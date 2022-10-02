Приоткрытое небо

Аэропорт Калининграда Храброво получил режим открытого неба: теперь в теории зарубежные авиакомпании смогут летать из Калининграда не только в свои страны, но и в другие, в том числе в Европу. Пока, однако, никаких договоренностей с иностранными перевозчиками нет. Эксперты считают решение о либерализации полетов разумным, но сомневаются, что в условиях уже принятых санкций и потенциальных санкционных рисков в Калининград придет много зарубежных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Храброво в Калининграде

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Аэропорт Храброво в Калининграде

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Аэропорт Калининграда получит режим открытого неба, сообщила Росавиация 30 сентября. Этот статус должен улучшить транспортную доступность региона и решить проблему с грузоперевозками на фоне закрытия воздушного пространства ЕС, а также ограничений на перемещение грузов через границы Польши и стран Прибалтики.

Режим открытого неба позволит иностранным перевозчикам совершать полеты в другие страны без посадки в домашнем регионе.

Сейчас из/в Храброво рейсы выполняют только два международных игрока: дочерний лоукостер Turkish Airlines AnadoluJet летает в Анталью, а «Белавиа» — в Минск. С 1 октября они могут совершать рейсы в другие страны из Калининграда, если у них есть допуски от этих стран на такие полеты. В теории это может позволить наладить авиасообщение с Европой через Калининград.

Но, как рассказал “Ъ” источник в «Новапорте» (холдингу принадлежит аэропорт Калининграда), пока у Храброво нет предварительных договоренностей ни с одним из иностранных перевозчиков. При этом в аэропорту надеются, что превентивно упрощенный режим, введенный по их просьбе в рекордные сроки, поможет привлечь новых игроков уже в октябре.

В России уже давно обсуждается распространение режима открытого неба на ряд аэропортов, но до сих пор процесс шел туго, поскольку авиавласти опасались, что российские авиакомпании потеряют пассажиропоток в пользу иностранных авиалиний. Так, с 2020 года в Пулково ввели режим открытого неба для 30 европейских стран на пять лет, но из-за начавшейся пандемии он так в полной мере и не заработал. По данным источника “Ъ” в Минтрансе, сейчас в ведомстве «нет заявок от других аэропортов на новые свободы неба».

Регулирование свобод неба служит способом защиты рынка для национальных перевозчиков, «но сейчас российские перевозчики из Калининграда никуда больше летать не могут, и говорить о дискриминации не приходится», говорит эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Если иностранцы полетят в Калининград, это повысит доходы аэропорта и Госкорпорации по организации воздушного движения, а также обеспечит туристические поступления в бюджет региона. Кроме того, Калининград сможет отчасти решить проблему грузовых перевозок»,— считает он.

Теперь в теории перевозчики из Турции, ОАЭ, Египта, Эфиопии и других стран смогут летать из Калининграда в Европу.

Но пойдут ли международные авиакомпании на такой шаг с учетом риска обвинений в обходе санкционного режима и появлений новых запретов со стороны ЕС, остается вопросом, говорит эксперт.

Кроме того, подчеркивает эксперт, привлечение игроков из стран Юго-Восточной Азии, которые «могут, но не летают в РФ массово», может не иметь экономического смысла из-за низкого въездного пассажиропотока. А либерализация режима для Китая может означать полную потерю китайского рынка для российских перевозчиков.

Перспектива расширения режима открытого неба на другие аэропорты, по мнению Федора Борисова, может быть связана с возможным дефицитом самолетов в РФ из-за устаревания парка из-за санкций. В таком случае проблема конкуренции с международными авиакомпаниями отпадет сама собой, констатирует он.

В России сохраняется явный дефицит флота для полетов за рубеж, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. При этом сохраняется потенциал для въездного туризма, объемы которого сегодня оцениваются в 3–5% от уровней прошлых лет, подчеркивает он. В первую очередь в РФ могли бы полететь перевозчики из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, из Индии и Латинской Америки. В основном это деловые туристы, и открытое небо в городах-миллионниках РФ поспособствовало бы увеличению взаимного пассажиропотока. «Многие авиакомпании хотели бы полететь из Вьетнама и других стран, но лизингодатели не позволят им этого из-за проблем со страхованием рисков»,— говорит он. Помимо опасений нарушения санкций развитие въездного туризма, по его мнению, невозможно без введения электронной визы для иностранцев, решения проблемы с платежами и борьбы с «информационным вакуумом относительно безопасности пребывания в РФ».

Айгуль Абдуллина