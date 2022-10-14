Виктор Майгуров продублировал победу

Виктор Майгуров остался президентом одной из самых заметных и самых проблемных отечественных спортивных федераций — Союза биатлонистов России (СБР). Чтобы сохранить пост, господину Майгурову пришлось дважды выиграть выборы у своего конкурента — занимающего в СБР вице-президентскую должность Алексея Нуждова. В первый раз, летом, Виктор Майгуров не смог набрать необходимого для избрания количества голосов, а в октябре сделать это ему помогли внесенные в устав структуры изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выборах президента СБР за Виктора Майгурова был отдан 31 голос из 54. По прежнему уставу этого было бы мало для успеха, по новому — хватило с лихвой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ На выборах президента СБР за Виктора Майгурова был отдан 31 голос из 54. По прежнему уставу этого было бы мало для успеха, по новому — хватило с лихвой

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Президентские выборы, состоявшиеся на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России, были кульминацией очень любопытной и драматичной истории, не слишком характерной для отечественных спортивных федераций. Как правило, в них заранее известны явные фавориты в борьбе за ключевой пост. В данном случае за него шла реальная и довольно жесткая борьба между двумя кандидатами — Виктором Майгуровым и Алексеем Нуждовым, а первый ее раунд состоялся еще в начале лета, на предыдущей отчетно-выборной конференции.

Перед ней стало абсолютно очевидно, что в биатлонном сообществе созрела довольно мощная оппозиция действующему президенту. Об этом говорила хотя бы жалоба в Генеральную прокуратуру РФ от совета СБР, его ключевого органа, на господина Майгурова. Члены совета указывали, что, на их взгляд, в его действиях «присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов» с «явно выгодными правовыми и имущественными последствиями для себя». А руководитель Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов утверждал, что Министерство спорта РФ и сам Виктор Майгуров оказывали «давление» на региональные федерации перед выборами.

Сами выборы показали, что, даже лишившись лояльности совета СБР, Виктор Майгуров все-таки сохранил статус фаворита. Он набрал вдвое больше голосов, чем Алексей Нуждов,— 35 против 18. Однако этого оказалось мало для победы.

В уставе СБР (.pdf) была зафиксирована норма, по которой победу на выборах приносит лишь большинство как минимум в две трети голосов делегатов. Господину Майгурову, таким образом, не хватило одного голоса.

Конференция, обсудив ситуацию, пришла к выводу, что необходимо назначить повторные выборы — уже с применением нового устава, позволяющего избегать «патовых» положений, когда никому из кандидатов не удается выиграть. По нему для успеха на президентских выборах требуется квалифицированное большинство голосов — 50% плюс два.

Перед повторной отчетно-выборной конференцией некоторые региональные функционеры снова обвиняли сторонников Виктора Майгурова в давлении на делегатов. А тот же Ильдар Нугманов даже сообщил о якобы имевшей место попытке СБР при попустительстве господина Майгурова незаконно присвоить бюджетные деньги, предназначенные для национальной сборной.

Но расклад сил скандалы не слишком изменили. За Виктора Майгурова был отдан 31 голос из 54. По прежнему уставу этого было бы мало для успеха, по скорректированному — хватило с лихвой.

На самом деле итог голосования большинству нейтральных наблюдателей должен, скорее всего, показаться вполне логичным. Виктору Майгурову, знаменитому в прошлом биатлонисту, президентский пост достался летом 2020 года на волне острейшего кризиса в СБР, который вылился в отставку его предшественника Владимира Драчева. У этого кризиса была, наряду с административной, и спортивная составляющая.

В завершающемся десятилетии биатлон встал в смысле востребованности в один ряд, скажем, с футболом и хоккеем. Но рост популярности сопровождался резким ухудшением результатов когда-то надежного зимнего вида. За десять лет на топовых соревнованиях представители российского биатлона завоевали лишь три золотые медали, а настоящие звезды в нем практически перестали появляться. При Владимире Драчеве признаков движения вперед не наблюдалось.

Зато такие признаки возникли после того, как СБР возглавил Виктор Майгуров. Правда, не сразу. В 2021 году сборная России привычно скромно выглядела на чемпионате мира в Словении, лишь однажды добравшись до подиума, причем нижней его ступеньки. Но вот прошедший сезон вышел куда ярче. Российские биатлонисты добивались неплохих показателей на этапах Кубка мира, а в феврале были близки к тому, чтобы громко выстрелить на Олимпиаде в Пекине. Они завоевали четыре награды — серебро и три бронзы, уступив по общему их числу только безусловным флагманам мирового биатлона норвежцам и французам, а в некоторых гонках находились рядышком с золотом.

Проверить, действительно ли речь идет об устойчивом прогрессе, однако, не получится по банальной для нынешних обстоятельств причине. Российский биатлон, как и почти все другие олимпийские виды, из-за военной операции России на Украине попал под санкции, лишившие его ближайшего международного сезона. Так что, говоря об уцелевших контактах с «внешним миром», Виктору Майгурову после конференции пришлось ограничиться рассказом о недавнем разговоре с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином. Выяснилось, что тот «заинтересовался вопросами развития лазерного биатлона в России» и согласился в ближайшее время в онлайн-формате обсудить с господином Майгуровым, что «можно сделать в рамках санкций».

Алексей Доспехов