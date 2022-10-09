Тяжело в бою — легко без учений

Киргизия отменила проведение на своей территории командно-штабных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2022». Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии сообщили местные СМИ. Причиной эксперты называют недавний вооруженный конфликт на границе с Таджикистаном, из-за чего в Бишкеке не хотят принимать у себя таджикских военных и участвовать с ними в совместных учениях. При этом отмечается, что случившееся вряд ли повлияет на отношения между Бишкеком и Москвой, хотя отсутствие президента Киргизии Садыра Жапарова на состоявшемся в пятницу праздновании юбилея его российского коллеги Владимира Путина не прошло незамеченным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. А через два дня стало известно, что Киргизия отменяет запланированные на октябрь учения ОДКБ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Киргизии Садыр Жапаров не приехал в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. А через два дня стало известно, что Киргизия отменяет запланированные на октябрь учения ОДКБ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В воскресенье киргизские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии сообщили об отмене учений ОДКБ «Нерушимое братство-2022» на территории своей страны. Планировалось, что мероприятие, которое проводится с 2012 года, пройдет с 10 по 14 октября на полигоне «Эдельвейс» и в нем примут участие миротворческие контингенты всех членов ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также наблюдатели от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.

Информации о давно запланированных учениях нет и в календаре на сайте ОДКБ, при этом пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов в разговоре с “Ъ” сказал, что ничего не знает о решении Бишкека. «А где само сообщение об этом? Ссылка на кого идет? Конкретно на кого? Пришлите, пожалуйста, почитать хотя бы, что написано»,— сказал он и повесил трубку.

Официальных заявлений и объяснений из Бишкека действительно в воскресенье не прозвучало, что вполне компенсировалось по другим каналам.

«Ясно, что без команды главнокомандующего, президента Садыра Жапарова, сами военные не могли бы пойти на такой кардинальный шаг»,— сказал “Ъ” бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов. По его словам, причина отмены учений одна — отношения с Таджикистаном.

«В очередной приграничной войне погибли десятки молодых солдат, около 10 тыс. мирных жителей вынуждены были покинуть приграничные села, более 700 домов сожгли таджикские военнослужащие. В такой ситуации проводить совместные учения с ВС Таджикистана было неприемлемо. Да и само название "Нерушимое братство" звучит как минимум издевательски»,— отметил он. Господин Кулов также подчеркнул, что решение, принятое Минобороны, «верное и поддерживается общественностью».

Напомним, что ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в середине сентября. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях. Перестрелки продолжались несколько дней. По итогам в Бишкеке сообщили о 63 погибших и 198 пострадавших, а в Душанбе — о 41 погибшем и 30 пострадавших. В итоге был подписан протокол о прекращении конфликта, но иллюзий, что ситуация стабилизировалось, ни у кого нет. Столкновения на киргизско-таджикской границе происходят с завидной регулярностью — свыше 150 случаев за последние 12 лет. Причиной вооруженных столкновений зачастую называют неделимитированную границу. Практически все они начинаются с инцидентов между местными жителями, при этом стороны не предъявляют друг другу требований ни по территории, ни по ресурсам, и, как урегулировать ситуацию раз и навсегда, мало кто понимает.

В то же время, несмотря на боестолкновения, диалог между двумя странами на высшем уровне до сих пор продолжался. Так, в разгар последнего конфликта президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, где обсудили ситуацию на границе.

Однако в последующие недели настроения в Киргизии явно поменялись. Господин Жапаров не приехал в минувшую пятницу в Санкт-Петербург, где проходил неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента Киргизии Эрбола Султанбаева, это решение принято «ввиду рабочего графика» Садыра Жапарова. Вместо личного общения киргизский и российский лидеры поговорили 7 октября по телефону. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1», что президенты договорились встретиться в Астане, где 12–14 октября пройдут саммиты СНГ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также заседание глав государств в формате «Россия — Центральная Азия». То есть в Москве всячески дают понять, что проблем в отношениях с Бишкеком не существует. Между тем определенная напряженность присутствует, и связана она опять же с Таджикистаном.

На прошлой неделе Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности». Событие было приурочено к юбилею президента Таджикистана и состоялось буквально за несколько дней до саммита в Санкт-Петербурге. Формулировка, сопровождавшая вручение ордена, вызвала возмущение в Бишкеке. Сразу после этого пресс-секретарь МИД Киргизии Чингиз Кустебаев написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что действия руководства Таджикистана «подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии». По его словам, награждение «вызывает обоснованное недоумение». А в субботу на странице в Facebook депутата киргизского парламента от правящей партии «Ата Журт Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан») Женишбека Токторбаева появилось обращение на русском языке к президенту Путину. «Причина моего обращения — сомнение, недоумение, смятение»,— говорится в тексте, отсылающем к формулировке награждения Эмомали Рахмона российской медалью.

«Мы, Кыргызский народ, не можем понять, за что вы награждаете медалями агрессора после агрессивно вооруженных вторжений Таджикистана на Кыргызстан?» — продолжил депутат. По его словам, действия президента Путина «невольно создают впечатление о некой скрытой тайне между агрессором и вами».

На таком фоне отмена учений Бишкеком выглядит вполне закономерно. «После последних инцидентов в киргизском обществе наметился консенсус по поводу "таджикской агрессии", и любое неосторожное действие властей может привести к протестам. Жапаров это понимает, более того, старается выжать для себя из сложившейся ситуации политические бонусы, используя конфронтацию с Таджикистаном для роста своей популярности»,— сказал “Ъ” эксперт Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров. Что касается самого факта отмены учений, то, по мнению эксперта, это никак не скажется ни на российско-киргизских отношениях, ни на ОДКБ. «Эта организация и без того испытывает множество трудностей. Тот факт, что почти все члены этой организации, кроме Казахстана, находятся в состоянии горячего или холодного конфликта с соседними странами, говорит сам за себя»,— подчеркнул он.

Марианна Беленькая; Кабай Карабеков, Бишкек