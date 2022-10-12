ЕСПЧ изучил подмосковный мусор

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €40 тыс. активистам, которые выступают против мусорного полигона «Алексинский карьер» в 4 км от подмосковного Клина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в Клину

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в Клину

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Полигон «Алексинский карьер» был открыт в 1993 году, сейчас его эксплуатирует ООО «Комбинат». Изначально там принимали мусор Клинского района, но с 2013 года на свалку стали свозить отходы из Москвы (см. “Ъ” от 7 апреля 2018 года). Летом 2016 года жители Клина и близлежащих деревень стали ощущать неприятный запах — и с тех пор жители периодически выходили на митинги с требованием закрыть свалку. Десять клинчан обратились в ЕСПЧ: они указали, что эксплуатация полигона нарушает право на уважение их личной и семейной жизни. Кроме того, они пожаловались на «отсутствие эффективных внутренних средств правовой защиты» (см. “Ъ” от 29 октября 2019 года). Жители также пожаловались на ограничение свободы мирных собраний — ведь их штрафовали за организацию митингов или участие в них.

Суд признал, что была нарушена ст. 8 Конвенции о правах человека (право на уважение частной жизни и жилища). По мнению ЕСПЧ, некоторое время свалка работала с нарушениями, что «было бы невозможно без некоторых упущений со стороны властей». Кроме того, суд признал, что была нарушена ст. 11 конвенции (свобода собраний).

Анна Васильева