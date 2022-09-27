Время крутить вентилем

Массированная распродажа на мировых финансовых рынках не оставила в стороне и сырьевые товары. Только с начала сентября баррель Brent подешевел почти на 20% и уже приблизился к уровню $80, который в последний раз наблюдался в январе. Трейдеры игнорируют практически все геополитические риски, связанные с потенциальным сокращением предложения российской нефти, сосредоточившись на все более агрессивно укрепляющемся долларе и перспективах будущей рецессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основной вопрос теперь в том, будет ли ОПЕК+ и прежде всего Саудовская Аравия реагировать на снижение цен и защищать определенные ценовые уровни. В сентябре страны картеля уже сократили добычу на символические 100 тыс. баррелей в сутки, но на динамику нефтяных цен это существенного влияния не оказало. Следующая встреча министров ОПЕК+ запланирована на 5 октября. На прошлой неделе между Москвой и Эр-Риядом шли интенсивные переговоры на высшем уровне, в том числе по вопросам сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Позиция Саудовской Аравии является ключевой, поскольку Россия и так отстает от выполнения своей добычной квоты в рамках ОПЕК+, так что потенциальное снижение квот никак не отразится на ее реальной добыче. К тому же 5 декабря вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти, что, видимо, приведет к сокращению российского экспорта в размере до 1 млн баррелей в сутки (примерно на 20%). Таким образом, России для сохранения нефтяных доходов необходимо, чтобы цена на нефть выросла на сопоставимую величину.

Саудовской Аравии до сих пор в этом году удавалось обеспечить профицитный бюджет (впервые с момента снижения нефтяных цен в 2014 году), однако в четвертом квартале ситуация может измениться. По оценке МВФ, королевству нужна цена нефти примерно в $80 за баррель для балансирования бюджета. Однако, похоже, Саудовская Аравия была бы заинтересована в более высоких ценах, поскольку опасается, что в противном случае текущий низкий уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль в мире сохранится, что создаст предпосылки для резкого и деструктивного взлета нефтяных цен в будущем. Так, глава госкомпании Saudi Aramco Амин Насер напомнил 20 сентября, что инвестиции в добычу нефти и газа упали с $700 млрд в 2014 году до $300 млрд в 2021 году. Он добавил, что «до сих пор меры, принимаемые в ответ на мировой энергетический кризис, демонстрируют глубокое заблуждение относительно того, как мы в нем оказались».

Хотя у стран-лидеров ОПЕК+ есть все основания для того, чтобы начать заворачивать кран, нельзя исключать, что в октябре снижение добычи будет лишь символическим. Возможно, Саудовская Аравия предпочтет сначала оценить, насколько сократится российский экспорт в результате санкций ЕС.