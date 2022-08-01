«Перезапуск инвестиционного цикла — задача, стоящая перед всем экономическим блоком»

О планах правительства по перезапуску инвестиционного цикла в новой экономической реальности и о развитии ключевого механизма в этой сфере — соглашений о защите и поощрении капвложений (СЗПК) — в интервью “Ъ” рассказал новый куратор СЗПК, замглавы Минэкономики Мурат Керефов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Керефов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мурат Керефов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Вы пришли в Минэкономики в феврале 2022 года как куратор одного из важнейших для экономики проектов — СЗПК, этот механизм так или иначе обсуждается с 2018 года и уже успел проработать год до вашего прихода. Какие задачи перед вами ставило руководство при назначении на должность? С какими проблемами пришлось столкнуться, удалось ли их разрешить?

— Задача стояла вполне конкретная — проанализировать правоприменительную практику, которая сложилась по заключенным с инвесторами соглашениям. Тогда механизм СЗПК проработал три месяца, и был целый блок запросов со стороны бизнеса и коллег по правительству на совершенствование механизма. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил собрать предложения воедино и сделать СЗПК более удобным, понятным и прозрачным. В результате мы подготовили три крупных блока поправок к закону о СЗПК — в июне они уже подписаны президентом.

Во-первых, если раньше компании могли учитывать только собственные средства для реализации крупных капиталоемких проектов в рамках СЗПК, то теперь мы разрешили привлекать разные источники заемного финансирования. Одновременно с упрощением доступа к финансированию мы повысили входной порог для федеральных СЗПК — с 250 млн руб. до 750 млн руб. Таким образом на федеральном уровне мы сконцентрировали механизм на крупнейших проектах, но в регионах оставили прежние пороги.

Вторая часть поправок — учет мнения регионов. Если в предыдущей итерации закона регионы не участвовали в процессе согласования проектов СЗПК и де-факто узнавали о соглашении с инвестором, то теперь регионы готовят заключение к проекту. Это принципиально важная норма для соблюдения баланса интересов региона и федерации, поскольку проекты реализуются на территории конкретного субъекта РФ и региональные власти должны понимать, как инвестиционный проект повлияет на структуру доходов и расходов бюджета.

Третий блок изменений связан с повышением прозрачности механизма СЗПК — налоговые органы в рамках налогового мониторинга получат доступ к отчетности предприятия в онлайн-режиме. Компании освобождаются от выездных и камеральных налоговых проверок, что снижает административное давление и риски. С другой стороны, компания становится прозрачной для государства, прозрачно реализует инвестиционные проекты — все расходы контролируются, формируется прозрачная налоговая база, учитываются меры господдержки. Все это позволяет обеспечить процесс возмещения затрат инвесторов по проектам.

— Когда планируете перезапустить СЗПК?

— Для работы механизма нам нужно принять четыре постановления правительства. Сейчас документы проходят процедуру согласования, надеемся, что к осени их утвердим. Первое постановление регламентирует порядок заключения СЗПК, второе вносит изменения в действующий порядок возмещения затрат на инфраструктуру, третье содержит новый перечень стабилизируемых нормативно-правовых актов — их свыше 150 будет. Четвертое связано с вовлечением в процесс согласования инвестиционного проекта регионов и уполномоченной организации (ВЭБа.— “Ъ”). Поскольку ВЭБ может дать отрицательное заключение на инвестиционный проект, нам потребовался механизм оценки обоснованности такого решения в виде рабочей группы при правительстве с участием представителей делового сообщества. Рабочая группа проанализирует решение об отказе в заключении соглашения, и при необходимости инвестор сможет доработать проект.

— С тех пор как вы приступили к трансформации СЗПК в начале 2022 года, изменилась экономическая ситуация, условия ведения предпринимательской деятельности. Какие запросы к вам поступают от бизнеса теперь и готовы ли вы вновь править механизм СЗПК?

— Мы уже обсуждаем второй блок поправок. Пока рано говорить о конкретных инициативах, но мы продолжим совершенствовать действующий механизм и точечно настраивать его с учетом уже новой правоприменительной практики. Одним из главных направлений работы станет синхронизация СЗПК с другими преференциальными режимами: СЗПК и сейчас не исключает другие меры поддержки, но надо уточнить механику, как сочетать разные режимы — особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке.

— Планы по объему инвестиций и запуску инвестиционного бума также строились в иной реальности — планируете ли скорректировать плановые показатели на этот год?

— Прошлый год мы завершили с хорошими результатами: по итогам 2021 года рост инвестиций в основной капитал оценивается в 7%, около 22,9 трлн руб. В первом квартале 2022 года рост продолжился и оказался еще более внушительным — 13%, это максимальные показатели за последние несколько лет. Мы не торопимся с пересмотром планов по году, надо смотреть на статистические данные — к осени будет яснее, нужно ли корректировать их. Пока же компании довольно быстро и активно пересматривают свои бизнес-модели, перестраивают логистические цепочки, переориентируются на новые рынки.

Готовность у компаний инвестировать сохраняется, что объясняется в том числе уходом иностранных компаний, освобождением ниш на рынке. Сейчас у нас на рассмотрении свыше 70 проектов СЗПК из самых разных отраслей, в том числе обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства. По нашим данным, инвесторы готовы реализовывать проекты и больших изменений в них не планируется. Поэтому нам так важно быстрее запустить механизм СЗПК, дать бизнесу дополнительные гарантии стабилизации условий и возможности возмещения затрат в будущем. Перезапуск инвестиционного цикла — задача, которая стоит перед всем экономическим блоком. Выполнить это поручение президента поможет в том числе СЗПК.

— Возможности адаптации компаний к новым условиям так или иначе ограничены — одной из острых проблем остается вопрос с поставками оборудования для крупных инвестпроектов. Обсуждаются ли компенсаторные механизмы для упрощения инвестимпорта?

— В рамках одного из антикризисных пакетов мер уже принято постановление правительства, которое освобождает от ввозных пошлин технологическое оборудование и комплектующие для нужд инвестпроектов, если они не производятся на территории РФ или производятся в недостаточном объеме. В частности, к нам уже обратились пять компаний с проектами СЗПК с просьбой внести их в перечень и освободить оборудование от уплаты ввозных таможенных пошлин. В остальном же компании адаптируются и находят новых поставщиков.

— Как идет работа по стимулированию инвестиций в регионах?

— К 2024 году нам необходимо унифицировать правила ведения инвестиционной деятельности во всех регионах — внедрить региональный инвестиционный стандарт. Эту работу также курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. После утверждения стандарта регионы могут рассчитывать на дотации на покрытие части выпадающих доходов при предоставлении инвестиционного налогового вычета. В прошлом году стандарт внедрили уже 12 регионов, сейчас они проходят процедуру оценки со стороны бизнес-объединений. Еще 33 региона должны внедрить стандарт до конца года. Сам стандарт, напомню, состоит из пяти элементов: декларация об инвестиционных намерениях, свод правил с алгоритмами подключения к инфраструктуре, карта региона с данными об инфраструктуре и мерах поддержки, региональное агентство инвестиционного развития и инвесткомитет при губернаторе.

— Как регионы справляются с работой — хватает ли ресурсов и компетенций?

— Да, ресурсов хватает, по крайней мере таких жалоб от регионов мы не получаем. По нашим данным, наиболее сложными с технической точки зрения остаются инвестиционные карты — регионам нужно отразить восемь слоев, которые дадут инвестору представление о распределении производственных площадок в регионе, наличии инфраструктуры и так далее. Однако наибольших усилий требует свод инвестиционных правил — региональной команде необходимо во взаимодействии с ресурсными компаниями прописать алгоритм подключения к инфраструктуре. Регионы часто обращались к нам за помощью. Для этого привлекли «Росатом», запустили бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток». Экспертиза госкорпорации по сокращению времени протекания процессов и минимизации потерь позволит ускорить присоединение бизнеса к технологическим ресурсам, быстрее выдавать необходимые для этого документы. Определили семь пилотных регионов: это Краснодарский край, Ростовская, Орловская, Липецкая, Нижегородская, Кемеровская, Сахалинская области. Суть эксперимента в том, чтобы инвестор мог зайти в регион и выполнить все необходимые процедуры максимально быстро.

— То есть в перспективе механизм инвестиционного стандарта будет развиваться по принципу точечных экспериментальных режимов в регионах?

— Не только. Предприниматели заинтересованы инвестировать в страны ЕАЭС, и было бы удобно иметь одинаковые точки входа и способы сопровождения проектов. Внедрение регионального инвестиционного стандарта уже показало свою эффективность. Поэтому мы предложили создать похожие инструменты на территории союза. Сперва мы рассматривали возможность формирования своего рода евразийского инвестиционного стандарта. Но в ходе обсуждения с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии решили двигаться небольшими шагами. Ведь у каждой страны — своя специфика, свое инвестиционное законодательство. Поэтому на первом этапе вместе с коллегами из ЕЭК проанализируем опыт каждой из стран. Создадим меню, откуда каждый сможет взять для себя что-то полезное и улучшить деловой климат. Затем на этой основе было бы целесообразно создать рекомендации с описанием конкретных институтов. Использовать их или нет — вопрос каждого государства. Но это будет существенным шагом в создании единых маршрутов масштабирования бизнеса.

— Удается балансировать между интересами центра, регионов и бизнеса?

— Балансировать, наверное, не совсем удачное определение — удается договариваться.

Интервью взяла Диана Галиева