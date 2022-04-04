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Коммерсантъ FM
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«Авангард» вернул тренера в семью

Боб Хартли покинул пост наставника омского клуба

Хоккейный «Авангард» расстался с главным тренером Бобом Хартли. Канадец Хартли оказался удачной находкой для одного из грандов КХЛ. Под его руководством «Авангард» дважды участвовал в решающих сериях Кубка Гагарина, а прошлогоднюю выиграл у считавшегося ее фаворитом ЦСКА. Впрочем, в нынешнем сезоне клуб выглядел не так убедительно и сошел во втором раунде play-off, уступив магнитогорскому «Металлургу».

Боб Хартли дважды за свою тренерскую карьеру выигрывал ценный хоккейный приз: в 2011 году с «Колорадо» он стал обладателем Кубка Стэнли, в 2021 году с «Авангардом» — Кубка Гагарина

Боб Хартли дважды за свою тренерскую карьеру выигрывал ценный хоккейный приз: в 2011 году с «Колорадо» он стал обладателем Кубка Стэнли, в 2021 году с «Авангардом» — Кубка Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Боб Хартли дважды за свою тренерскую карьеру выигрывал ценный хоккейный приз: в 2011 году с «Колорадо» он стал обладателем Кубка Стэнли, в 2021 году с «Авангардом» — Кубка Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Канадец Боб Хартли объявил о том, что покидает пост главного тренера «Авангарда». Свое решение он объяснил окончанием срока действия контракта с клубом и желанием «больше времени проводить со своей семьей».

Боб Хартли входил в число наиболее заметных персонажей КХЛ. Омский клуб пригласил его на должность наставника в 2018 году. Перед переездом в Россию у канадца уже был солидный послужной список более чем из десяти сезонов работы в НХЛ с различными клубами. Правда, выглядел он неоднозначным. Главного взлета Хартли добился, по сути, на заре тренерской карьеры, когда в 2011 году взял Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш». После этого ни с «Атланта Трешерс», ни с «Калгари Флеймс» ничего серьезного он не добивался. А со сборной Латвии, которой Бобу Хартли довелось руководить на излете предыдущего десятилетия, он лишь однажды, в 2018 году, пробился в play-off чемпионата мира.

Между тем именно для «Авангарда» Хартли оказался, безусловно, удачной находкой.

Омский клуб, считавшийся грандом отечественного хоккея, до его появления никак не мог добиться прорыва в КХЛ. С Бобом Хартли он сразу же вышел в финал в play-off, в котором, правда, почти без борьбы, «всухую» уступил ЦСКА.

Следующий сезон получился неудачным для «Авангарда». Весной 2020 года КХЛ была вынуждена прервать кубковую стадию перед вторым раундом из-за пандемии коронавируса. Но к тому моменту клуб, долго проводивший домашние матчи в Балашихе из-за затянувшегося строительства нового стадиона в Омске, успел сойти с дистанции, проиграв «Салавату Юлаеву».

Боб Хартли, однако, сохранил свой пост и реабилитировался за осечку уже через год. «Авангард» снова добрался до финальной серии и снова встретился с ЦСКА. Только теперь он взял верх над считавшимся фаворитом соперником в шести матчах.

Повторить успех у «Авангарда» не вышло. В нынешнем сезоне он довольно скромно выглядел в регулярном чемпионате, а в play-off, одолев «Ак Барс», во втором раунде срезался на «Металлурге» в растянувшемся на максимальную (семь матчей) дистанцию противостоянии.

Впрочем, проигрыш «Авангарда» можно было, по крайней мере отчасти, объяснить слишком несчастливыми для него обстоятельствами.

И так лишившийся в межсезонье нескольких стержневых хоккеистов, он в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина на фоне военной операции России на Украине потерял Вилле Покку и Оливера Каски, двух финских защитников, во многом определявших его игру.

Наряду с отличными результатами к достижениям Боба Хартли в «Авангарде» можно отнести и эффективное развитие молодых игроков. Поработав с ним, Илья Михеев в 2019 году отправился в клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», быстро превратившись в основного хоккеиста команды, несмотря на высочайший уровень конкуренции в ее линии нападения. Осенью 2021-го в североамериканскую лигу — в «Колумбус Блю Джекетс» — отправился Егор Чинахов. Чинахов, как и Михеев, не обладал статусом безусловной звезды российского хоккея, но ему тоже с ходу удалось закрепиться в клубе. Наконец, под началом Хартли еще один форвард «Авангарда», Арсений Грицюк, буквально в течение нескольких месяцев проделал путь от резервиста, которому выделяют минимум игрового времени, до яркого нападающего того варианта сборной России, что завоевал в феврале серебро Олимпиады в Пекине.

Ранее целый ряд источников сообщал о том, что наиболее вероятным сменщиком Боба Хартли в «Авангарде» является известный в прошлом защитник Дмитрий Рябыкин. Он был ключевым помощником канадца в его тренерском штабе. Сам Хартли, прощаясь с «Авангардом», сказал, что уверен в том, что у Рябыкина «есть возможность» возглавить клуб.

Алексей Доспехов

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