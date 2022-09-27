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Коммерсантъ FM
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Граждане не экономят на бдительности

Россияне начали массово скупать системы видеонаблюдения

Ритейлеры и поставщики техники фиксируют повышенный спрос на системы обеспечения безопасности в частном секторе: так, например, продажи оборудования для видеонаблюдения за восемь месяцев увеличились на 84%. Участники рынка связывают спрос с озабоченностью граждан безопасностью собственности, в том числе автомобилей, запчасти для которых становится все сложнее достать. Эксперты ожидают продолжения роста спроса на подобные системы из-за страха мародерства на фоне напряженности в стране.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

За январь—август россияне купили на 84% больше комплектов для видеонаблюдения, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали “Ъ” в «Ситилинке». Прирост продаж в сети сигнализаций, домофонов, вызывных панелей, замков и мониторов составил 41% год к году, спрос на видеокамеры, видеорегистраторы и аксессуары к ним увеличился на 35%. Помимо этого, в «Ситилинке» отмечают увеличение продаж в категории «видеокамеры для наблюдения» на 20–25%.

Как пояснил “Ъ” руководитель отдела закупок офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров «Ситилинка» Иван Поликарпов, спрос вызвал рост ремонтных работ — как частных домов, так и переоборудование офисов. «Люди и компании при ремонте стали больше интегрировать в помещения системы безопасности и видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а также системы умного дома»,— поясняет топ-менеджер.

На сайте «Ситилинка» в среднем комплект видеонаблюдения можно приобрести за 15 тыс. руб., а видеорегистраторы — от 600 руб. до 67 тыс. руб. Самыми популярными брендами систем видеонаблюдения оказались китайские Hikvision, TP-Link, российские Falcon Eye и Tantos.

По данным МТС, устройства для безопасности в доме в их сети покупали в январе—августе на 120% чаще, чем год назад. Руководитель направления систем автоматизации и безопасности «Умный дом» diHouse (входит в группу «Ланит») Иван Горячев подтверждает повышенный спрос на системы видеонаблюдения. По его данным, только в первом квартале продажи IP-камер выросли на 55–60%, наибольшим спросом пользовались домашние и уличные IP-камеры, датчики движения, а также датчики открывания окон, которые интегрируются в умный дом.

В то же время в сети «МегаФона», по словам директора компании по продажам Давида Борзилова, в этих категориях товаров «заметной динамики не отмечалось», хотя в сентябре продажи в них увеличились на 3%.

По мнению одного из участников рынка, повышенный спрос на системы безопасности возник у россиян из-за «неопределенности и напряженности» в стране: «Сейчас из-за проблем с импортными автозапчастями люди предпочитают обезопасить машину и чаще обновляют сигнализации, ставят видеорегистраторы, для защиты недвижимости используют видеонаблюдение».

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) на фоне дефицита запчастей для иностранных автомобилей и общего резкого снижения производства и импорта машин в стране еще в конце марта сделал прогноз, согласно которому в этом году следует ожидать резкий скачок угонов (см. “Ъ” от 22 марта).

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что Россия и так уже третья в мире по количеству систем видеонаблюдения после Китая и США, а также вторая по темпам роста количества подобных систем. По мнению господина Кускова, взлет продаж связан в том числе с общей активностью государства по установке видеокамер, «которые в будущем могут использоваться также и для отслеживания призывников». Господин Кусков согласен, что рост спроса в частном секторе и бизнесе может продолжиться и даже усилиться «из-за страха мародерства и волнений в случае объявления военного положения».

Тимофей Корнев

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