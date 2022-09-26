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Коммерсантъ FM
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Банки избавляются от долгов

Качество выставленных на продажу портфелей ухудшается

Банкиры активизируют продажу просроченных долгов, что говорит о снижении качества их обслуживания. Новым существенным риском стала объявленная 21 сентября мобилизация граждан РФ. И хотя в моменте это не приведет к резкому росту плохих долгов за счет предоставляемых отсрочек по платежам, уточняют эксперты, в дальнейшем банки столкнутся с проблемами.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На минувшей неделе Почта-банк выставил на продажу портфель кредитов с просрочкой на общую сумму 4,8 млрд руб., следует из данных площадки «Росэлторг». В нескольких лотах находится свыше 29 тыс. записей кредитов, из них 26,5 тыс. с датой первой просрочки с начала 2020 года по сентябрь 2021 года.

В 2020 году на фоне пандемии многие клиенты получали отсрочку по платежам, но не всем удалось улучшить финансовое положение и вернуться к обслуживанию долга. Ранее банк подтверждал, что у клиентов после пандемийного кризиса возникали сложности с возвратом к графику платежей (см. “Ъ” от 29 марта 2021 года).

Почта-банк — крупный розничный игрок. На начало февраля 2022 года банк занимал 11-е место по размеру портфеля кредитов населению — 456,6 млрд руб.— с уровнем просрочки в 13%, свидетельствуют данные «Эксперт РА». Однако в линейке банка не представлены ипотека и автокредит. По данным аналитического агентства FRank RG, Почта-банк сейчас занимает четвертое место в сегменте кредитов наличными.

В банке подчеркнули, что «уступка прав требования проблемных активов — стандартный инструмент». «После февраля 2022 года банк приостанавливал регулярную практику проведения цессий в связи с отсутствием спроса. В августе практика возобновилась, и банк выставил на продажу значительную часть накопленного с февраля цессионного портфеля,— указали в Почта-банке.— Эти объемы не превышают объемов цессионных сделок 2021 года».

Однако сейчас встал новый вопрос: не последует ли взрывной рост плохих долгов в связи с мобилизацией граждан. «Реструктуризация и кредитные каникулы просрочкой не считаются, поэтому ожидать строго и резкого роста просроченной задолженности в связи с мобилизацией граждан не стоит»,— полагает партнер группы ФБК Анастасия Терехина.

Тем не менее сама мобилизация, как и военная служба, не относится к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому никаких отсрочек по уплате кредита по закону не предусмотрено, поясняет эксперт. В свою очередь, текущие условия кредитных каникул предполагают сокращение дохода на 30% и более, что далеко не всегда будет в случае мобилизации, отмечает она. Однако банкам уже поступили рекомендации разработать специальные программы по реструктуризации кредитов для мобилизованных граждан, а за ними с большой долей вероятности последует и соответствующий законопроект, уточняет госпожа Терехина.

Между тем объемы торгов просроченными долгами и так увеличиваются, говорят участники рынка. «Мы видим, что в течение года общие объемы банковских лотов на рынке цессии в РФ выросли»,— отмечает генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. По данным компании, во втором квартале 2022 года банки выставили на продажу портфелей на 60% больше, чем в первом квартале. Третий квартал еще не закончился, но в компании также прогнозируют восходящую динамику.

При этом качество выставляемых на продажу портфелей становится все хуже. Во втором квартале доля банковских долгов с просрочкой 1081–1800 дней увеличилась до 24% против 8% в первом квартале, поясняет господин Васильев со ссылкой на данные компании. Доля портфелей с просрочкой больше 1800 дней выросла с 15% до 20%, в то время как доля долгов с просрочкой 721–1080 дней сохранилась на уровне первого квартала (41%). По прогнозам эксперта, по итогам третьего квартала будет наблюдаться рост объемов выставленного на рынок цессии долга, а вот будет ли расти доля закрытых сделок, зависит от активности покупателей.

Ольга Шерункова, Полина Трифонова

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