стефанос Циципас и Новак Джокович, а для остальных «проходной балл» на Nitto ATP Finals составляет 4080 очков, хотя в реальности он наверняка еще снизится. После хихонского успеха Рублев набрал 3440 баллов, значительно приблизившись к Даниилу Медведеву с его 3555 очками. Теоретически двух россиян еще могут обойти несколько человек — в первую очередь канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тейлор Фриц и поляк Хуберт Хуркач, но практически это маловероятно. В любом случае окончательное распределение трех оставшихся путевок в Турин, по всей видимости, произойдет по итогам Rolex Paris Masters, турнира категории Masters 1000, который состоится в Париже c 31 октября по 6 ноября, а перед этим оба россиянина планируют сыграть в Вене, где чемпиону полагается 500 баллов.

Евгений Федяков