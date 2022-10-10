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Коммерсантъ FM
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«Авангард» оказался впереди с отставкой

Провал на старте чемпионата привел к увольнению Дмитрия Рябыкина

Первым клубом Континентальной хоккейной лиги, который в нынешнем сезоне решил расстаться с главным тренером, стал проваливший старт регулярного первенства «Авангард». Он отправил в отставку Дмитрия Рябыкина, проработавшего в должности наставника всего несколько месяцев после расставания омской команды с канадцем Бобом Хартли, одним из наиболее заметных специалистов в КХЛ на стыке прошлого и текущего десятилетий.

Дмитрий Рябыкин

Дмитрий Рябыкин

Фото: ХК «Авангард»

Дмитрий Рябыкин

Фото: ХК «Авангард»

Первая тренерская отставка в КХЛ состоялась через без малого полтора месяца после старта очередного регулярного чемпионата в клубе, входящем в довольно узкую группу безусловных отечественных хоккейных грандов. «Авангард» сообщил о том, что принял решение «завершить сотрудничество» с Дмитрием Рябыкиным.

На самом деле этот шаг из категории тех, в которых не найдешь ничего странного и спорного. «Авангард», клуб с солидными по мерках КХЛ финансовыми и кадровыми возможностями, провалил начало сезона. В 16 сыгранных на данный момент встречах он одержал всего шесть побед. А среди его поражений — несколько очень болезненных, с разницей в три или больше шайб. Наиболее свежее он потерпел в воскресенье от скромного «Куньлуня» со счетом 0:4 на домашней арене, куда вернулся в октябре после четырехлетнего перерыва (затянувшаяся реконструкция омского стадиона вынудила команду принимать соперников в подмосковной Балашихе). В Восточной конференции с 13 очками «Авангард» сейчас идет восьмым, то есть в подвале «зоны play-off», а вот в сводной таблице лиги он 18-й. Хуже показатели лишь у четырех клубов — «Нефтехимика», «Амура», «Трактора» и «Сочи».

При этом веских причин предсказывать настолько резкий спад летом не было, если иметь в виду исключительно мощь состава.

«Авангард» понес потери — речь, например, о чешском голкипере Шимоне Грубеце, покинувшем КХЛ. Но костяк той команды, что в последние годы практически всегда входила в шорт-лист претендентов на Кубок Гагарина, он сохранил: на лед в сентябре и октябре у «Авангарда» выходили такие классные игроки, как Рид Буше и Корбан Найт, Арсений Грицюк и Наиль Якупов, Алексей Береглазов и Артем Белов, Владимир Ткачев и Сергей Толчинский. В той ситуации, в которой очутился омский клуб, по сути, единственным логичным объяснением краха могла стать лишь эффективность ключевого в смысле управления этим составом человека.

Дмитрию Рябыкину пост наставника «Авангарда» достался весной, после того как о том, что его покидает в связи с «желанием больше времени проводить с семьей», объявил Боб Хартли. Канадский специалист, имевший огромный опыт работы в НХЛ, возглавил омскую команду в 2018 году и оказался чрезвычайно удачной находкой для нее. «Авангард» до его появления никак не мог добиться настоящего прорыва в КХЛ. С Бобом Хартли он сразу же вышел в финал в play-off, в котором, правда, почти без борьбы, всухую уступил ЦСКА.

Почему Боб Хартли покинул пост тренера «Авангарда»

Следующий сезон получился неудачным для «Авангарда». Весной 2020 года КХЛ была вынуждена прервать кубковую стадию перед вторым раундом из-за пандемии коронавируса. Но к тому моменту клуб успел сойти с дистанции, проиграв «Салавату Юлаеву». Боб Хартли, однако, сохранил свой пост и реабилитировался за осечку уже через год. «Авангард» снова добрался до финальной серии и снова встретился с ЦСКА. Только теперь он взял верх над считавшимся фаворитом соперником в шести матчах. Повторить успех у «Авангарда» не вышло. В предыдущем сезоне он довольно скромно выглядел в регулярном чемпионате, а в play-off, одолев «Ак Барс», во втором раунде срезался на «Металлурге» в растянувшемся на максимальную (семь матчей) дистанцию противостоянии. Впрочем, тот проигрыш можно было, по крайней мере отчасти, объяснить слишком несчастливыми для клуба обстоятельствами. И так лишившийся в межсезонье нескольких стержневых хоккеистов, он в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина на фоне специальной военной операции России на Украине потерял Вилле Покку и Оливера Каски — двух финских защитников, во многом определявших его игру. У Дмитрия Рябыкина ссылок на подобные обстоятельства под рукой не было.

«Авангард» уже объявил, что вместо него командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Михаил Кравец.

В тренерский штаб омского клуба его включили в сентябре, словно готовя к повышению: к тому моменту уже было очевидно, что клуб переживает кризис. В пользу Михаила Кравца говорит его бэкграунд. Тренирует он более десяти лет, правда, именно в качестве наставника ему довелось потрудиться только с двумя не слишком амбициозными клубами КХЛ — «Витязем» и «Амуром». А анонсируя его появление в «Авангарде», генеральный менеджер омичей Алексей Волков отмечал, что Кравец «умеет придавать игре системность, а также способен требовать от игроков выполнения тренерского задания — и умеет спрашивать за это».

Алексей Доспехов

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Холл стадиона «G-Drive Арена»

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Болельщики омского «Авангарда» перед матчем

Болельщики омского «Авангарда» перед матчем

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Дворец вместимостью 12 тыс. зрителей начал строиться в 2020 году на месте снесенной из-за аварийного состояния «Арены-Омск»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Холл стадиона «G-Drive Арена»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Болельщики омского «Авангарда» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Участницы церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Постановщиком предматчевого шоу стал режиссер церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Сочи Андрей Болтенко

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Сначала на расписанном лазером льду зрители увидели историю появления на берегах Иртыша и Оми Омской крепости

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Фигуристы, символизирующие жителей сибирского города, скользили по «ледяным» улицам Омска

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Строительство стадиона обошлось в 12 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

«Авангард» сыграл в Омске впервые за четыре года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

За игрой команд с трибун наблюдали 11 767 зрителей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Зрители на трибуне стадиона

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

«Авангард» со счетом 2:1 обыграл новосибирскую «Сибирь»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Вид на новый стадион «G-Drive Арена» в Омске

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  • Газета «Коммерсантъ» №188 от 11.10.2022, стр. 12

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