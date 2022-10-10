«Авангард» оказался впереди с отставкой

Первым клубом Континентальной хоккейной лиги, который в нынешнем сезоне решил расстаться с главным тренером, стал проваливший старт регулярного первенства «Авангард». Он отправил в отставку Дмитрия Рябыкина, проработавшего в должности наставника всего несколько месяцев после расставания омской команды с канадцем Бобом Хартли, одним из наиболее заметных специалистов в КХЛ на стыке прошлого и текущего десятилетий.

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Фото: ХК «Авангард» Дмитрий Рябыкин

Фото: ХК «Авангард»

Первая тренерская отставка в КХЛ состоялась через без малого полтора месяца после старта очередного регулярного чемпионата в клубе, входящем в довольно узкую группу безусловных отечественных хоккейных грандов. «Авангард» сообщил о том, что принял решение «завершить сотрудничество» с Дмитрием Рябыкиным.

На самом деле этот шаг из категории тех, в которых не найдешь ничего странного и спорного. «Авангард», клуб с солидными по мерках КХЛ финансовыми и кадровыми возможностями, провалил начало сезона. В 16 сыгранных на данный момент встречах он одержал всего шесть побед. А среди его поражений — несколько очень болезненных, с разницей в три или больше шайб. Наиболее свежее он потерпел в воскресенье от скромного «Куньлуня» со счетом 0:4 на домашней арене, куда вернулся в октябре после четырехлетнего перерыва (затянувшаяся реконструкция омского стадиона вынудила команду принимать соперников в подмосковной Балашихе). В Восточной конференции с 13 очками «Авангард» сейчас идет восьмым, то есть в подвале «зоны play-off», а вот в сводной таблице лиги он 18-й. Хуже показатели лишь у четырех клубов — «Нефтехимика», «Амура», «Трактора» и «Сочи».

При этом веских причин предсказывать настолько резкий спад летом не было, если иметь в виду исключительно мощь состава.

«Авангард» понес потери — речь, например, о чешском голкипере Шимоне Грубеце, покинувшем КХЛ. Но костяк той команды, что в последние годы практически всегда входила в шорт-лист претендентов на Кубок Гагарина, он сохранил: на лед в сентябре и октябре у «Авангарда» выходили такие классные игроки, как Рид Буше и Корбан Найт, Арсений Грицюк и Наиль Якупов, Алексей Береглазов и Артем Белов, Владимир Ткачев и Сергей Толчинский. В той ситуации, в которой очутился омский клуб, по сути, единственным логичным объяснением краха могла стать лишь эффективность ключевого в смысле управления этим составом человека.

Дмитрию Рябыкину пост наставника «Авангарда» достался весной, после того как о том, что его покидает в связи с «желанием больше времени проводить с семьей», объявил Боб Хартли. Канадский специалист, имевший огромный опыт работы в НХЛ, возглавил омскую команду в 2018 году и оказался чрезвычайно удачной находкой для нее. «Авангард» до его появления никак не мог добиться настоящего прорыва в КХЛ. С Бобом Хартли он сразу же вышел в финал в play-off, в котором, правда, почти без борьбы, всухую уступил ЦСКА.

Следующий сезон получился неудачным для «Авангарда». Весной 2020 года КХЛ была вынуждена прервать кубковую стадию перед вторым раундом из-за пандемии коронавируса. Но к тому моменту клуб успел сойти с дистанции, проиграв «Салавату Юлаеву». Боб Хартли, однако, сохранил свой пост и реабилитировался за осечку уже через год. «Авангард» снова добрался до финальной серии и снова встретился с ЦСКА. Только теперь он взял верх над считавшимся фаворитом соперником в шести матчах. Повторить успех у «Авангарда» не вышло. В предыдущем сезоне он довольно скромно выглядел в регулярном чемпионате, а в play-off, одолев «Ак Барс», во втором раунде срезался на «Металлурге» в растянувшемся на максимальную (семь матчей) дистанцию противостоянии. Впрочем, тот проигрыш можно было, по крайней мере отчасти, объяснить слишком несчастливыми для клуба обстоятельствами. И так лишившийся в межсезонье нескольких стержневых хоккеистов, он в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина на фоне специальной военной операции России на Украине потерял Вилле Покку и Оливера Каски — двух финских защитников, во многом определявших его игру. У Дмитрия Рябыкина ссылок на подобные обстоятельства под рукой не было.

«Авангард» уже объявил, что вместо него командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить Михаил Кравец.

В тренерский штаб омского клуба его включили в сентябре, словно готовя к повышению: к тому моменту уже было очевидно, что клуб переживает кризис. В пользу Михаила Кравца говорит его бэкграунд. Тренирует он более десяти лет, правда, именно в качестве наставника ему довелось потрудиться только с двумя не слишком амбициозными клубами КХЛ — «Витязем» и «Амуром». А анонсируя его появление в «Авангарде», генеральный менеджер омичей Алексей Волков отмечал, что Кравец «умеет придавать игре системность, а также способен требовать от игроков выполнения тренерского задания — и умеет спрашивать за это».

Алексей Доспехов