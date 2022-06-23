Президенту СБР не хватило голоса

Выборы президента Союза биатлонистов России (СБР), одной из самых заметных и проблемных отечественных спортивных структур, превратились в очень напряженную схватку между двумя претендентами на этот пост — действующим главой организации Виктором Майгуровым и занимающим должность вице-президента Алексеем Нуждовым. Господин Майгуров, которого совет СБР обвинял в злоупотреблении служебным положением, собрал вдвое больше голосов, чем его оппонент, но все равно не смог обеспечить нужного для победы их количества. Таким образом, президента придется выбирать еще раз — уже на внеочередной конференции в конце лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Если бы выборы проходили по новому уставу, Виктор Майгуров был бы переизбран президентом Союза биатлонистов России Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Вице-президент СБР Алексей Нуждов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 2 Если бы выборы проходили по новому уставу, Виктор Майгуров был бы переизбран президентом Союза биатлонистов России Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Вице-президент СБР Алексей Нуждов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Состоявшаяся 23 июня очередная отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России превратилась в очень любопытное событие. В ее рамках прошли выборы президента СБР, про которые еще задолго до них стало ясно, что они могут получиться чрезвычайно драматичными.

За пост главы структуры боролись два кандидата — это действующий ее глава Виктор Майгуров и занимающий должность вице-президента Алексей Нуждов. Господину Майгурову, знаменитому в прошлом биатлонисту, президентский пост достался летом 2020 года на внеочередной конференции. Он сменил на нем Владимира Драчева, который расстался со своими полномочиями на фоне глубочайшего административного кризиса в федерации. Конфликт Владимира Драчева с биатлонной общественностью выплеснулся в публичную плоскость после появления письма, подписанного 24 известными в прошлом спортсменами, а также действующими тренерами и чиновниками, с требованием отставки президента СБР по целому комплексу причин управленческого, финансового и, разумеется, чисто спортивного характера.

С последним тезисом спорить было абсолютно невозможно. Для публики основной проблемой российского биатлона стало несоответствие спортивных показателей федерации с востребованностью курируемого ею вида. В завершающемся десятилетии биатлон встал в этом смысле в один ряд, скажем, с футболом и хоккеем. Но рост популярности сопровождался резким ухудшением результатов когда-то надежного зимнего вида. За десять лет на топовых соревнованиях представители российского биатлона завоевали лишь три золотые медали, а настоящие звезды в нем практически перестали появляться. При Владимире Драчеве признаков движения вперед не наблюдалось.

Зато такие признаки, пусть не слишком очевидные, возникли после того, как СБР возглавил Виктор Майгуров. Правда, не сразу. В 2021 году сборная России привычно скромно выглядела на чемпионате мира в Словении, лишь однажды добравшись до подиума, причем нижней его ступеньки. Но вот прошедший сезон вышел куда ярче. Российские биатлонисты добивались неплохих показателей на этапах Кубка мира, а в феврале были близки к тому, чтобы громко выстрелить на Олимпиаде в Пекине. Они завоевали четыре награды — серебро и три бронзы, уступив по общему их числу только безусловным флагманам мирового биатлона норвежцам и французам, а в некоторых гонках находились рядышком с золотом. Проверить, действительно ли речь идет об устойчивом прогрессе, не позволили санкции, наложенные на российский биатлон после начала военной операции России на Украине. Они оставили сборную без финальных этапов прошлого розыгрыша Кубка мира, а также без всего будущего международного сезона.

Однако, несмотря на определенные успехи, которых добилась российская команда, Виктору Майгурову не удалось добиться всеобщей поддержки биатлонного сообщества.

То, что в нем случилось что-то наподобие раскола, а оппозиция господина Майгурова настроена весьма решительно, продемонстрировала июньская история. В Генеральную прокуратуру РФ поступила жалоба от совета СБР, его ключевого органа, на президента федерации. Члены совета указывали, что, на их взгляд, в его действиях «присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов» с «явно выгодными правовыми и имущественными последствиями для себя». Практически одновременно руководитель Федерации биатлона Республики Татарстан Ильдар Нугманов обвинил Министерство спорта РФ и самого Виктора Майгурова в «давлении» на региональные федерации перед выборами. В Минспорта утверждения господина Нугманова опровергли.

Между тем сами выборы показали, что, даже лишившись лояльности совета СБР, Виктор Майгуров все-таки сохранил статус фаворита.

Он набрал вдвое больше голосов, чем конкурент,— 35 против 18. Однако этого оказалось мало для победы.

Причина в том, что в уставе СБР (.pdf) была зафиксирована норма, по которой победу на выборах приносит лишь большинство как минимум в две трети голосов делегатов. Господину Майгурову, таким образом, не хватило одного голоса.

Конференция, обсудив ситуацию, пришла к выводу, что необходимо назначить повторные выборы. На них повторение нынешнего казуса с «патовым» положением, когда никому из кандидатов не удается выиграть, уже будет, видимо, невозможно. Весной СБР принял новый устав, по которому для победы на президентских выборах требуется квалифицированное большинство голосов — 50% плюс два. Ожидается, что в ближайшее время его утвердит Минюст.

Алексей Доспехов