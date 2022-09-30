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Коммерсантъ FM
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Сентябрь растерял оптимизм

Мониторинг деловой активности

Ежемесячное исследование делового климата РСПП показывает, что настроения бизнеса в сентябре оставались в отрицательной зоне и начали стабилизироваться на уровне августа. Так, индекс деловой среды подрос в сентябре на 0,8 пункта, до 45,2 пункта, индекс личных оценок делового климата опрошенных вырос заметнее — на 2,9 пункта, но самооценка остается более пессимистичной — всего 41,5 пункта. На начало военной операции бизнес отреагировал более чувствительно — тогда опрос зафиксировал падение индекса в феврале, в марте же показатель обвалился уже почти на 15 пунктов. Объявление о частичной мобилизации пока ограниченно влияет на настроения бизнеса: хотя большая часть ответов в рамках опроса поступала после 21 сентября, предприниматели оценивали условия на рынке за весь сентябрь. Новые же события начнут серьезно влиять на деловой климат в октябре, полагают в РСПП.

Спрос на конечную продукцию и услуги компаний не изменился, об отсутствии изменений в секторе b2b сообщила половина опрошенных, четверть отметила рост показателя. Так, почти треть компаний смогла получить больше новых заказов (плюс 6,3 пункта), однако контрагенты стали хуже выполнять обязательства — участились жалобы на рост долгов. При этом производители чаще сообщали о росте закупочных (64% опрошенных) и отпускных цен (25%), но большинство стремилось оставить их неизменными. Инвестиционная активность в секторе также не изменилась: о реализации проектов сообщают 60% компаний, две трети из них — без изменений, 14% сократили бюджет, а 7% — нарастили. При этом компании сократили наем персонала (71% против 79%).

Между тем компаниям придется скорректировать стратегии в ближайшее время в связи с частичной мобилизацией и отъездом сотрудников. Хотя деловые объединения пытаются обеспечить персоналу бронь, пока послабления гарантированы работникам стратегических, системообразующих предприятий и отдельных отраслей. В РСПП уже попросили расширить перечень и предусмотреть страховые гарантии для мобилизованных. О финансовой поддержке предприятий пока речи не идет, хотя компании ждут новых срывов поставок и проблем при расчетах из-за ужесточения санкций. Кроме того, аналитики ждут спада спроса из-за неопределенности и отъезда части населения (см. “Ъ” от 29 сентября).

Диана Галиева

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