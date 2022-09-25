Депутаты вызывают призыв на себя

После объявления в России частичной мобилизации ряд депутатов Госдумы направил заявления своему руководству о готовности отправиться на фронт: по информации от партий, пока их около десяти. Однако никто в Думе сейчас не знает, в каком порядке депутаты могут быть мобилизованы, сдавать мандат они не рассчитывают. Не исключено, что потребуются изменения в законе, позволяющие сохранить рабочее место и депутатам. Но собеседники “Ъ” считают, что парламентарии, желающие отправиться в зону специальной военной операции, вероятнее всего, станут делать это в рамках поездок в отпуск или командировок, как было и до частичной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы (сентябрь 2022 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы (сентябрь 2022 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вскоре после объявления 21 сентября президентом частичной мобилизации спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании призвал депутатов спросить с себя, что они могут сделать и какая помощь стране с их стороны будет эффективна. Он предложил изучить, кто из сотрудников аппарата нижней палаты и депутатов может быть востребован на фронте, кто обладает военными навыками и хочет принять участие в спецоперации. Спикер подчеркнул, что «у депутатов никакой брони нет».

Отметим, что, согласно ст. 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в России, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется сенаторам и депутатам Госдумы.

В тот же день о готовности отправиться воевать на Украину заявил с трибуны единоросс Юрий Швыткин, участвовавший в войне в Чечне. Однако, по информации секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака в его Telegram-канале, письменного заявления от депутата еще не поступило. Господин Турчак сообщил, что он получил заявления от нескольких депутатов Думы с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ: это глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, замглавы комитета по обороне Дмитрий Саблин, замглавы комитета по вопросам семьи Виталий Милонов, замглавы комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также Олег Колесников и замглавы комитета по делам СНГ Александр Бородай (всего во фракции 325 депутатов). По словам господина Турчака, их заявления будут рассмотрены Минобороны. «С каждым, кто принял для себя такое решение, проговорим детали, где возможно — вместе решим по исполнению их обязанностей на время отсутствия… Желание пойти на фронт, отложив депутатский или сенаторский мандат,— это и есть служение Отечеству в нынешних обстоятельствах»,— сказал единоросс. Вопрос, каким будет формат их участия в СВО, «пока решается», пояснил “Ъ” собеседник в партии.

Вячеслав Володин отметил, что в Донбассе с момента начала СВО в рамках командировок или отпусков находятся также единороссы Адам Делимханов, возглавляющий подразделения добровольцев Чечни, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

Как ранее сообщал “Ъ”, депутаты всех фракций во время летнего отпуска активно посещали Донбасс с гуманитарной миссией.

В ЛДПР заявление о самомобилизации подал пока только Станислав Наумов, говорится в Telegram-канале партии.

Мандат за ним сохранится, уточнил собеседник “Ъ” в партии: «Где народ, там и народные избранники, все в рамках работы с гражданами». По его словам, «пока решается», что депутат будет делать на фронте. Господин Наумов сказал “Ъ”, что вряд ли депутаты будут сдавать мандаты, скорее всего, будут найдены другие форматы их участия в СВО: «В обществе скорее не такие ожидания, что депутаты — лучшие стрелки, а чтоб Дума в целом была мобилизована для контроля всех этапов мобилизации граждан. Это не про то, чтобы депутат сел в поезд на Киевском вокзале и пропал»,— пояснил он. Лидер партии Леонид Слуцкий с думской трибуны заявлял, что депутатам есть чем заняться в Думе: «Стоят задачи, которые нужно выполнять в ежедневном формате».

В пресс-службах остальных трех думских партий “Ъ” не предоставили информации о числе депутатов, желающих мобилизоваться.

Депутат КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко сказал “Ъ”, что пресса узнает о коммунистах, ушедших на фронт, только «в лучшем случае если их наградят или если, не дай бог, они погибнут». «Те, кто туда едет, делают это молча»,— сказал господин Ющенко. По его мнению, ехать на передовую должны люди, чьи навыки могут пригодиться, а не те, кто «просто хочет приехать и сфотографироваться».

Депутат «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов сказал “Ъ”, что «пойдет, если призовут». Депутат добавил, что его военно-учетная специальность — эпидемиолог особо опасных инфекций. На вопрос, не собирается ли он пойти добровольцем, он ответил, что «делать что-то ради популизма неправильно». Его коллега по фракции Яна Лантратова понимает, что у депутатов «есть обязанности перед избирателями», но «если будет необходимость поехать для участия в СВО», то она поедет. По ее словам, депутаты «могут пригодиться в госпиталях, заниматься распределением гуманитарной помощи, помогать раненым, вывозить детей, работать с жителями, учителями и на других работах, не требующих особой подготовки».

По словам источника, близкого к руководству Думы, заявлений от депутатов о готовности участвовать в СВО, поступивших спикеру, больше, чем оглашено руководством партий. Тот же господин Швыткин написал их несколько, рассказывал Вячеслав Володин. По словам одного источника в Думе, в ходе разговоров желающих мобилизоваться депутатов с руководством палаты «им было предложено сдать мандат». Хотя собеседник, близкий к руководству Думу, говорит, что позиция на этот счет еще формируется: депутатам предстоит обсудить, нужно ли корректировать законодательство, чтобы они смогли сохранить мандат в случае ухода на фронт, иначе они смогут это сделать только в рамках отпусков, командировок или после сдачи мандата.

Для Госдумы важно было развенчать миф про «неприкасаемых», отмечает политолог Павел Склянчук.

«Сперва депутаты изъявляют свое желание начальству — Володину или, например, Турчаку,— пояснил он.— Далее вопрос об удовлетворении ходатайства каким-то образом обсуждается с Минобороны. Если будет получено одобрение, то пишется заявление на отпуск, и их должны отправить на фронт. Но есть высокая вероятность, что их по каким-то причинам не отпустят». По мнению эксперта, важно не переборщить с демонстрацией боевого духа: «Как показали первые дни мобилизации, работы с устранением правовых пробелов — непосредственной задачей парламентариев — непочатый край».

Мария Макутина, Ксения Веретенникова