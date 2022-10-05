Рублю не хватает экспорта

Курс американской валюты на биржевых торгах после двухнедельного перерыва закрылся выше уровня 60 руб./$. Этому способствовало снижение предложения валюты со стороны экспортеров, а также рост спроса на нее со стороны населения на фоне ожиданий нового пакета европейских санкций. Подъем курса может продолжиться до конца года на фоне снижения поступающей в страну экспортной выручки и одновременного роста импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Утренняя сессия на валютном рынке Московской биржи началась в среду, 5 октября, с укрепления рубля. В начале дня курс доллара опускался на 1,54 руб., до 57,41 руб./$, однако перед началом основной сессии он резко пошел вверх и уже к 10:10 вернулся выше значений закрытия предыдущего дня. В 14:40 курс американской валюты достиг отметки 60,45 руб./$, максимума с 22 сентября. По итогам торгов он остановился на отметке 60,17 руб./$, прибавив за день 1,22 руб. Курс евро вырос на 2 руб., до 58,4 руб./€, и закрылся на двухнедельном максимуме. Торги китайской валютой закрылись на максимумах с 22 сентября — 8,57 руб./CNY.

Подъем курсов происходил при низкой активности участников рынка. По данным Московской биржи, объем операций с долларом с поставкой «завтра» составил 59,7 млрд руб., минимум с начала сентября и почти вдвое ниже значений на прошлой неделе. Объем торгов с евро остался на уровне предыдущей недели — 55 млрд руб. При этом объем торгов с китайской валютой достиг 58,4 млрд руб. Впрочем, по сделкам с исполнением «сегодня» объем торгов с долларом по-прежнему многократно превосходит обороты с юанем (46 млрд руб. против 10 млрд руб.). «Сейчас межсезонье между завершившимся сентябрьским и еще не стартовавшим октябрьским налоговым периодом. Это находит свое отражение в объемах»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Михаил Шульгин.

Взлету курсов способствовали новости о том, что Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения, помимо потолка цен на нефть, будут включать запрет на импорт продукции из стали, промоборудования, бумаги, техники, химикатов, пластика.

Кроме того, будет запрещено предоставлять российским компаниям IT-, инжиниринговые и юридические услуги. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, введенные санкции со временем усиливают негативное влияние на экономику и финансовую сферу. Усугубляется ситуация рисками более сильного, чем ожидалось ранее, сокращения объемов экспортных поставок российской нефти. «Сокращение экспорта предполагает потенциальное уменьшение профицита торгового баланса, что находит свое отражение в ослаблении курса рубля»,— отмечает Михаил Шульгин.

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Однако позитивным фактором для российского валютного рынка стало отсутствие санкций против Национального клирингового центра (НКЦ). Ведение санкций против этой организации сделало бы невозможной биржевую торговлю долларами и евро, а также привело бы к заморозке валюты на брокерских счетах россиян. Поэтому в последние недели частные инвесторы активно сокращали позиции в долларах и евро. «Так как прерывание торгов валютами пока исключено, участники рынка вновь начали покупать доллары и евро»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Но массовых покупок на рынке нет, о чем говорят низкие объемы торгов. «Платежный риск в долларах сохраняется, и при очередном геополитическом обострении могут быть введены инфраструктурные ограничения»,— отмечает господин Евстифеев.

По мнению финансового директора Экспобанка Эрнста Беккера, на горизонте ближайших месяцев следует ожидать плавного ослабления рубля. Основным фактором будет выступать возможное снижение профицита счета текущих операций.

«Снижение профицита будет связано с вероятным снижением экспортных потоков на фоне повышенных объемов в первые три квартала. Выравнивание данного показателя к прошлогодним уровням может привести к плавной девальвации курса рубля к доллару»,— отмечает господин Беккер. По оценкам Владимира Евстифеева, до конца года курс доллара может вырасти до 67–70 руб./$.

Виталий Гайдаев