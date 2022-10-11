Мобилизации потребовалась оппозиция

Оппозиционным муниципальным депутатам Москвы и Санкт-Петербурга, по их словам, начали выписывать повестки о необходимости явиться в военкомат. Речь идет прежде всего о представителях «Яблока» и самовыдвиженцах. Повестки пытались вручить уже десяти оппозиционерам, включая трех глав муниципальных округов. Их соратники называют это «акцией устрашения», связывая ее с тем, что депутаты помогают незаконно мобилизованным. Эксперты считают, что повестки раздаются хаотично и не привязаны к политике, но не исключают, что в отдельных случаях они действительно используются против оппозиции.

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Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ В СПЧ хотят обратить внимание Минобороны на необходимость проведения медкомиссий для всех мобилизованных россиян

Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Наибольший резонанс в Москве получила история с вручением повестки главе района Куркино Илье Светикову. Как ранее сообщал “Ъ”, это единственный район столицы, где после сентябрьских выборов внесистемные и провластные кандидаты получили равное число мандатов. Сам господин Светиков в новый состав не переизбрался, но должность пока сохранил, так как совет не смог избрать ему замену. 28 сентября, за день до первого заседания нового созыва, Илье Светикову пытались вручить повестку (этот момент записан на видео), но получать ее он отказался, предъявив в ответ бронь, выданную ему как главе муниципального образования. Требования военкомата оппозиционер расценил как способ давления на совет.

Днем ранее повестку пытались вручить депутату Можайского района Константину Конькову (на выборах 2022 года был поддержан оппозиционной платформой «ВыДвижение»). Уведомил его об этом сотрудник ГБУ «Жилищник», подошедший к депутату после заседания совета в сопровождении полицейских. Как следует из видеозаписи, господин Коньков пояснил, что, будучи студентом очного отделения МГУ, не должен быть мобилизован, и тоже отказался брать повестку.

Аналогичных действий оппозиционеры ожидали 6 октября от полицейских, дежуривших у входа в здание, где проводятся заседания совета депутатов района Якиманка. Ранее «яблочник» Василий Дикарев сообщал, что полиция периодически появлялась и около его дома. Повестку депутату в тот день не вручили, но его соратники уверены, что этого не произошло благодаря огласке.

Экс-депутат Тимирязевского района Юлия Галямина (внесена в реестр иностранных агентов) говорит, что ей известно еще об одном случае вручения повестки депутату, который просил не называть его имени в СМИ. «Он пришел в военкомат, его данные проверили и отпустили»,— сообщила “Ъ” госпожа Галямина. Она отмечает, что оппозиционеры в районах помогают незаконно мобилизованным избирателям и демонстративное вручение им повесток может быть акцией устрашения.

Аналогичные случаи были зафиксированы в Петербурге и Ленинградской области, причем исключительно в тех советах, где у оппозиции большинство мандатов. Например, главе питерского муниципалитета Владимирский Денису Тихоненко и депутату Дмитрию Прыткову (оба «яблочники») полицейский и сотрудник военкомата принесли повестки во время их встречи с жителями 4 октября, также записанной на видео. По словам их коллег, оба не имеют боевого опыта и не проходили срочную службу, а значит, не должны призываться. Позже 50-летнему господину Тихоненко сообщили в военкомате, что он не подлежит мобилизации из-за возраста и неподходящей специализации.

8 октября повестка пришла депутату округа Ульянка Никите Кириллову (самовыдвиженец), который покинул Россию после объявления мобилизации (фото повестки он опубликовал в своем Telegram-канале). Он не поддерживал спецоперацию на Украине и опасался призыва из-за того, что в 2007 году служил в Чечне. Согласно информации с сайта муниципалитета, в совете Ульянки помимо господина Кириллова боевой опыт имеют еще два депутата (оба имеют статус пенсионеров МВД).

Наконец, 29 сентября в Муринском городском поселении Ленобласти сотрудники военкомата пришли на заседание совета депутатов. Повестки, по их словам, были выписаны на трех «яблочников», включая главу округа Дмитрия Кузьмина. Председатель, как следует из видеозаписи заседания, попросил людей в форме уйти, чтобы не мешать собранию. Повестку он не взял и далее ситуацию не комментировал.

Отметим, что пока в Москве известно лишь об одном мобилизованном по повестке местном депутате — это коммунист из Пресненского района Роман Климентьев. Еще один мундеп, единоросс Александр Чуфистов (Восточное Дегунино), поехал на фронт по собственному желанию. В Петербурге, по данным “Ъ”, на данный момент не мобилизован ни один мундеп. В «Единой России» “Ъ” сообщили, что в целом по стране мобилизованы или ушли на спецоперацию добровольцами порядка 400 ее муниципальных и региональных депутатов, но их личные данные относятся к категории закрытой информации, равно как и любой список мобилизованных из любой другой структуры.

Политолог Александр Асафов уверен, что военкоматы «не думают о политике», выбирая призывников, а оппозиционеры «просто не хотят призываться» и заодно используют повестки как повод для критики власти. «По факту достаточно информации о большом количестве призванных мундепов (в том числе.— “Ъ”) и от "Единой России". Много и добровольцев, в том числе среди сторонников и членов этой и других партий»,— добавляет эксперт.

Когда повестки приходят всем подряд, то это не может не коснуться и депутатов, считает политолог Константин Калачев. «Ситуация в муниципальных советах не требует каких-то специальных действий. У московских и питерских властей там все и так в порядке, да и полномочия муниципальных депутатов крайне урезаны. Но нельзя исключить, что в отдельных случаях повестки могут быть инструментом давления на оппозиционно настроенных местных политиков, особенно в Петербурге»,— допускает он.

Кира Хейфец; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург